Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Πρωταθλήτρια στις επενδύσεις η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Οι επενδύσεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, που ανάγουν τον κλάδο σε «local champion» ήταν το θέμα της συζήτησης στο στρογγυλό τραπέζι που συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, στο πλαίσιο του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο Νίκος Μαντζούφας, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Θεόδωρος Τρύφων, συν-διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ELPEN και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ο Δημήτρης Δέμος, διευθύνων σύμβουλος της DEMO, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πρόεδρος Δ.Σ και διευθύνων σύμβουλος της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε και ο Άρης Μητσόπουλος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της RAFARM, συμμετείχαν στη θεματική ενότητα «Greek local champions: Building resilient health systems with added value investments in pharma», την Πέμπτη (27/04/2023), στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Βέττας, ανοίγοντας τη συζήτηση, τόνισε ότι ο συγκεκριμένος κλάδος αντιπροσωπεύει επενδύσεις άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετική την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χώρα, προκειμένου «να πάρει μπρος» η διαδικασία των επενδύσεων. Για τον συμψηφισμό μέρους του clawback με επενδυτικές δαπάνες, ο κ. Μαντζούφας δήλωσε ότι εγκρίθηκαν 250 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με όρους περιφερειακής ενίσχυσης και Έρευνας & Ανάπτυξης. Πενήντα τρία σχέδια έχουν εγκριθεί, ενώ το πρόγραμμα θα επεκταθεί και το επόμενο διάστημα.

Ο κ. Θεόδωρος Τρύφων σημείωσε ότι οικονομική ανεξαρτησία της χώρας σημαίνει παραγωγή, η οποία θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 15-18% του ΑΕΠ. Η φαρμακοβιομηχανία συνολικά, είναι ο μεγαλύτερος κλάδος της χημικής βιομηχανίας στη χώρα, σε επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Η ELPEN, συγκεκριμένα, ετοιμάζεται να μπει στην «επόμενη μέρα» της τεχνολογίας. Με το επενδυτικό πλάνο, που αφορά στο διάστημα 2019-2025, προχωρά σε επενδύσεις 155 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Στο τέλος του 2025, αναμένεται να έχει 2.000 εργαζόμενους, να ενισχυθεί η συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και με Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Σχολιάζοντας το μέτρο του συμψηφισμού του clawback, δήλωσε ότι πρόκειται για το πιο πετυχημένο ΣΔΙΤ της κυβέρνησης, καθώς ήταν και ένας τρόπος για να περιοριστεί η τεράστια υπερφορολόγηση.

Ο κ. Δημήτρης Δέμος μίλησε για το επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 350 εκατ. ευρώ της DEMO. Το πρόγραμμα έχει δύο άξονες: από τη μία επικεντρώνει στη συμβατική τεχνολογία, με τις νέες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη και την Τρίπολη, όπου θα γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα παραγωγή πρώτων υλών. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τη βιοτεχνολογία. Στο Ερευνητικό Κέντρο της DEMO στον Άγιο Στέφανο, θα γίνεται παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων. Ακριβώς στον τομέα αυτό, δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες στην Ελλάδα, είπε ο κ. Δέμος, υπάρχουν όμως Ευρωπαίοι επιστήμονες στον τομέα της βιοτεχνολογίας, που θέλουν να έρθουν στη χώρα μας. Εκτίμησε, τέλος, ότι το 2027, η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα θα χρειάζεται 5.000 επιστήμονες για αντίστοιχες νέες θέσεις εργασίας.

Το σχεδιασμό της ΒΙΑΝΕΞ, να γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία Υγείας στα Βαλκάνια, παρουσίασε ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σύμφωνα με τον ίδιο, «για τη ΒΙΑΝΕΞ, ο στόχος πλέον ξεπερνά τα σύνορα της χώρας. Η ελληνική αγορά έχει ταβάνι, το μερίδιό μας δεν μπορεί να πάει πιο πάνω. Αφού, λοιπόν, έχουμε εδραιωθεί στην κορυφή, το επόμενο στοίχημα είναι να γίνουμε η μεγαλύτερη εταιρεία Υγείας στα Βαλκάνια. Και λέω Υγείας, γιατί επεκτεινόμαστε πέρα από το φάρμακο. Ετοιμάζουμε επενδύσεις τόσο για τη γεωγραφική μας επέκταση όσο και σε παρεμφερείς τομείς δραστηριότητας, όπως τα καλλυντικά, OTC, medical devices».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί το project για τη δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου στη Βιομηχανική Ζώνη Πατρών, για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων. Επίσης, ο Όμιλος επεκτείνεται στα Βαλκάνια, με τη δημιουργία Δικτύου Πωλήσεων στις βαλκανικές χώρες. Μιλώντας για το επενδυτικό πρόγραμμα της ΒΙΑΝΕΞ, τόνισε ότι «είναι διαχρονικό, ώστε να είμαστε πάντα πρωτοπόροι και δεν εξαρτάται από τα εκάστοτε κίνητρα που δίνονται από την Πολιτεία, είτε είναι αναπτυξιακοί νόμοι, είτε τώρα ο συμψηφισμός με το clawback, τα οποία βεβαίως θεωρούμε θετικά. Ειδικά για τον συμψηφισμό του clawback με επενδυτικές δαπάνες, χαιρόμαστε που θεσμοθετήθηκε το μέτρο αυτό, γιατί έδωσε τη δυνατότητα και σε άλλες εταιρείες του χώρου να προβούν σε επενδύσεις που τις ανεβάζουν επίπεδο. Είναι θετικό να υπάρχει πλέον ανταγωνισμός και άμιλλα, κάτι που θα καταστήσει τη φαρμακοβιομηχανία έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, τα όποια μέτρα λαμβάνονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, θα πρέπει βέβαια να βγαίνουν με άξονα την ίση μεταχείριση προς όλους και όχι κλείνοντας το μάτι σε κάποιες εταιρείες».

Τέλος, ο κ. Μητσόπουλος τόνισε ότι είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης. Για τη RAFARM, ανέφερε ότι έχει πιστοποιηθεί από τον FDA. Ήδη έξι προϊόντα έχουν εγκριθεί για την αγορά των ΗΠΑμ ενώ στη διαδικασία αδειοδότησης βρίσκονται άλλα έξι. Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ και ορόσημο είναι το νέο ερευνητικό κέντρο, όπου απασχολούνται 100 επιστήμονες υψηλού επιπέδου.