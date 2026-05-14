Χάος στις Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί στη Γερουσία για την σύλληψη καταζητούμενου πολιτικού

Πυροβολισμοί ακούστηκαν χθες βράδυ στη Γερουσία των Φιλιππίνων, όταν οι αρχές προσπάθησαν να συλλάβουν έναν γερουσιαστή που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ο πρόεδρος της Γερουσίας των Φιλιππίνων, Άλαν Πίτερ Καγιετάνο, δείχνει στα μέσα ενημέρωσης τον αποκλεισμένο διάδρομο στη Γερουσία των Φιλιππίνων, όπου έπεσαν πυροβολισμοί
  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη Γερουσία των Φιλιππίνων κατά την προσπάθεια σύλληψης του γερουσιαστή Ρόναλντ ντελα Ρόσα, καταζητούμενου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).
  • Ο ντελα Ρόσα κατηγορείται από το ΔΠΔ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σχετικά με τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών της κυβέρνησης Ντουτέρτε, που οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων.
  • Κατά τη διάρκεια των γεγονότων δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ο υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε για την ασφάλεια των γερουσιαστών χωρίς να επιβεβαιώσει σύλληψη.
  • Ο πρόεδρος Φερδινάνδος Μάρκος Τζούνιορ κάλεσε το κοινό να παραμείνει ψύχραιο, ενώ πολιτικές εντάσεις και διαιρέσεις μεταξύ συμμάχων Ντουτέρτε και Μάρκος παραμένουν έντονες.
  • Ο Ντελα Ρόσα αρνείται τις κατηγορίες του ΔΠΔ και δηλώνει πρόθυμος να δικαστεί στα φιλιππινέζικα δικαστήρια, ενώ η χώρα έχει αποχωρήσει από το ΔΠΔ από το 2019.
Πυροβολισμοί ακούστηκαν χθες βράδυ (13/5) από το εσωτερικό της Γερουσίας των Φιλιππίνων, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στο κτήριο, στο πλαίσιο μίας απόπειρας των αρχών να συλλάβουν τον γερουσιαστή Ρόναλντ ντελα Ρόσα, "αρχιτέκτονα" του πολέμου των ναρκωτικών του πρώην προέδρου Ντουτέρτε. Ο γερουσιαστής καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο πρόεδρος Φερδινάνδος Μάρκος Τζούνιορ ζήτησε από το κοινό να παραμείνει ψύχραιμo σε τηλεοπτικά του σχόλια. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος πυροβόλησε ή γιατί. Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν καθώς οι αρχές των Φιλιππίνων προσπαθούσαν να συλλάβουν τον γερουσιαστή, πρώην αρχηγό της εθνικής αστυνομίας ο οποίος πρωτοστάτησε στις προσπάθειες του πρώην προέδρου Ροντρίγκο Ντουτέρτε κατά των ναρκωτικών, στις οποίες χιλιάδες, ως επί το πλείστον ύποπτοι, σκοτώθηκαν από το 2016 έως το 2018.

Οι γερουσιαστές έθεσαν τον ντελά Ρόσα υπό «προστατευτική κράτηση» τη Δευτέρα, όταν επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονταν ακόμα στο κτήριο μετά τη συνεδρίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ένοπλο προσωπικό ασφαλείας, ανάμεσά τους στρατιωτικοί έτρεχαν με όπλα και αργότερα ζήτησαν από τους υπαλλήλους να φύγουν καθώς οι εντάσεις άρχισαν να εκτονώνονται.

Ο πρόεδρος της Γερουσίας, Άλαν Καγιετάνο, εμφανίστηκε για λίγο ενώπιον δημοσιογράφων στη Γερουσία λίγο μετά τους πυροβολισμούς, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. «Τα συναισθήματα είναι έντονα εδώ», είπε ο Καγιετάνο. «Αυτή είναι η Γερουσία των Φιλιππίνων και φέρεται να δεχόμαστε επίθεση».

Ο υπουργός Εσωτερικών Χουανίτο Βίκτορ Ρεμούλα ο νεότερος έφτασε αργότερα μαζί με κορυφαίους αστυνομικούς και είπε ότι είχε τοποθετηθεί από τον πρόεδρο για να εγυυηθεί την ασφάλεια των γερουσιαστών. Είπε ότι δεν ήρθε για να συλλάβει τον ντελά Ρόσα, ο οποίος παρέμεινε στο κτίριο.

Τη Δευτέρα, το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον ντελά Ρόσα. Το ένταλμα που εκδόθηκε αρχικά τον Νοέμβριο, το ένταλμα κατηγορεί τον ντελά Ρόσα για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της δολοφονίας «τουλάχιστον 32 ατόμων» μεταξύ Ιουλίου 2016 και τέλους Απριλίου 2018, όταν ηγούνταν της εθνικής αστυνομικής δύναμης υπό τον Ντουτέρτε. Το ΔΠΔ δεν είχε κανένα άμεσο σχόλιο για τα γεγονότα στη Μανίλα.

Ο 64χρονος Ντέλα Ρόσα έχει ορκιστεί να αντιταχθεί στην εντολή σύλληψης του ΔΠΔ. Κάλεσε τους οπαδούς του την Τετάρτη το βράδυ να συγκεντρωθούν στη Γερουσία για να αποτρέψουν αυτό που χαρακτήρισε ως επικείμενη σύλληψή του. Πράκτορες του Εθνικού Γραφείου Ερευνών προσπάθησαν να συλλάβουν τον ντελα Ρόσα τη Δευτέρα, αλλά κατάφερε να σπεύσει στην αίθουσα ολομέλειας της Γερουσίας ζητώντας τη βοήθεια συναδέλφων γερουσιαστών.

Ο Ντουτέρτε συνελήφθη τον Μάρτιο του περασμένου έτους και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην έδρα του ΔΠΔ στη Χάγη. Εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κράτηση στην Ολλανδία και αντιμετωπίζει δίκη για τις δολοφονίες που προκλήθηκαν από την καταστολή του, για τις οποίες κατηγορείται και ο ντελά Ρόσα. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να οδηγηθεί άλλος Φιλιππινέζος στη Χάγη, ο δεύτερος μετά τον πρόεδρο Ντουτέρτε», δήλωσε ο ντέλα Ρόσα, απευθυνόμενος στους ακολούθους του σε μήνυμα στο Facebook και κατηγορώντας την πολιτική για την κατάστασή του. «Αυτό είναι απαράδεκτο», είπε

Πρόσθεσε ότι ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε κατηγορίες ενώπιον των φιλιππινέζικων δικαστηρίων, αλλά αρνήθηκε ότι επιδοκίμασε εξωδικαστικές δολοφονίες όταν ηγούνταν της αστυνομικής δύναμης. Ο Ντουτέρτε έχει επίσης αρνηθεί κάθε εμπλοκή του, αν και απείλησε ανοιχτά με θάνατο τους ύποπτους για εμπόρους ναρκωτικών ενώ βρισκόταν στο αξίωμα.

Πέντε γερουσιαστές κάλεσαν τον ντελα Ρόσα να παραδοθεί στις αρχές σε ένα προτεινόμενο ψήφισμα, αλλά οι σύμμαχοί του αντιτάχθηκαν στην κίνηση σε μια έντονη αντιπαράθεση την Τετάρτη στη Γερουσία, όπου 13 από τους 24 γερουσιαστές που ήταν φιλικά διακείμενοι απέναντί του, απέσπασαν τον έλεγχο της ηγεσίας της τη Δευτέρα.

Ο Ντουτέρτε και η κόρη του, η νυν αντιπρόεδρος, και πολιτικοί σύμμαχοι όπως ο ντελά Ρόσα υπήρξαν οι πιο σκληροί επικριτές του Μάρκος. Η αντιπρόεδρος Σάρα Ντουτέρτε, κάποτε πολιτική σύμμαχος του Μάρκος, κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι επέτρεψε αυτό που χαρακτήρισε «απαγωγή» του πατέρα της και την παράδοσή του σε ξένο δικαστήριο.

Η Σάρα Ντουτέρτε παραπέμφθηκε πρόσφατα σε δίκη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία κυριαρχείται από τους συμμάχους του Μάρκος, για κατηγορίες που περιλάμβαναν ανεξήγητο πλούτο και απειλές για δολοφονία του προέδρου σε περίπτωση που η ίδια σκοτωνόταν εν μέσω πολιτικών διαμαχών. Η Γερουσία ετοιμαζόταν να συγκαλέσει δικαστήριο για να δικάσει την αντιπρόεδρο.

Οι διαμάχες αντικατοπτρίζουν τις βαθιές διαιρέσεις που μαστίζουν εδώ και καιρό την ασιατική δημοκρατία. Αφού κέρδισε τις προεδρικές εκλογές το 2016, ο Ντουτέρτε διόρισε τον ντελά Ρόσα, έναν πιστό σύμμαχο, επικεφαλής της εθνικής αστυνομικής δύναμης, η οποία εφάρμοσε την βάναυση εκστρατεία κατά των λαθρεμπόρων ναρκωτικών προκαλώντας ανησυχία στη Δύση και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Ντέλα Ρόσα ήταν επίσης κάποτε επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης στη νότια πόλη Νταβάο, όπου ο Ντουτέρτε ήταν δήμαρχος για πολλά χρόνια και έχτισε πολιτικό όνομα για την εξαιρετικά σκληρή προσέγγισή του στο έγκλημα. «Ο ρόλος μου ήταν να ηγηθώ του πολέμου κατά των ναρκωτικών και αυτός ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών δεν είχε σκοπό να εξοντώσει τους ανθρώπους», είπε ο ντελά Ρόσα όταν ρωτήθηκε για τον τεράστιο αριθμό νεκρών.

«Όταν απειλούνταν η ζωή των αστυνομικών, φυσικά και έπρεπε να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους», είπε Ο Ντουτέρτε απέσυρε τις Φιλιππίνες από το ΔΠΔ το 2019, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε ως στόχο να διαφύγει της λογοδοσίας. Το ΔΠΔ, ωστόσο, δήλωσε ότι διατηρεί τη δικαιοδοσία του για εγκλήματα που διαπράχθηκαν όταν οι Φιλιππίνες ήταν ακόμη μέλος και κινήθηκε με επιτυχία για τη σύλληψή του

