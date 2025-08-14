Τρως αυτό το superfood κάθε μέρα; Ο κίνδυνος που μπορεί να σε στείλει κατευθείαν στο νοσοκομείο

Τα superfoods έχουν γίνει το νέο trend της υγιεινής διατροφής, με τα social media να κατακλύζονται από smoothies, bowls και snacks που υπόσχονται ενέργεια, υγεία και μακροζωία.

Όμως, ένα από τα πιο δημοφιλή superfoods κρύβει μια επικίνδυνη παγίδα που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε νοσηλεία.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr