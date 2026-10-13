Τα 7 αντικείμενα στο σπίτι που πιθανότατα δεν πλένετε όσο συχνά πρέπει – Τι λένε οι ειδικοί

Snapshot Τα υφασμάτινα πατάκια μπάνιου και οι κουρτίνες ντους πρέπει να πλένονται εβδομαδιαία λόγω υγρασίας και συσσώρευσης βρωμιάς και μυκήτων.

Τα κρεβάτια και οι κουβέρτες κατοικιδίων χρειάζονται πλύσιμο κάθε εβδομάδα για την απομάκρυνση τριχών, σάλιου και δυσάρεστων οσμών.

Τα προστατευτικά καλύμματα στρωμάτων και μαξιλαριών πρέπει να πλένονται περίπου μία φορά τον μήνα για να απομακρύνονται ιδρώτας και νεκρά κύτταρα δέρματος.

Οι επαναχρησιμοποιούμενες υφασμάτινες τσάντες και τα γάντια φούρνου χρειάζονται πλύσιμο συνήθως κάθε 1-3 μήνες και κάθε μήνα αντίστοιχα, ανάλογα με τη χρήση και τη ρύπανση.

Το καλάθι των απλύτων, αν είναι υφασμάτινο ή με αφαιρούμενο κάλυμμα, πρέπει να καθαρίζεται κάθε 2-4 εβδομάδες για να αποφεύγεται η μεταφορά βρωμιάς στα καθαρά ρούχα. Snapshot powered by AI

Το πλύσιμο των σεντονιών, των πετσετών και των ρούχων αποτελεί μέρος της καθημερινής ρουτίνας σχεδόν σε κάθε σπίτι. Υπάρχουν, όμως, και άλλα υφάσματα που μπορεί να μένουν για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες χωρίς να πλυθούν. Ειδικοί στη φροντίδα των υφασμάτων επισημαίνουν επτά αντικείμενα που θα πρέπει να μπαίνουν συχνότερα στο πλυντήριο.

Το πρόβλημα είναι ότι η βρωμιά δεν είναι πάντα ορατή με γυμνό μάτι. Ο ιδρώτας, τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, τα φυσικά έλαια του σώματος, οι τρίχες, τα υπολείμματα τροφών και η υγρασία μπορούν να συσσωρεύονται πολύ πριν εμφανιστούν λεκέδες ή δυσάρεστες οσμές.

Η Κιμ Ρομίν, ειδικός στη φροντίδα υφασμάτων στην P&G, και ο Πιτ Χε, συνιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας της Dirty Labs, εξήγησαν στο περιοδικό Real Simple ποια αντικείμενα ξεχνάμε συχνότερα να πλύνουμε και κάθε πότε πρέπει να καθαρίζονται.

Πριν βάλετε οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα στο πλυντήριο, είναι σημαντικό να ελέγχετε πάντα τις οδηγίες πλύσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Χαλιά μπάνιου και κουρτίνες ντους

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα υφασμάτινα πατάκια μπάνιου πρέπει να πλένονται μία φορά την εβδομάδα.

Εκτός από τη συχνή επαφή με τα πόδια και το δάπεδο, βρίσκονται σε ένα περιβάλλον με αυξημένη υγρασία. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τη συσσώρευση βρωμιάς, δυσάρεστων οσμών, μούχλας και μυκήτων.

Η ίδια φροντίδα χρειάζεται και για τις κουρτίνες ντους που πλένονται στο πλυντήριο.

Κρεβάτια και κουβέρτες κατοικιδίων

Εάν έχετε κατοικίδια στο σπίτι, συνιστάται να πλένετε τα κρεβάτια και τις κουβέρτες τους κάθε εβδομάδα.

Τα συγκεκριμένα υφάσματα συγκεντρώνουν τρίχες, νεκρά κύτταρα του δέρματος, βρωμιά, σάλιο και δυσάρεστες οσμές. Μια απλή λύση είναι να τα εντάξετε στη συνηθισμένη ρουτίνα πλυσίματος των κλινοσκεπασμάτων σας, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προστατευτικά καλύμματα στρωμάτων και μαξιλαριών

Επειδή βρίσκονται κάτω από τα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες, είναι εύκολο να ξεχνάμε ότι χρειάζονται και αυτά καθαρισμό.

Με την πάροδο του χρόνου, τα προστατευτικά καλύμματα απορροφούν ιδρώτα, λιπαρότητα από το σώμα και νεκρά κύτταρα του δέρματος. Οι ειδικοί συνιστούν να πλένονται περίπου μία φορά τον μήνα.

Επομένως, δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να εμφανιστούν ορατοί λεκέδες για να τα βάλετε στο πλυντήριο.

Οι κουβέρτες του καναπέ χρειάζονται επίσης φροντίδα

Η κουβέρτα που μένει στον καναπέ για μήνες είναι ένα ακόμη αντικείμενο που συχνά ξεφεύγει από το πρόγραμμα καθαρισμού.

Εάν χρησιμοποιείται τακτικά, ο Πιτ Χε συνιστά να πλένεται κάθε δύο έως τέσσερις εβδομάδες. Εάν χρησιμοποιείται σπάνια, μπορεί να αρκεί ένα πλύσιμο ανά εποχή.

Η συχνότητα καθαρισμού θα πρέπει, επομένως, να προσαρμόζεται ανάλογα με τη χρήση της.

Επαναχρησιμοποιούμενες υφασμάτινες τσάντες

Οι τσάντες που χρησιμοποιούμε για τα ψώνια χρειάζονται επίσης πλύσιμο στο πλυντήριο, ιδιαίτερα όταν μεταφέρουμε τρόφιμα.

Υγρά από κρέας, φρούτα και άλλα προϊόντα μπορεί να καταλήξουν στο ύφασμα, ακόμη κι αν δεν είναι άμεσα ορατά. Η Κιμ Ρομίν συνιστά το πλύσιμό τους κάθε έναν έως τρεις μήνες, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.

Μια τσάντα που χρησιμοποιείται κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ χρειάζεται, φυσικά, συχνότερο καθαρισμό από μια άλλη που χρησιμοποιείται περιστασιακά.

Τα γάντια φούρνου πρέπει να πλένονται κάθε μήνα

Τα γάντια που χρησιμοποιούμε για να βγάζουμε ζεστά ταψιά και σκεύη από τον φούρνο συγκεντρώνουν επίσης υπολείμματα τροφών και λεκέδες.

Η σύσταση είναι να πλένονται περίπου μία φορά τον μήνα ή νωρίτερα, εάν λερωθούν εμφανώς.

Και σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να ελέγχετε την ετικέτα, ώστε να διαπιστώσετε εάν επιτρέπεται το πλύσιμο στο πλυντήριο και ποιο πρόγραμμα είναι κατάλληλο.

Ακόμη και το καλάθι των απλύτων χρειάζεται καθαρισμό

Πρόκειται πιθανότατα για το πιο απρόσμενο αντικείμενο της λίστας. Το καλάθι στο οποίο συγκεντρώνουμε τα ρούχα που πρόκειται να πλυθούν μπορεί και αυτό να συσσωρεύσει βρωμιά.

Ιδρωμένα ρούχα, νωπές πετσέτες και άλλα χρησιμοποιημένα υφάσματα βρίσκονται συνεχώς σε επαφή με το καλάθι, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να έρθει ξανά σε επαφή με καθαρά ρούχα.

Εάν το καλάθι είναι κατασκευασμένο από ύφασμα που πλένεται ή διαθέτει αφαιρούμενο κάλυμμα, συνιστάται ο καθαρισμός του κάθε δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

Ένας απλός τρόπος για να μην ξεχνάτε αυτά τα αντικείμενα είναι να τα εντάξετε στην καθιερωμένη ρουτίνα πλυσίματος. Για παράδειγμα, μπορείτε να πλένετε τα πατάκια του μπάνιου μαζί με τις πετσέτες ή να ορίζετε μηνιαίες υπενθυμίσεις για αντικείμενα που χρειάζονται λιγότερο συχνό καθαρισμό.