Μια διεθνής διάκριση που τιμά την Ελλάδα της υγείας, της έρευνας και της καινοτομίας

Dr. Νίκος Μεταξωτός M.D., Ph.D.: «H Ελλάδα σημείο αναφοράς στο χώρο της υγείας, ομορφιάς & medical wellness μέσω του διεθνούς βραβείου“Most Ιnnovative Βrand 2022” στη SYMMETRIA®.

Με το βλέμμα στο μέλλον

H SYMMETRIA® υιοθετώντας μία πρωτοποριακή φιλοσοφία, την “Minimum Intervention, Maximum Effect®” και με ένα καινοτόμο μοντέλο λειτουργίας, αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την ιατρική κοινότητα. Με δυναμική παρουσία στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, η SYMMETRIA® χάρη στα πρωτοποριακά πρωτόκολλα που εφαρμόζει και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχει, αναγνωρίζεται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως παράδειγμα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής και της πλαστικής χειρουργικής. Το τοπίο στο χώρο της αισθητικής ιατρικής αλλάζει δραστικά. Νέες τεχνολογίες και καινοτόμα θεραπευτικά πρωτόκολλα, κάνουν τώρα πραγματικότητα το όνειρό μας να βελτιώσουμε τις ατέλειές μας, να αντισταθούμε στα σημάδια του χρόνου, να νιώθουμε και να δείχνουμε υγιείς, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Στις μέρες μας, η επιθυμία να αναδείξουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, φροντίζοντας το πρόσωπο και το σώμα μας και, γιατί όχι, να αφεθούμε στα χέρια ενός επαγγελματία απλά για να χαλαρώσουμε, είναι πιο έντονη από ποτέ. Την προοπτική αυτή έρχεται να προτείνει η SYMMETRIA®. Βραβευμένη για τις υπηρεσίες υγείας και ομορφιάς που προσφέρει εδώ και 18 χρόνια, πρωτοπορεί ξανά και με σύμμαχο της, την τεχνολογία, κάνει ένα άλμα στο μέλλον!

“Most Innovative Brand - Minimally Invasive Cosmetic Treatments 2022”

Η διάκριση “Most Innovative Brand - Minimally Invasive Cosmetic Treatments 2022” που απονεμήθηκε στη SYMMETRIA® στο πλαίσιο των Global Excellence Awards, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών καθώς και την υποδειγματική ιατρική πρακτική που ασκεί η SYMMETRIA® διεθνώς. Τα Global Excellence Awards, απονέμονται κάθε χρόνο από την βρετανικό εκδοτικό οίκο AI Global Media, με παρουσία σε περισσότερες από 170 χώρες. Η αρμόδια επιτροπή ερευνά, αναλύει και αξιολογεί επαγγελματίες και επιχειρήσεις ενώ είναι υπεύθυνη για την τελική επιλογή και απονομή των βραβείων. Η βράβευση των πιο καινοτόμων εταιρειών γίνεται βάσει αυστηρών κριτηρίων που αφορούν τη λειτουργία, τη στρατηγική ανάπτυξης και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας αλλά και την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Dr. Νίκος Μεταξωτός M.D., Ph.D. : «Οι συνεργασίες και οι συνέργειες δίνουν την ώθηση προς την επιτυχία»

Με αφορμή αυτή τη διεθνή διάκριση ο Dr. Νίκος Μεταξωτός M.D., Ph.D., ιδρυτής της SYMMETRIA®, αναφέρει: «Έχοντας πάντα το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η SYMMETRIA®, με τη συνεργασία του Ομίλου Βιοϊατρική και τη βοήθεια της τεχνολογίας, σχεδιάζει εξατομικευμένα πρωτόκολλα αντιγήρανσης, με βάση τις γενετικές ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου! Γνωρίζοντας την επιθυμία μας για γρήγορες, ελάχιστα επεμβατικές αλλά και «result driven» θεραπείες, προτείνει πρωτοποριακά πρωτόκολλα …ταχείας δράσης, όπως για παράδειγμα, το Same Day Beauty Boost, έναν συνδυασμό στοχευμένων θεραπειών που αναζωογονούν το πρόσωπο και επαναφέρουν τη νεανική του φρεσκάδα σε μια μόλις συνεδρία και σε λιγότερο από 2 ώρες! Η συνεργασία μας με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει ως κύριο στόχο την έρευνα στο χώρο της υγείας, της αισθητικής ιατρικής, της γενετικής, της διατροφής, της ιατρικής ευεξίας και της φυσικής κατάστασης. Ακόμα και η ανατρεπτική συνεργασία με τον όμιλο Αιμοκάθαρσης Nephroxenia στοχεύει στο σχεδιασμό και προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων υπηρεσιών ιατρικής ευεξίας και ρύθμισης υγιούς σωματικού βάρους για ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και την καλύτερη διαβίωση αυτών των ασθενών.

Η SYMMETRIA® είναι ένα διεθνές brand με υπηρεσίες και προϊόντα που αφορούν την αισθητική ιατρική, μη επεμβατική πλαστική χειρουργική, αντιγήρανση, διαχείριση βάρους και medical wellness. Με στρατηγικές συμμαχίες σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, έχει λάβει διεθνή αναγνώριση ως ένα από τα top διεθνή brands στο χώρο της υγείας και ομορφιάς. Ξεκινώντας στην Ελλάδα το 2005 και μέχρι σήμερα, η SYMMETRIA® παρέχει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών εφαρμόζοντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και νέες τεχνολογίες, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και με απόλυτο σεβασμό σε κάθε επισκέπτη. Οι αρχές αυτές, που στη διάρκεια των χρόνων η SYMMETRIA® τηρεί με συνέπεια, τυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης. Στη SYMMETRIA®, κάθε επισκέπτης θα αισθανθεί μοναδικός. Οι συνεργασίες της SYMMETRIA® με εταιρείες όπως η BOOKVOICE για να περνούν πιο ευχάριστα και επιμορφωτικά την ώρα της παραμονής τους στο χώρο οι επισκέπτες είναι μια πρωτοποριακή προσέγγιση στο customer service στο χώρο της ιατρικής. Η πληθώρα διεθνών διακρίσεων και βραβείων που έχει λάβει, ανάμεσά τους τα Best Clinic Award, European Quality Award, Best Medical Practice Award, Patient Service Award και Best Clinic with International Expansion, δεν αποτελούν βραβεία μόνο για τη SYMMETRIA® αλλά και για την Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε το Κάλλος, την Τέχνη, τον Ανθρωπισμό, την Ιατρική.