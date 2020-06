Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Η Ελλάδα ως διεθνές κέντρο αριστείας για την Ψηφιακή Υγεία

Η αξία της ψηφιακής υγείας και των «πραγματικών δεδομένων» (Real-World Evidence) βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης με θέμα «Digital Health in Greece - Development Aspects of Real-World Evidence in the COVID-19 Era», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Delphi Economic Forum, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020.