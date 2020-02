Η πρωτοπόρος επιστήμονας της «Βιοϊατρικής Μηχανικής» Ρένα Μπίζιου στην Ακαδημία Αθηνών

Η κυρία Ρένα Μπίζιου γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Σπούδασε Χημική Μηχανική στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης και στο Ινστιτούτο της Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας, στην Πασαντίνα. Επίσης, έλαβε το πτυχίο της στην Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης.

Η Καθηγήτρια Ρένα Μπίζιου είναι μία από τους πιο σημαντικούς και πρωτοπόρους επιστήμονες στον τομέα των βιοϋλικών και της εμβιομηχανικής, μία από τους οραματιστές των σύγχρονων βιοϋλικών, των βιοϊατρικών επιστημών και της μηχανικής. Συγχρόνως, εξαιρετική είναι η προσφορά της στην εκπαίδευση και την καθοδήγηση της νέας γενεάς. Η επίδρασή της σε ιατρικά και εκπαιδευτικά θέματα εκτείνεται πολύ πέρα από τα αμερικανικά πανεπιστήμια όπου ήταν Καθηγήτρια. Πράγματι, έχει επιδράσει στην εκπαίδευση στην Αμερική (BME STEM Awards), στην Ευρώπη (επισκέπτρια Καθηγήτρια στα Πανεπιστήμια των Παρισίων, του Πόρτο και του Γκέτενμποργκ), στην Κίνα (επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Sichuan και στο Πεκίνο), καθώς επίσης και στην Ελλάδα.

Είναι ευρέως αναγνωρισμένη για την έρευνα στα βιοϋλικά και την κυτταρική μηχανική με περισσότερες από 14.600 ετεροαναφορές και H = 65. Ιδιαιτέρως γνωστή είναι η έρευνά της σε βιοϊατρικά υλικά σχεδιασμένα να ελέγχουν, να διαμορφώνουν και να κατευθύνουν διάφορες επιθυμητές και ταχείες κυτταρικές / μοριακές αντιδράσεις στη διεπιφάνεια ιστού / εμφυτεύματος. Επίσης, πρωτοποριακή είναι η συμβολή της στην τροποποίηση των επιφανειών των υλικών με βιοδραστικές μοριακές αλύσους και ενώσεις.

Η Καθηγήτρια Ρένα Μπίζιου καθιέρωσε τους οστεοβλάστες ως ένα σημαντικό in vitro μοντέλο για τη διερεύνηση της κυτταρικής συμβατότητας βιοϋλικών για ορθοπεδικές / οδοντικές εφαρμογές. Έχει δημιουργήσει μια σειρά από μοναδικές τεχνικές και πειράματα για τον έλεγχο της βιοσυμβατότητας (cytocompatibility) των υλικών χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα καλλιεργειών κυττάρων. Σημαντικές είναι οι μελέτες της σχετικά με την επίδραση της πίεσης (παρατεταμένης και κυκλικής) στις λειτουργίες των κυττάρων από το αγγειακό σύστημα (ενδοθηλιακά κύτταρα και κύτταρα soft tissue) και από το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης. Έχει πρωτοπορήσει στην χρησιμοποίηση μηχανικών και βιοφυσικών ερεθισμάτων για την προώθηση των στόχων μηχανικής των οστών. Σημαντικές είναι επίσης οι μελέτες της για τις αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών και κυττάρων σε νανοκλίμακα.

Η συνεισφορά της κυρίας Ρένας Μπίζιου στην εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών έχει αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο. Κατέχει την έδρα διακεκριμένης Καθηγήτριας Lutcher Brown στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA) και διανύει σήμερα την 38η χρονιά ως Καθηγήτρια Πανεπιστήμιων: 25 χρόνια (Ιανουάριος 1981-Δεκέμβριος 2005) στο Πολυτεχνείο Rensselaer (RPI), Troy, Νέα Υόρκη, και 13 χρόνια (Ιανουάριος 2006 - σήμερα) στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA). Σε εκπαιδευτικό επίπεδο, το βιβλίο της «Εισαγωγή στις Αλληλεπιδράσεις Ιστού-Βιολογικών Υλικών» έχει γίνει πρότυπο εγχειρίδιο στον τομέα βιοϊατρικών υλικών και «υιοθετήθηκε» ως βασικό εγχειρίδιο από πολλά Τμήματα Βιοϊατρικής Μηχανικής στην Αμερική και την Ευρώπη.

Έχει συγγράψει δύο βιβλία: "Εισαγωγή στις αλληλεπιδράσεις ιστού-βιολογικών υλικών", με τους καθηγητές Kay C. Dee, David A. Puleo, (John Wiley, Hoboken, NJ, 2002) και "Biological Interactions on Materials Surfaces: και απαντήσεις ιστών", με τον Α, D. Puleo, (Springer, New York, ΝΥ, 2009).

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr