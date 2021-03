Κορονοϊός: Μελέτη ΕΚΠΑ – Ικανοποιητική η ανάπτυξη αντισωμάτων και στα ασυμπτωματικά άτομα

Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης οροεπιδημιολογικής μελέτης για τον κορονοϊό που έγινε στη χώρα μας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η μελέτη συνδύασε τον έλεγχο για την παρουσία αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 με την εμφάνιση των χαρακτηριστικών συμπτωμάτων της λοίμωξης από το νέο κορονοϊό. Η εργασία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “VACCINES” με τίτλο “SARS-CoV-2 infection is asymptomatic in nearly half of adults with robust anti-spike protein receptor-binding domain antibody response”.