Τρως αυτό το superfood κάθε μέρα; Ο κίνδυνος που μπορεί να σε στείλει κατευθείαν στο νοσοκομείο
Δημοφιλές superfood κρύβει επικίνδυνη παγίδα αν το τρως λάθος. Γιατροί προειδοποιούν: μπορεί να προκαλέσει πνιγμό ή σοβαρή απόφραξη.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα superfoods έχουν γίνει το νέο trend της υγιεινής διατροφής, με τα social media να κατακλύζονται από smoothies, bowls και snacks που υπόσχονται ενέργεια, υγεία και μακροζωία.
Όμως, ένα από τα πιο δημοφιλή superfoods κρύβει μια επικίνδυνη παγίδα που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε νοσηλεία.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:16 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τζέιμς Μποντ: Είναι ο Σκοτ Ρόουζ - Μαρς ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ;
11:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
11:23 ∙ TRAVEL
Θάσος: Πέντε λόγοι για να επισκεφτείτε το όμορφο νησί
11:21 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νέες ταινίες: Δεκαπενταύγουστος με «Διαμάντια» και Τζέιμς Μποντ
10:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πρέβεζα: Το Σινέ Κοκκινιά είναι εμπειρία ζωής
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford: Το νέο Ranger Plug-In Hybrid διαθέσιμο στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
08:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ