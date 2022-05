Η αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία RISE CLUB, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, πραγματοποίησε εκδήλωση την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, από τις 17.30 ως τις 21.00, στα Public στο Σύνταγμα με θέμα Γυναίκες και Απασχόληση: Οικοδομώντας μία βιώσιμη και συμπεριληπτική κοινωνία.

Χαιρετισμοί

Την εισήγηση της εκδήλωσης πραγματοποίησε η Κα Ιφιγένεια Καρανάσιου, Πρόεδρος και ιδρύτρια της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Rise Club.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν:

Η Κα Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων

Ο Κος Κώστας Τσουτσοπλίδης, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Κα Μίκα Ιωαννίδου, Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ γυναικών.

Η εκδήλωση

Η εκδήλωση κινήθηκε σε τρείς θεματικές ενότητες: Την συμφιλίωση επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής, τις δημογραφικές εξελίξεις και πολιτικές ενίσχυσης μητέρων και οικογενειών και την ενδυνάμωση των γυναικών μετά τη μητρότητα.

Διακεκριμένοι ομιλητές και ομιλήτριες με ειδίκευση σε ζητήματα ισότητας των φύλων θα ανέλυσαν τις τάσεις σχετικά με τις έμφυλες διακρίσεις στην αγορά εργασίας, τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και το πώς αυτή σχετίζεται με την οικοδόμηση μιας βιώσιμης και συμπεριληπτικής κοινωνίας και οικονομίας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες-μητέρες στην εργασία και προοπτικές βελτίωσης.

Οι ομιλητές

Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ανάγκες των γυναικών και των εργαζομένων γυναικών και το αποδεικνύουμε συνεχώς δημιουργώντας νέες και καινοτόμες δράσεις στήριξής τους. Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προωθούμε έργα και δράσεις για να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, υιοθετούμε μέτρα για την ενίσχυση της γυναικείας εργασίας, μέτρα πρακτικά, ουσιαστικά και με αποτέλεσμα. Δεν μένουμε στα λόγια, αλλά ασκούμε κοινωνική πολιτική στην πράξη, ενσωματώνουμε την οπτική του φύλου στις τομεακές πολιτικές και δημιουργούμε τα θεμέλια για την ισότιμη πρόσβαση ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας.»

Κώστας Τσουτσοπλίδης, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Το δομικό πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία είναι η ενδοοικογενειακή εκμετάλλευση, το οποίο εμφανίζεται μέσα από τα συν βοηθούμενα μέλη. Μόλις το αντιληφθούμε θα το λύσουμε.

Το γενεσιουργό αίτιο της διάκρισης ανδρών και γυναικών αίρεται, καθώς όλοι μπορούμε να κάνουμε όλες τις δουλειές. Άλλες χώρες της Ευρώπης παρουσιάζουν πιο ισορροπημένο δείγμα ανδρών και γυναικών τόσο στο εργατικό δυναμικό όσο και στη διοίκηση.»

Μίκα Ιωαννίδου, Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ γυναικών.

«Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ μακριά από το στόχο της εναρμόνισης των οικογενειακών με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι νέες μητέρες οι οποίες μάλιστα μετά από την οικονομική και την υγειονομική παρουσιάζουν μειωμένους δείκτες απασχόλησης καθώς και συμμετοχής σε θέσεις ευθύνης. Στις χώρες όπου υπάρχει ουσιαστική στήριξη της μητρότητας όπως η Σουηδία, η Ισλανδία δεν υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα ούτε ιδιαίτερη ανεργία των γυναικών, η δε συμμετοχή τους στην πολιτική και σε θέσεις ευθύνης είναι ισορροπημένη με εκείνη των ανδρών. Οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε προσπάθειες όπως το Rise Club που φέρνει κοντά την προσφορά με τη ζήτηση εργασίας με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και ιδιαίτερα των μητέρων στην εξεύρεση και την παραμονή σε θέσεις εργασίας. Συγχαίρω την προσπάθεια που γίνεται από το Rise Club. και είμαστε ευτυχείς που τέτοιές οργανώσεις να συμμετέχουν και να στηρίζουν όλες μαζί τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ίση μεταχείριση και τις ομάδες γυναικών που είναι οι πιο ευάλωτες.»

Α ΠΑΝΕΛ

Μαρία Στρατηγάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειον Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ)

«Αν θέλουμε οι πολιτικές συμφιλίωσης να προωθούν την ισότητα των φύλων, θα πρέπει να απευθύνονται ενεργά και στις γυναίκες και στους άνδρες. Μόνο έτσι θα συμβάλουμε στην ανατροπή του στερεότυπου ότι η φροντίδα είναι "γυναικεία" υπόθεση.»

Μ.

Λάουρα Αλιπράντη, Δρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων EIGE, Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ

«Όπως τονίστηκε η φροντίδα των παιδιών και των εξαρτημένων μελών της οικογένειας και η οικιακή εργασία έχουν έμφυλη διάσταση και πραγματοποιούνται ως επί το πλείστων από τις γυναίκες, οι οποίες έχουν διπλή ημέρα εργασίας! Οι πολιτικές θα πρέπει να στοχεύουν στις εργασιακές διευκολύνσεις των γονέων και σε ρυθμίσεις που να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πατέρων/συντρόφων στις καθημερινές οικογενειακές υποχρεώσεις.»

Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ΙΠΕ/ΕΚΚΕ

«Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή να προσκληθούμε στην εκδήλωση που οργάνωσε το Rise Club με θέμα την συνάντηση των κόσμων της εργασίας και της οικογένειας στην περίπτωση των γυναικών και ιδιαίτερα των μητέρων. Είναι ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί την κοινωνία μας ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων. Η διοργάνωση μιας συζήτησης για το θέμα με τη συμμετοχή φορέων και ειδικών αποδεικνύει την ευαισθησία του Rise Club και τη δυναμική είσοδό του στη δημόσια σφαίρα.»

Ντία Αναγνώστου, Κύρια Ερευνήτρια ΕΛΙΑΜΕΠ, Επίκουρη καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής Πάντειον Πανεπιστήμιο

«Η επιδιωκόμενη συμφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής είναι ένας συνεχής άνισος αγώνας που οδηγεί σε αντιπαράθεση

Τα ευέλικτα μέτρα (γονικές άδειες, ευέλικτα ωράρια, εργασία από το σπίτι κα) είναι δίκοπο μαχαίρι για τις γυναίκας αφού αυτές κάνουν κυρίως χρήση αυτών των μέτρων αλλά αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξη τους και πολλές φορές αντιμετωπίζονται ως δεύτερης κατηγορίας, ως μη φιλόδοξες για να κάνουν καριέρα.»

Ο συντονισμός του πρώτου πάνελ έγινε από την Κυρία Odin Linardatou, Head of Communications Eliamep

Β ΠΑΝΕΛ

Εμμανουέλα Καραπατάκη Eκ μέρους της Ειδικής Γραμματείας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τις κατευθύνσεις και οδηγίες που ενσωματώνονται στις Εθνικές πολιτικές, με στόχο την ενίσχυση των γυναικών καθώς καλούνται να ανταπεξέλθουν σε πολλαπλούς ρόλους.

To Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει χρηματοδοτήσει επί σειρά ετών δράσεις που αποσκοπούν στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών, μέσω προγραμμάτων απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής προκειμένου να υποστηριχτεί η συμμετοχή στον εργασιακό βίο, υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών μεταξύ άλλων. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός σε σχέση με το παρελθόν, αλλά εντοπίζονται και πολλοί τομείς που χρειάζονται βελτίωση.

Στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, το τομεακό Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό από όλα τα τομεακά προγράμματα 4,1 δις €, καλείται να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις υποστήριξης των μητέρων και οικογενειών, με νέες στοχευμένες δράσεις, οι οποίες θα βασίζονται σε τεκμηριωμένες ανάγκες και θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.»

Στέφανος Χανδακάς, MD MBA PhD, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος - Ιατρός Αναπαραγωγής, Πρόεδρος του ΔΣ του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, Πρόεδρος & Ιδρυτής της ΑΣΤ.Μ.Κ.Ε. HOPEgenesis.

«Εκ μέρους της HOPEgenesis, ευχαριστώ θερμά το Rise Club για την πρόσκληση να συμμετέχω ως ομιλητής σε μία τόσο σημαντική ημερίδα με στόχο τη στήριξη της μητέρας και την επανένταξη της στον εργασιακό χώρο. Η κάθε γυναίκα καλείται να ανταπεξέλθει σε αντικρουόμενους, απαιτητικούς ρόλους, που τις περισσότερες φορές, την κάνει να επιλέξει είτε τον ρόλο της μητέρας, είτε αυτόν της εργαζόμενης. Στην HOPEgenesis θεωρούμε ότι η μητρότητα είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο και γι’ αυτόν το λόγο στεκόμαστε δίπλα στις μητέρες και τις νέες οικογένειες.»

Διονύσης Μπαλούρδος, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

«Ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον με χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και υψηλή ανεργία συνδέονται αρνητικά με τη γονιμότητα, υποδηλώνοντας ότι η οικονομική σταθερότητα και οι προσδοκίες για το μέλλον επηρεάζουν τις αποφάσεις των ζευγαριών να ξεκινήσουν ή να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι η σταθερή απασχόληση και η καλύτερη θέση εργασίας μιας γυναίκας είναι πλέον ο πιο αποφασιστικός παράγοντας για υψηλότερη γονιμότητα.»

Ευγενία Κατούφα, Δημοσιογράφος, πρόεδρος ΔΕΠΙΣ Χαλανδρίου

«Θα έπρεπε να υπάρχει Εθνικό Σχέδιο για την Οικογένεια. Οφείλουν όμως κ οι δήμοι να έχουν τι δικό τους, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε πόλης κ τόπου. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων οφείλουν να συμβάλλουν στην πρόληψη των κοινωνικών προβλημάτων και όταν αυτά εμφανίζονται να παρεμβαίνουν με διεπιστημονική συνεργασία και δικτύωση με τους τοπικούς φορείς. Οπωσδήποτε χρειάζεται παρακολούθηση των περιστατικών κ αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων.

Οι Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των στερεοτύπων που κρατάνε τη γυναίκα δέσμια του παραδοσιακού της ρόλου, καθώς επίσης να βοηθήσουν τις γυναίκες να διεκδικήσουν δυναμικά τη θέση που τους αρμόζει μέσα στην κοινωνία, με γνώμονα την ευημερία και την πρόοδο.»

Μερόπη Μιχαλέλη, Ψυχαναλύτρια, Ιδρύτρια της Κοιτίδας, Μέλος ΕΨΕ, IPA, SEPEA, Ιδρυτικό Μέλος και πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών (μέλος της W.A.I.M.H.)

«Το δημογραφικό πρόβλημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο: Με το ζήτημα των υπηρεσιών και πρακτικών ψυχικής φροντίδας, οι οποίες προσφέρονται στις γυναίκες και τα ζευγάρια που επιθυμούν μία εγκυμοσύνη, αλλά και κατά την διάρκεια αυτής. Επίσης με τις δημόσιες υπηρεσίες ενίσχυσης και υποστήριξης της γονεϊκότητας, στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί ένα ζευγάρι όταν έχει αποκτήσει ένα μωρό. O δείκτης πολιτισμού μίας χώρας διαμορφώνεται πρωταρχικά, από τα μέτρα και τις πρακτικές φροντίδας, που έχουν προβλεφθεί και εφαρμόζονται για την προστασία της υγείας των εγκύων και των νεογνών.»

Ο συντονισμός του δεύτερου πάνελ έγινε από την Κυρία Τατιάνα Καραπαναγιώτη, Παραγωγός

Γ ΠΑΝΕΛ

Όλγα Παπαδογεωργάκη, Δρ Κοινωνιολογίας HR Specialist, Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού Rise Club

«Στη νέα εργασιακή πραγματικότητα, η ισότητα, η διαφορετικότητα και η ενσωμάτωση αποτελούν βασικούς πυλώνες για την επιτυχία και την βιωσιμότητα των εταιρειών.»

Γεωργία Παράσχου, Ιδρύτρια του Ανθρωπιστικού Οργανισμού Humanity Greece, Διευθύντρια Πολιτισμού και Νεολαίας στον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Nήσων

«Υπάρχει ανάγκη για ολιστική υποστήριξη των μητέρων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και πασχίζουν με κάθε τρόπο να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Οι δύο οργανισμοί ένωσαν τις δυνάμεις τους μετά το περιστατικό της 49χρονης μητέρας που παρέδωσε την 9χρονη κόρη της στο ορφανοτροφείο λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Το Humanity Greece εξασφάλισε την άμεση στήριξη τόσο της ίδιας όσο και του παιδιού αφού παράλληλα συνεργάστηκε με το Rise Club το οποίο ανέλαβε την ψυχολογική υποστήριξη της μητέρας.»

Ζωή Ντάρλα, Senior HR Business Partner Corporate & Empowerment Coach Leader in Lean in Circle women in Human Capital Management

«Η ισότητα των φύλων, η επίλυση του δημογραφικού προβλήματος απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ κράτους, επιχειρήσεων και κοινωνία των πολιτών.»

Ιφιγένεια Καρανάσιου, Αρχιτέκτονας D.P.L.G., Πρόεδρος & Ιδρύτρια του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Rise Club

«Οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία παγκοσμίως καταδεικνύουν ότι το φαινόμενο του mama drain (διαρροή γυναικών μετά την μητρότητα), βρίσκεται στον πυρήνα των σύγχρονων προβλημάτων.

Η τακτοποίησή του σημαίνει ταυτόχρονα μερική επίλυση του πλέγματος της οικονομικής και δημογραφικής ανάπτυξης παγκοσμίως.»

Ο συντονισμός του τρίτου πάνελ έγινε από την κυρία Μυρτώ Αντωνοπούλου, Δημοσιογράφος

