Μπορεί το αλεύρι σίτου να κάνει την αύξηση βάρους ευκολότερη;

Αλεύρι σίτου και αύξηση βάρους: Τι προτείνει νέα έρευνα.

Το αλεύρι σίτου είναι βασικό σε πολλές δίαιτες, αλλά νέα έρευνα υποδηλώνει ότι μπορεί να παίζει πιο σύνθετο ρόλο στην αύξηση βάρους απ’ ό,τι πιστεύαμε έως τώρα.

Το βασικό ζήτημα δεν αφορά το καθαυτό σιτάρι, αλλά το πώς το επεξεργασμένο αλεύρι σίτου επηρεάζει τον μεταβολισμό, την όρεξη και το ενεργειακό ισοζύγιο. Η κατανόηση αυτής της διάκρισης είναι κρίσιμη πριν από την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Η έρευνα εξέτασε το πώς οι πλούσιες σε επεξεργασμένο αλεύρι σίτου δίαιτες επηρεάζουν το σωματικό βάρος και τις μεταβολικές διεργασίες.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι:

  • Οι δίαιτες με βάση το επεξεργασμένο σιτάρι συσχετίστηκαν με αυξημένη αύξηση βάρους σε πειραματικά μοντέλα
  • Οι αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου (τα βακτήρια στο πεπτικό σύστημα) φάνηκαν να παίζουν ρόλο
  • Αυτές οι αλλαγές συνδέθηκαν με τον τρόπο που το σώμα αποθηκεύει λίπος και ρυθμίζει την ενέργεια

Τα ευρήματα υποδηλώνουν, ότι το επεξεργασμένο αλεύρι σίτου μπορεί να επηρεάσει την αύξηση βάρους έμμεσα, μέσω των επιδράσεών του στον μεταβολισμό και το έντερο.

Γιατί το επεξεργασμένο αλεύρι σίτου είναι διαφορετικό

Δεν συμπεριφέρονται όλα τα προϊόντα σίτου με τον ίδιο τρόπο στο σώμα.

Το αλεύρι ραφιναρισμένου σίτου έχει υποστεί επεξεργασία για την αφαίρεση του πίτουρου και του φύτρου, αφήνοντας κυρίως άμυλο. Αυτό οδηγεί σε:

  • Ταχύτερη πέψη και απορρόφηση
  • Ταχεία αύξηση του σακχάρου στο αίμα
  • Μειωμένη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες

Αυτές οι επιδράσεις μπορούν, με την πάροδο του χρόνου, να επηρεάσουν την πείνα, την απόκριση στην ινσουλίνη και τη συνολική πρόσληψη θερμίδων.

Πώς θα μπορούσε αυτό να συμβάλει στην αύξηση βάρους

Η μελέτη επισημαίνει διάφορους πιθανούς μηχανισμούς:

  1. Πρώτον, οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα ακολουθούμενες από αντίστοιχες κατακρημνίσεις, μπορεί να αυξήσουν την πείνα, οδηγώντας σε υψηλότερη πρόσληψη θερμίδων αργότερα μέσα στην ημέρα.
  2. Δεύτερον, η χαμηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες σημαίνει λιγότερο κορεσμό, καθιστώντας ευκολότερη την υπερκατανάλωση τροφής.
  3. Τρίτον, οι αλλαγές στο μικροβίωμα (τα βακτήρια του εντέρου) μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του σώματος στην εξαγωγή και αποθήκευση ενέργειας από τα τρόφιμα.

Συνδυαστικά, αυτοί οι παράγοντες μπορεί να δημιουργήσουν συνθήκες, που ευνοούν τη σταδιακή αύξηση βάρους, ειδικά όταν το ραφιναρισμένο αλεύρι καταναλώνεται συχνά.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγουμε εντελώς το σιτάρι;

Όχι και εδώ είναι που έχει σημασία η ερμηνεία των επιστημονικών ευρημάτων.

Η εν λόγω μελέτη επικεντρώνεται κυρίως στο αλεύρι ραφιναρισμένου σίτου, όχι στα δημητριακά ολικής αλέσεως. Τα προϊόντα ολικής αλέσεως εξακολουθούν να περιέχουν φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά που:

  • βελτιώνουν το αίσθημα κορεσμού
  • υποστηρίζουν την υγεία του πεπτικού συστήματος
  • συμβάλλουν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα πιο αποτελεσματικά

Το ευρύτερο σώμα επιστημονικής έρευνας συνεχίζει να υποστηρίζει τα δημητριακά ολικής αλέσεως ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής.

Τι έχει μεγαλύτερη σημασία στην πραγματική ζωή;

Η αύξηση βάρους σπανίως προκαλείται από ένα μόνο τρόφιμο. Συνήθως είναι αποτέλεσμα συνολικών διατροφικών προτύπων.

Το αλεύρι ραφιναρισμένου σίτου μπορεί να συμβάλει όταν:

  • αποτελεί σημαντικό μέρος της διατροφής
  • συνδυάζεται με τρόφιμα υψηλής επεξεργασίας
  • καταναλώνεται χωρίς επαρκείς φυτικές ίνες, πρωτεΐνες ή ισορροπία

Η μείωση της εξάρτησης από το ραφιναρισμένο αλεύρι, διατηρώντας παράλληλα μια ισορροπημένη διατροφή, είναι μια πιο ρεαλιστική και βασισμένη σε στοιχεία προσέγγιση.

Συχνές Ερωτήσεις

Συνδέεται το λευκό ψωμί με την αύξηση βάρους;

Μπορεί να συμβάλει, ειδικά όταν καταναλώνεται συχνά, επειδή παρασκευάζεται από ραφιναρισμένο αλεύρι και έχει χαμηλές φυτικές ίνες, οι οποίες μπορεί να αυξήσουν την πείνα και την πρόσληψη θερμίδων.

Είναι τα προϊόντα ολικής αλέσεως καλύτερη επιλογή;

Ναι. Το αλεύρι ολικής αλέσεως περιέχει περισσότερες φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά, τα οποία βοηθούν στη βελτίωση του αισθήματος κορεσμού και υποστηρίζουν καλύτερη μεταβολική ισορροπία.

Εγγυάται η μείωση του σιταριού την απώλεια βάρους;

Όχι. Η απώλεια βάρους εξαρτάται από τη συνολική πρόσληψη θερμίδων και τη συνολική ποιότητα της διατροφής, όχι μόνο από την αφαίρεση ενός συστατικού.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη προσθέτει… βάρος στα ερευνητικά στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι το επεξεργασμένο αλεύρι σίτου μπορεί να επηρεάσει την αύξηση βάρους μέσω των επιπτώσεών του στον μεταβολισμό και την υγεία του εντέρου. Αλλά το συμπέρασμα δεν είναι να εξαλειφθεί εντελώς το σιτάρι, αλλά να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ επεξεργασμένων και ολόκληρων μορφών του.

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα θέματα διατροφής, η ισορροπία έχει μεγαλύτερη σημασία από τον περιορισμό. Η επιλογή λιγότερο επεξεργασμένων τροφίμων και η τήρηση μιας ολοκληρωμένης διατροφής παραμένει η πιο αξιόπιστη στρατηγική για τη διαχείριση του βάρους.

Πηγές:
studyfinds.com
harvard.edu
nhs.uk
cdc.gov

Novibet
