Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

Η συχνή κατανάλωση αναψυκτικών ενδέχεται να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες που επικαλούνται ειδικοί στην ογκολογία. Παρότι τα συγκεκριμένα ποτά αποτελούν καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια ανθρώπους, οι πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται συστηματικά επί σειρά ετών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Parade, η ογκολόγος Μέρι Τσάμπερλιν εκτιμά ότι ο περιορισμός της κατανάλωσης αναψυκτικών μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία. Η ειδικός εστιάζει κυρίως στα αναψυκτικά με ζάχαρη, αλλά συνιστά μέτρο και στην κατανάλωση εκείνων με τεχνητά γλυκαντικά, διευκρινίζοντας ότι τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι ίδια για τις δύο κατηγορίες.

Έρευνα συνδέει τα αναψυκτικά με 87% υψηλότερο κίνδυνο

Μία από τις μελέτες που επικαλείται η ειδικός είναι η Singapore Chinese Health Study, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για περίπου 14 χρόνια. Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση συγκεκριμένων ροφημάτων και την εμφάνιση καρκίνου του παγκρέατος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν δύο ή περισσότερα αναψυκτικά με ζάχαρη την εβδομάδα εμφάνιζαν 87% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν τέτοια ποτά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για στατιστική συσχέτιση και όχι για απόδειξη ότι τα αναψυκτικά προκαλούν άμεσα τη νόσο.

Δεύτερη έρευνα εντόπισε αύξηση του κινδύνου κατά 55%

Το περιοδικό αναφέρεται επίσης σε έρευνα του Roswell Park Comprehensive Cancer Center στις ΗΠΑ, στην οποία συγκρίθηκαν 213 άνθρωποι που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος με 852 άτομα που δεν έπασχαν από τη συγκεκριμένη νόσο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η κατανάλωση τουλάχιστον ενός αναψυκτικού την εβδομάδα συνδέθηκε με 55% υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου. Ωστόσο, τέτοιου είδους μελέτες παρατήρησης δεν μπορούν να αποδείξουν σχέση αιτίας και αποτελέσματος, καθώς ενδέχεται να επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τη διατροφή και τον τρόπο ζωής.

Τι σημαίνει αύξηση του κινδύνου κατά 87%;

Παρότι τα συγκεκριμένα ποσοστά μπορεί να προκαλούν ανησυχία, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στον σχετικό και τον απόλυτο κίνδυνο. Μια αύξηση κατά 87% δεν σημαίνει ότι 87 στους 100 ανθρώπους που καταναλώνουν αναψυκτικά θα εμφανίσουν καρκίνο του παγκρέατος.

Καθώς η συγκεκριμένη μορφή καρκίνου είναι σχετικά σπάνια στον γενικό πληθυσμό, ακόμη και μια σημαντική ποσοστιαία αύξηση του σχετικού κινδύνου μπορεί να αντιστοιχεί σε πολύ μικρότερη απόλυτη διαφορά. Επιπλέον, τα αποτελέσματα μιας μεμονωμένης έρευνας δεν αποτελούν πρόβλεψη για το αν ένας συγκεκριμένος άνθρωπος θα εμφανίσει τη νόσο.

Γιατί προβληματίζουν τους ειδικούς τα αναψυκτικά;

Τα αναψυκτικά με ζάχαρη μπορούν να συμβάλουν στην υπερβολική πρόσληψη ζάχαρης και θερμίδων, ευνοώντας την αύξηση του σωματικού βάρους όταν αποτελούν μέρος μιας μη ισορροπημένης διατροφής. Η παχυσαρκία και ορισμένες μεταβολικές διαταραχές συγκαταλέγονται στους παράγοντες που έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος.

Ωστόσο, η σχέση ανάμεσα στα συγκεκριμένα ποτά και τη νόσο είναι σύνθετη. Μέχρι σήμερα, οι έρευνες δεν έχουν αποδείξει ότι η κατανάλωση αναψυκτικών από μόνη της ευθύνεται για την εμφάνιση αυτού του τύπου καρκίνου. Παράλληλα, δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι τα αναψυκτικά με τεχνητά γλυκαντικά παρουσιάζουν ακριβώς τον ίδιο κίνδυνο με εκείνα που περιέχουν ζάχαρη.

Ποια ροφήματα μπορούν να αντικαταστήσουν τα αναψυκτικά;

Η ογκολόγος Μέρι Τσάμπερλιν συνιστά να δίνεται προτεραιότητα σε εναλλακτικές επιλογές που περιορίζουν την κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το νερό, το ανθρακούχο νερό χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και τα αφεψήματα χωρίς γλυκαντικά.

Η αντικατάσταση των αναψυκτικών μπορεί να συμβάλει στη μείωση της καθημερινής πρόσληψης ελεύθερων σακχάρων και στη διαμόρφωση μιας πιο ισορροπημένης διατροφής. Το νερό παραμένει η βασική επιλογή για την επαρκή ενυδάτωση του οργανισμού, χωρίς να υπάρχει ανάγκη κατανάλωσης αναψυκτικών για την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών σε υγρά.

Ποιοι άλλοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παγκρέατος;

Η κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η προχωρημένη ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό και ορισμένες μεταβολικές παθήσεις συγκαταλέγονται στους παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της συγκεκριμένης μορφής καρκίνου.

Η ογκολόγος Τινγκτίνγκ Ταν, η οποία επίσης παρατίθεται στο δημοσίευμα του Parade, επισημαίνει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου αυξάνεται με την ηλικία. Για τον λόγο αυτό, η παρακολούθηση της υγείας θα πρέπει να προσαρμόζεται στο ιστορικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου.

Υπάρχει εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου;

Σε αντίθεση με ορισμένες άλλες μορφές καρκίνου, σήμερα δεν υπάρχει πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου που να συστήνεται σε όλους τους ανθρώπους με μέσο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στις σημαντικές δυσκολίες που παρουσιάζει η έγκαιρη ανίχνευση της νόσου.

Ωστόσο, άνθρωποι με επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό ή συγκεκριμένες γενετικές προδιαθέσεις ενδέχεται να ωφεληθούν από εξειδικευμένη ιατρική αξιολόγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να κρίνει εάν απαιτείται ειδική παρακολούθηση, λαμβάνοντας υπόψη τον ατομικό κίνδυνο.

Ο περιορισμός των αναψυκτικών έχει και άλλα οφέλη για την υγεία

Παρότι δεν έχει αποδειχθεί οριστική σχέση αιτίας και αποτελέσματος ανάμεσα στην κατανάλωση αναψυκτικών και τον καρκίνο του παγκρέατος, ο περιορισμός των ζαχαρούχων ποτών αποτελεί σύσταση που συμβαδίζει με τις γενικές οδηγίες υγιεινής διατροφής.

Η αντικατάστασή τους με νερό ή άλλα ροφήματα χωρίς ζάχαρη μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο των θερμίδων, στην προστασία της οδοντικής υγείας και στην πρόληψη της αύξησης του σωματικού βάρους και των μεταβολικών νοσημάτων.

Τι πρέπει να κρατήσουμε από τις έρευνες;

Οι επιστημονικές μελέτες που επικαλείται το Parade υποδεικνύουν ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη συστηματική κατανάλωση ζαχαρούχων αναψυκτικών και τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος. Ωστόσο, τα ευρήματα δεν επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι η κατανάλωση δύο αναψυκτικών την εβδομάδα αρκεί για να προκαλέσει τη νόσο.

Η βασική σύσταση των ειδικών είναι η υιοθέτηση ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών, ο περιορισμός των ζαχαρούχων ποτών, η αποφυγή του καπνίσματος και η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους. Για όσους έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παγκρέατος, ιδιαίτερη σημασία έχει η εξατομικευμένη ιατρική αξιολόγηση.