Απρόοπτο στη συνέντευξη Πούτιν - Η αντίδραση του Ρώσου προέδρου

Τι απάντησε ο Ρώσος πρόεδρος όταν ρωτήθηκε αν είναι ερωτευμένος

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η εικόνα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται στην πρόσοψη ενός επιχειρηματικού κέντρου σστην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας,, με το μνημείο των υπερασπιστών του Λένινγκραντ κατά τη διάρκεια της ναζιστικής πολιορκίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο προσκήνιο

Η ετήσια συνέντευξη Τύπου του Ρώσου προέδρου, έστρεψε πάνω της το παγκόσμιο ενδιαφέρον, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε ανυποχώρητος όσον αφορά στη στάση του απέναντι στην Ουκρανία, αλλά έδειξε και ένα άλλο πρόσωπο, πιο ρομαντικό, συνοδεύοντας μάλιστα αυτή την πλευρά του με αποκαλύψεις ερωτικής φύσεως...

Με τη ζωντανή συνέντευξη Τύπου, όπου ακόμα και πολίτες έχουν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήματα στον Ρώσο πρόεδρο, ξαφνικά περίπου στα μισά, πήρε μία απροσδόκητη τροπή.

Ένας από τους παριστάμενους δημσιογράφους, ο Κίρλ Μπαζάνοφ, πήρε τον λόγο και όλοι περίμεναν την ερώτηση...

Ντυμένος με κόκκινο παπιγιόν και κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε «Θέλω να σε παντρευτώ», ο Μπαζάνοφ μονοπώλησε τα βλέμματα, ακόμα και αυτό του Ρώσου προέδρου.

«Ξέρω ότι η κοπέλα μου παρακολουθεί τη συνέντευξη Τύπου τώρα. Olechka, παντρέψου με!» είπε, αποσπώντας χειροκροτήματα από το ακροατήριο.

«Μπορείς να περιμένεις για πάντα, οπότε καλύτερα να μην το αναβάλλεις», αντέδρασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μετά από περίπου μία ώρα, οι οικοδεσπότες διέκοψαν τον Πούτιν για να μεταφέρουν τα ευχάριστα νέα. Η Olechka είχε πει ναι.

Ο Πούτιν δεν απάντησε στην πρόσκληση να παραστεί στον επικείμενο γάμο, αλλά προσφέρθηκε να οργανώσει μια συλλογή χρημάτων.

«Ο Κιρίλ ρωτούσε απλώς για τις υλικές συνθήκες των νέων οικογενειών. Και έχει δίκιο – ο άντρας πρέπει να είναι ο οικογενειάρχης. Τώρα θα βγάλουμε το καπέλο και θα μαζέψουμε τουλάχιστον τα απαραίτητα για τον γάμο», είπε.

Και μετά την ευχάριστη διακοπή, ήρθαν και οι αποκαλύψεις, όταν γυναίκα δημοσιογράφος απηύθυνε το ερώτημα του «ενός εκατομμυρίου» στον Ρώσο ηγέτη.

«Κύριε Πρόεδρε, είστε ερωτευμένος;»

Η απάντηση ήταν σχεδόν αστραπιαία: «Ναι είμαι».

