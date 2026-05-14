Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5) ανοιχτά της Μεθώνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:16 το πρωί, με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μεθώνης και εστιακό βάθος 25,7 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.