Αρχαίες ήπειροι σχηματίστηκαν από ωκεάνια συντρίμμια που θερμάνθηκαν από τον Ήλιο

Δημήτρης Δρίζος

  • Νέα ισοτοπικά στοιχεία σε αρχαία πετρώματα υποδεικνύουν ότι οι πρώτες ηπείρους σχηματίστηκαν κυρίως από ανακυκλωμένα επιφανειακά πετρώματα και όχι αποκλειστικά από μάγμα του μανδύα της Γης.
  • Αναλύσεις θείου και πυριτίου σε γρανίτες ηλικίας 2,7–3 δισεκατομμυρίων ετών αποκάλυψαν χαρακτηριστικά ίχνη επιφανειακών διεργασιών, δείχνοντας ωκεάνια προέλευση του αρχαίου ηπειρωτικού φλοιού.
  • Η παρουσία μη μηδενικών ισοτόπων θείου Δ33S και βαρέος πυριτίου αποδεικνύει την ανακύκλωση υλικών από την επιφάνεια του πλανήτη σε μαγματικές πηγές του Αρχαιοζωικού φλοιού.
  • Η ανακύκλωση επιφανειακών πετρωμάτων σε βαθύτερα στρώματα υποδηλώνει την ύπαρξη πρωτόγονων τεκτονικών διεργασιών ή έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια.
  • Τα ευρήματα αναθεωρούν την κατανόηση της πρώιμης γεωλογικής ιστορίας της Γης, δείχνοντας στενή σύνδεση μεταξύ ατμόσφαιρας, ωκεανών και εσωτερικού πλανήτη στην δημιουργία των πρώτων κατοικήσιμων συνθηκών.
Νέα ισοτοπικά στοιχεία ξαναγράφουν την ιστορία των πρώτων ηπείρων της Γης. Φανταστείτε τον πλανήτη πριν από περίπου 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια: έναν υδάτινο κόσμο, γεμάτο ηφαιστειακά νησιά.

Πώς σχηματίστηκαν οι στερεές ήπειροι σε έναν τόσο αφιλόξενο πλανήτη; Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications, προτείνει μια εντυπωσιακή ανατροπή: αυτές οι αρχαίες χερσαίες μάζες σχηματίστηκαν κυρίως από ανακυκλωμένα επιφανειακά πετρώματα και όχι μόνο από «φρέσκο» υλικό του μανδύα της Γης. Αναλύοντας σπάνια άτομα θείου και πυριτίου σε γρανίτες ηλικίας 3 δισεκατομμυρίων ετών, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι ο αρχαιότερος φλοιός του πλανήτη είχε ωκεάνια προέλευση.

Κατά την Αρχαιοζωική περίοδο, ο ηπειρωτικός φλοιός της Γης χαρακτηριζόταν από πετρώματα γνωστά ως tonalite-trondhjemite-granodiorite (TTG), τα οποία προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για την πρώιμη ιστορία του πλανήτη. Οι επιστήμονες γνώριζαν εδώ και καιρό ότι τα TTG σχηματίστηκαν μέσω τήξης υδροφόρων μαφικών πετρωμάτων, όμως υπήρχε έντονη διαμάχη σχετικά με την προέλευση αυτών των πετρωμάτων.

Παλαιότερες μελέτες, που βασίζονταν στην ανάλυση μεμονωμένων ατόμων, είχαν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα: ορισμένα δείγματα έμοιαζαν «παρόμοια με τον μανδύα της Γης», ενώ άλλα έδειχναν σημάδια αλλοίωσης από θαλασσινό νερό. Η νέα προσέγγιση συνδύασε διαφορετικούς τύπους ατόμων — θείου και πυριτίου. Τα δύο αυτά στοιχεία αφήνουν χαρακτηριστικά ίχνη επιφανειακών διεργασιών, τα οποία είναι δύσκολο να εξαφανιστούν ακόμη και μετά από έντονη θερμότητα και πίεση.

Τι «ψιθύρισαν» τα αρχαία πετρώματα στους επιστήμονες

Στη μελέτη, οι επιστήμονες συνέλεξαν Αρχαιοζωικά πετρώματα από το North China Craton, ένα από τα αρχαιότερα τμήματα του γήινου φλοιού. Ανέλυσαν 22 γρανιτικά πετρώματα και αρκετούς αμφιβολίτες (βασαλτικά πετρώματα) ηλικίας περίπου 2,7–2,5 δισεκατομμυρίων ετών. Για κάθε δείγμα μέτρησαν διαφορετικές μορφές ατόμων θείου — συμπεριλαμβανομένης μιας ιδιαίτερης μορφής που ονομάζεται Δ33S και είναι ανεξάρτητη από τη μάζα — καθώς και άτομα πυριτίου.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όλοι οι γρανιτοειδείς σχηματισμοί εμφάνισαν μικρές αλλά σαφείς ανωμαλίες στο θείο, ενώ παράλληλα παρουσίασαν «βαρύ» πυρίτιο, δηλαδή μεγαλύτερη αναλογία βαρύτερων ισοτόπων σε σχέση με τα πετρώματα που προέρχονται από τα βαθιά στρώματα της Γης.

Αυτές οι ιδιαίτερες ατομικές υπογραφές δεν μπορούν να προκύψουν από απλή τήξη ξηρών πετρωμάτων του μανδύα. Αντίθετα, απαιτούν υλικό από την επιφάνεια της Γης — αλλοιωμένο ωκεάνιο φλοιό ή ιζήματα — που διατηρούσαν το αποτύπωμα της αρχέγονης ατμόσφαιρας και του θαλασσινού νερού. Με λίγα λόγια, τα πετρώματα αυτά προέρχονταν αρχικά από την επιφάνεια του πλανήτη, ανατρέποντας την ιδέα ότι ο πρώτος φλοιός είχε αποκλειστικά βαθιά γεωλογική προέλευση.

Δύο μικρά στοιχεία, μια τεράστια ιστορία

Το «κλειδί» βρίσκεται σε αυτά τα παράξενα ατομικά αποτυπώματα. Κάτω από τον ουρανό της Αρχαιοζωικής Γης, όπου δεν υπήρχε οξυγόνο, η υπεριώδης ακτινοβολία δημιουργούσε ασυνήθιστα μοτίβα στα άτομα θείου της ατμόσφαιρας. Αυτά τα μοτίβα αποτυπώνονταν αργότερα στα επιφανειακά πετρώματα. Ένα μη μηδενικό Δ33S — και επίσης Δ36S — αποτελεί αδιαμφισβήτητη ένδειξη αυτής της αρχαίας φωτοχημείας, η οποία απουσιάζει σχεδόν εντελώς από τα βαθιά πετρώματα της Γης.

Παρόμοια, τα άτομα πυριτίου γίνονται «βαρύτερα» όταν ο βασάλτης αντιδρά με θαλασσινό νερό ή όταν το πυρίτιο καθιζάνει από διάλυμα.

Το καθοριστικό στοιχείο είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο ενδείξεων: ξεχωριστά, κάθε ατομική υπογραφή θα μπορούσε να έχει επηρεαστεί από άλλες διεργασίες. Μαζί όμως σχηματίζουν ένα μοναδικό «δακτυλικό αποτύπωμα» επιφανειακού υλικού. Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης, «η συσχέτιση των τετραπλών ισοτόπων θείου και των ισοτόπων πυριτίου παρέχει ισχυρές αποδείξεις για την ανακύκλωση υπερφλοιϊκών υλικών στις μαγματικές πηγές του Αρχαιοζωικού ηπειρωτικού φλοιού».

Με άλλα λόγια, η ταυτόχρονη παρουσία αυτών των ανωμαλιών στα ίδια πετρώματα μοιάζει με την ανακάλυψη των αποτυπωμάτων των αρχαίων ωκεανών στην “καρδιά” των πρώτων ηπείρων.

Ανακύκλωση των πρώτων ηπείρων της Γης

Όταν οι ερευνητές συνέκριναν τα δεδομένα από την Κίνα με άλλα Αρχαιοζωικά δείγματα παγκοσμίως, προέκυψε ένα κοινό μοτίβο: όλοι οι γνωστοί ηπειρωτικοί γρανίτες που σχηματίστηκαν μετά από περίπου 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια φέρουν τις ίδιες ατομικές υπογραφές. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν κάθε σωζόμενο κομμάτι του αρχαίου γήινου φλοιού παρουσιάζει ενδείξεις επιφανειακής ανακύκλωσης.

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι Αρχαιοζωικές ηπειρωτικές κρούστες προήλθαν από μερική τήξη υπερφλοιϊκών πηγών και όχι από αναλλοίωτα μαφικά συσσωματώματα», αναφέρουν οι επιστήμονες. Με απλά λόγια, οι πρώτες ήπειροι της Γης σχηματίστηκαν κυρίως από ωκεάνιο φλοιό και ανακυκλωμένα ιζήματα.

Τι σημαίνει αυτό για τη Γη

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι υπήρχε πολύ νωρίς ένας κύκλος ανακύκλωσης υλικών του φλοιού προς τα βαθύτερα στρώματα της Γης, πιθανότατα μέσω πρωτόγονων μορφών τεκτονικών πλακών ή μέσω μιας εξαιρετικά ηφαιστειακής κρούστας. Αυτή η διαδικασία συνέδεε στενά την ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς και το εσωτερικό του πλανήτη, δημιουργώντας μια μοναδική «σύζευξη» ανάμεσα σε αυτά τα συστήματα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η αλληλεπίδραση ίσως συνέβαλε στη δημιουργία των πρώτων κατοικήσιμων συνθηκών στη Γη πριν από περίπου 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Παράλληλα, προσφέρει μια συναρπαστική εικόνα για τα δομικά στοιχεία του περιβάλλοντός μας: την ανάμειξη αλλοιωμένου θαλάσσιου φλοιού με τα υλικά που αργότερα δημιούργησαν τις σύγχρονες ηπείρους.

Συνολικά, η έρευνα προτείνει μια νέα θεωρία για την προέλευση των πρώτων ηπειρωτικών φλοιών της Γης: ότι σχηματίστηκαν από την τήξη τροποποιημένων επιφανειακών πετρωμάτων και όχι αποκλειστικά από μάγμα που ανέβηκε από τα έγκατα του πλανήτη. Η ανακάλυψη αυτή φωτίζει με νέο τρόπο το πώς αλληλεπιδρούσαν η επιφάνεια και το εσωτερικό της Γης στα πρώτα στάδια της ιστορίας της.

