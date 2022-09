Είστε ασφαλείς, όταν κάνετε ασφαλείς εξετάσεις

Κάθε εξέταση Αξονικής Τομογραφίας που πραγματοποιείται στα διαγνωστικά κέντρα Affidea γίνεται με τη χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας, για να σας προσφέρουμε ασφαλείς και ποιοτικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα βελτιστοποίησης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence, το οποίο εφαρμόζει κατ’ αποκλειστικότητα o ‘Ομιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea πανελλαδικά, και μάθετε περισσότερα για τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία σας.

Τι είναι η Αξονική Τομογραφία;

Η Αξονική Τομογραφία (ΑΤ) αποτελεί μία από τις πέντε κορυφαίες ιατρικές εξελίξεις τα τελευταία 40 χρόνια. Πρόκειται για διαγνωστική τεχνική, η οποία με τη χρήση Ακτίνων Χ είναι σε θέση να παράγει ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες, επιτρέποντας έτσι στον Ακτινολόγο να έχει οπτική πρόσβαση στις ανατομικές δομές του ανθρώπινου σώματος. Η Αξονική Τομογραφία αποδείχθηκε τόσο πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο, που το Νόμπελ Ιατρικής του 1979 απονεμήθηκε στους εφευρέτες της.

Ποια είναι τα οφέλη της Αξονικής Τομογραφίας;

Οι ακτινολόγοι μέσω της Αξονικής Τομογραφίας είναι σε θέση να διαγνώσουν ποικίλες ιατρικές παθήσεις, όπως εσωτερικά τραύματα, φλεγμονές, αγγειακές αλλοιώσεις ή όγκους. Ο παραπέμπων ιατρός θα χρησιμοποιήσει την ιατρική πληροφόρηση που του παρασχέθηκε για να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την κατάσταση του ασθενούς, παραδείγματος χάρη να περιορίσει την ανάγκη χειρουργικής διερεύνησης, να κατευθύνει

τη θεραπεία παθήσεων όπως οι κακώσεις/ τα τραύματα, οι καρδιοπάθειες και τα εγκεφαλικά επεισόδια, καθώς και να έχει έγκαιρη διάγνωση κακοηθών παθήσεων.

Τα μέτρα που λαμβάνουμε στα διαγνωστικά κέντρα Affidea για την προστασία σας

Η Affidea έχει δρομολογήσει το πρόγραμμα Dose Excellence πραγματοποιώντας τις αξονικές τομογραφίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Τι είναι το Dose Excellence και πού εφαρμόζεται;

Σε ότι αφορά τη δόση ακτινοβολίας, στα διαγνωστικά κέντρα Affidea εφαρμόζεται η Αρχή ALARA (As Low As Reasonably Achievable), δηλαδή η χαμηλότερη δυνατή. Με άλλα λόγια, ελαχιστοποιούμε τη δόση της ακτινοβολίας που δέχεστε κατά τη διενέργεια μιας αξονικής τομογραφίας, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα των διαγνωστικών μας απεικονίσεων. Το πρόγραμμα Dose Excellence εφαρμόζεται κατ’ αποκλειστικότητα στα διαγνωστικά κέντρα Affidea πανελλαδικά.

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η δόση ακτινοβολίας;

Για την παραγωγή διαγνωστικών απεικονίσεων απαιτούνται συγκεκριμένα επίπεδα δόσεων ακτινοβολίας, τα οποία εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία και ο ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος) του ασθενούς, αλλά και το τμήμα του σώματος που υποβάλλεται σε εξέταση.

Η Affidea εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολιτική για τη διαχείριση της ακτινοβολίας και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά μέσα για τον συνεχή έλεγχο των επιπέδων της δόσης ακτινοβολίας και τον καθορισμό της βέλτιστης δόσης αντίστοιχα, εξατομικεύοντάς τη ανάλογα με τον ασθενή. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται επειδή διαθέτουμε

Άρτια καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό

Το προσωπικό αποτελείται από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, άρτια εκπαιδευμένους στη ρύθμιση της ισορροπίας ανάμεσα στη χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας και τη βέλτιστη ποιότητα απεικόνισης. Η εκπαίδευσή τους έχει σχεδιαστεί με τη συνεργασία του Medical Advisory Board (MAB) του Ομίλου Affidea, το οποίο στελεχώνουν διακεκριμένοι επιστήμονες.

Τεχνολογία αιχμής

Η Affidea χρησιμοποιεί σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, ο οποίος συντηρείται τακτικά, αντικαθίσταται και αναβαθμίζεται σύμφωνα με αυστηρά εταιρικά πρότυπα. Ο εξοπλισμός μας υποβάλλεται σε ενδελεχείς ελέγχους ποιότητας από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ώστε να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την πολιτική του Ομίλου Affidea για τη διαχείριση της δόσης ακτινοβολίας. Επιπλέον, έχουμε εγκαταστήσει το λογισμικό DoseWatch™ το οποίο μας βοηθά να παρακολουθούμε, να καταγράφουμε και να προσαρμόζουμε το επίπεδο της δόσης ακτινοβολίας που δέχονται οι εξεταζόμενοί μας κατά τη διάρκεια Αξονικής Τομογραφίας.

Αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα

Δέσμευσή μας είναι να προάγουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Τα πρωτόκολλα εξέτασης της Affidea για τις αξονικές τομογραφίες έχουν σχεδιαστεί σχολαστικά από μια Ομάδα Ακτινοπροστασίας, ώστε να πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές για την ασφάλεια των ασθενών σε κάθε κέντρο Dose Excellence του Ομίλου.

Το Dose Excellence με πολλαπλές βραβεύσεις από την ιατρική κοινότητα

Το πρωτόκολλο βελτιστοποίησης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence, το οποίο εφαρμόζει κατ’ αποκλειστικότητα o Όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea πανελλαδικά, απέσπασε πρόσφατα μία πολύ σημαντική διάκριση, στο πλαίσιο της ανάδειξης των σημαντικότερων πρωτοβουλιών στον κλάδο της Υγείας στην τελετή απονομής βραβείων Patient Partnerships Awards 2022.

Επιπλέον, όλα τα ελληνικά κέντρα που συμμετείχαν στην Α΄ φάση της καμπάνιας, έχουν τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας (European Society of Radiology – ESR) για την συμβολή τους στην ασφάλεια των ασθενών ως προς την δόση ακτινοβολίας, με 4 και 5 αστέρια EuroSafe Imaging Stars, ενώ κατατάσσονται στη λίστα “Wall of Stars” μαζί με την «αφρόκρεμα» των νοσοκομείων της Ευρώπης.