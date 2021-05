Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ τιμώμενος ομιλητής στο University of Texas MD Anderson Cancer Center

Ο τιμώμενος διακεκριμένος ομιλητής ήταν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος, στην καθιερωμένη ετήσια διάλεξη του University of Texas MD Anderson Cancer Center, που πραγματοποιείται από διακεκριμένους και εγνωσμένου κύρους επιστήμονες-αποφοίτους του Ιδρύματος. Η διάλεξη έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Trainee Research Day, στις 29/04/2021.

Στον κ. Δημόπουλο απονεμήθηκε από το University of Texas MD Anderson Cancer Center το βραβείο του πιο πολύτιμου αποφοίτου του Πανεπιστημίου για το 2020 (MD Anderson Distinguished Alumnus).

Ο θεσμός του προσκεκλημένου διακεκριμένου ομιλητή διοργανώνεται από το 1980 με σκοπό να αναδείξει την αξία της εκπαίδευσης μέσω επιστημόνων που έχουν σημαντική διεθνώς συνεισφορά στον τομέα τους. Η Ειδική Επιτροπή του University of Texas MD Anderson Cancer Center αναφέρθηκε στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ ως έναν «χαρισματικό και ενεργό ερευνητή, διακεκριμένο κλινικό και αφοσιωμένο δάσκαλο», καθώς και ως επιστήμονα που το «έργο του για τη θεραπεία ασθενών με μυέλωμα και μακροσφαιριναιμία Waldenstrom έχει κυριολεκτικά επηρεάσει θετικά τις ζωές ασθενών με καρκίνο».

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ έχει τιμηθεί για το έργο του, μεταξύ άλλων, με το διεθνές βραβείο «Robert A. Kyle» για τη συμβολή του στην έρευνα και την αντιμετώπιση της μακροσφαιριναιμίας (2003), το βραβείο Waldenstrom’s Award for Myeloma Research of the International Myeloma Society (2015), το Comy Excellence Award (2017), το Robert Kyle Life Achievement Award (2019) και το παράσημο του Ανωτέρου Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος (Φεβρουάριος 2020). Από το 2018 είναι μέλος (Membre associe etranger) της Εθνικής Ακαδημίας της Ιατρικής (National Academy of Medicine) στη Γαλλία.

