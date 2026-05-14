ΗΠΑ: Η στιγμή που μικρό παιδί βγαίνει από αναποδογυρισμένο όχημα, έπειτα από τροχαίο

Ένα σοκαριστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει την στιγμή που ένα μικρό παιδί βγαίνει από ένα αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη της πορεία του και αναποδογύρισε, στην προσπάθεια του οδηγού να ξεφύγει από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, όλα έγιναν στην πολιτεία Αρκανσάς, όταν η οδηγός, η οποία είναι και μητέρα του παιδιού, προσπαθούσε να ξεφύγει από έλεγχο της αστυνομίας.

Λόγω της υπερβολικής ταχύτητας, η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει στην άκρη του δρόμου.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η γυναίκα άνοιξε την πίσω πόρτα και ένα μικρό παιδί, εμφανώς ταραγμένο, βγήκε έξω και έτρεξε προς έναν αστυνομικό που βρισκόταν κοντά.

«Είσαι εντάξει. Έλα εδώ, μωρό μου. Έλα εδώ», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός στο βίντεο, καθώς παίρνει αγκαλιά το παιδί.

Η γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η 23χρονη Τάλια Τζόουνς, συνελήφθη και κατηγορείται για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, απερίσκεπτη οδήγηση, οδήγηση χωρίς δίπλωμα, έκθεση παιδιού σε κίνδυνο και παράνομη χρήση οχήματος άλλου προσώπου για τη διάπραξη εγκλήματος.

Το μικρό παιδί, το οποίο παραδόθηκε στην επιμέλεια ενός ενήλικα που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος, και η μητέρα του είναι καλά στην υγεία τους.

Το περιστατικό αναφέρθηκε επίσης στην Γραμμή Βοήθειας για την Κακοποίηση Παιδιών του Αρκάνσας.