Τι σπουδαίο έδειξε έρευνα για όσους πίνουν 5 φλιτζάνια καφέ την ημέρα

Μια μεγάλη νέα μελέτη υποδηλώνει ότι τα άτομα που πίνουν καφέ τακτικά μπορεί να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο κίρρωσης, καρκίνου του ήπατος και θανάτου που σχετίζεται με το ήπαρ. Η ισχυρότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε σε άτομα που έπιναν 5 ή περισσότερα φλιτζάνια την ημέρα, τα οποία και είχαν 47% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος σε σύγκριση με όσα άτομα δεν έπιναν καθόλου καφέ.

Αυτό δεν αποδεικνύει ότι ο καφές προλαμβάνει την ηπατική νόσο. Η μελέτη ήταν παρατηρητική, που σημαίνει ότι μπορεί να δείξει μια σύνδεση αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την αιτία και το αποτέλεσμα. Επίσης, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αρχίσουν να πίνουν 5 φλιτζάνια καφέ την ημέρα.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη για τον καφέ

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 354.957 ενήλικες εγγεγραμμένους στην βάση δεδομένων υγείας UK Biobank και οι οποίοι δεν είχαν κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος στην αρχή της μελέτης. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για μέσο όρο 13 ετών.

Σε σύγκριση με άτομα που δεν έπιναν καφέ, όσοι έπιναν 5 ή περισσότερα φλιτζάνια την ημέρα είχαν:

32% χαμηλότερο κίνδυνο κίρρωσης

χαμηλότερο κίνδυνο 47% χαμηλότερο κίνδυνο ηπατοκυτταρικού καρκινώματος , της πιο συχνής μορφής καρκίνου του ήπατος

χαμηλότερο κίνδυνο , της πιο συχνής μορφής καρκίνου του ήπατος 42% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου που σχετίζεται με το ήπαρ

Ακόμα και πιο χαμηλή κατανάλωση καφέ συνδέθηκε με όφελος. Τα άτομα που έπιναν 1-2 φλιτζάνια την ημέρα είχαν χαμηλότερους κινδύνους από όσους δεν έπιναν, και το προστατευτικό μοτίβο γενικά γινόταν ισχυρότερο καθώς αυξανόταν η πρόσληψη.

Γιατί μπορεί ο καφές να βοηθήσει το ήπαρ;

Ο καφές περιέχει πολλές βιολογικά δραστικές ενώσεις, όχι μόνο καφεΐνη. Αυτές περιλαμβάνουν πολυφαινόλες και άλλα αντιοξειδωτικά, που μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της φλεγμονής, του οξειδωτικού στρες και του σχηματισμού ουλών του ήπατος.

Η μελέτη ενίσχυσε αυτήν την ιδέα, κοιτάζοντας πέρα από τις διαγνώσεις. Στις μαγνητικές τομογραφίες, όσοι έπιναν καφέ είχαν σημάδια υγιέστερης δομής του ήπατος, όπως:

λιγότερο λίπος στο ήπαρ

χαμηλότερο σίδηρο στο ήπαρ και

χαμηλότερους δείκτες ινωδοφλεγμονής

Οι αναλύσεις πρωτεϊνών αίματος έδειξαν επίσης μοτίβα, που συνδέονται με υγιέστερη ηπατική λειτουργία και χαμηλότερη φλεγμονή ή δραστηριότητα ουλών.

Επειδή και ο καφές χωρίς καφεΐνη έδειξε παρόμοιες συσχετίσεις, η καφεΐνη είναι απίθανο να είναι η μοναδική εξήγηση.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πίνετε 5 φλιτζάνια καφέ την ημέρα;

Όχι! Τα 5 φλιτζάνια την ημέρα ήταν η ομάδα με την υψηλότερη πρόσληψη στη μελέτη, αλλά αυτό δεν την καθιστά τον σωστό στόχο για όλους. Ανάλογα με το μέγεθος του φλιτζανιού και την ένταση του καφέ, πέντε φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη μπορεί να υπερβαίνουν την ποσότητα καφεΐνης που πολλοί άνθρωποι ανέχονται καλά.

Για τους περισσότερους ενήλικες, τα έως και 400 mg καφεΐνης την ημέρα αναφέρονται συχνά ως γενικό όριο ασφαλείας, αλλά η ατομική ευαισθησία ποικίλλει. Οι έγκυες συνήθως συμβουλεύονται να παραμένουν κάτω από τα 200 mg την ημέρα. Άτομα με αϋπνία, άγχος, ανεξέλεγκτη υψηλή αρτηριακή πίεση, ορισμένες διαταραχές του καρδιακού ρυθμού ή ισχυρή ευαισθησία στην καφεΐνη θα πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτικά.

Ένα πρακτικό συμπέρασμα είναι ότι τα άτομα που ήδη απολαμβάνουν τον καφέ και τον ανέχονται καλά μπορεί να μην χρειάζεται να τον αποφεύγουν για την υγεία του ήπατος. Αλλά ο καφές δεν πρέπει να αντικαθιστά τα αποδεδειγμένα βήματα πρόληψης.

Τι γίνεται με τα πρόσθετα στον καφέ (ζάχαρη, σιρόπια, κρέμες κλπ.)

Η σύνδεση της υγείας του ήπατος φαίνεται ισχυρότερη όταν ο καφές αποτελεί μέρος ενός συνολικού υγιούς προτύπου. Η προσθήκη μεγάλων ποσοτήτων ζάχαρης, αρωματισμένων σιροπιών, σαντιγί ή άλλης επεξεργασμένης κρέμας μπορεί να μετατρέψει τον καφέ σε ένα ποτό υψηλής θερμιδικής αξίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη.

Αυτό έχει σημασία επειδή η υπερβολική ζάχαρη, η αύξηση βάρους, η αντίσταση στην ινσουλίνη και ο διαβήτης τύπου 2 αποτελούν σημαντικούς παράγοντες πρόκλησης λιπώδους ηπατικής νόσου. Εάν ο καφές χρησιμοποιείται ως καθημερινή συνήθεια, τότε ο σκέτος καφές ή ο καφές με ελάχιστο γάλα και λίγη ή καθόλου προσθήκη ζάχαρης είναι η καλύτερη επιλογή.

Ποιοι πρέπει να είναι προσεκτικοί με τον καφέ;

Ο καφές δεν είναι κατάλληλος για όλους σε μεγάλες ποσότητες. Οι έγκυες και όσοι έχουν σοβαρή παλινδρόμηση, άγχος, προβλήματα ύπνου, ανεξέλεγκτη υπέρταση, αίσθημα παλμών ή ορισμένες διαταραχές του καρδιακού ρυθμού θα πρέπει να ρωτήσουν γιατρό ποια ποσότητα είναι ασφαλής.

Τα άτομα με ηπατική νόσο θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν να υποθέτουν ότι ο καφές αποτελεί θεραπεία. Ανάλογα με την πάθηση, τα πιο σημαντικά βήματα μπορεί να περιλαμβάνουν την αποφυγή του αλκοόλ, τη σταδιακή απώλεια υπερβολικού βάρους, τη θεραπεία τυχόν ηπατίτιδας, τον έλεγχο του διαβήτη, την μείωση της χοληστερόλης και τις τακτικές εξετάσεις υγείας.

Συμπέρασμα

Νέα μεγάλη μελέτη προσθέτει ισχυρές ενδείξεις ότι η κατανάλωση καφέ συνδέεται με καλύτερα ηπατικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων ποσοστών κίρρωσης, καρκίνου του ήπατος και θανάτου που σχετίζεται με το ήπαρ. Το ποσοστό 47% αναφέρεται συγκεκριμένα στον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος μεταξύ των ατόμων που πίνουν 5 ή περισσότερα φλιτζάνια καθημερινά σε σύγκριση με όσους δεν πίνουν καφέ.

Η ασφαλέστερη ερμηνεία είναι πως ο καφές μπορεί να γίνει φιλικός προς το συκώτι, αλλά δεν αποτελεί θεραπεία ούτε και δικαιολογία/προτροπή για υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης. Ο μέτριος, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη καφές μπορεί να ενταχθεί σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής για το συκώτι, παράλληλα με τον έλεγχο του βάρους, την άσκηση, την μείωση του αλκοόλ και τον καλό μεταβολισμό.

Πηγές:

healthline.com

cedars-sinai.org

gastro.org

fda.gov

acog.org