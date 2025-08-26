Μελέτη: Τα ακουστικά βαρηκοΐας μειώνουν έως και 61% τον κίνδυνο άνοιας

Η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας στην ηλικία των 60 ετών για την αντιμετώπιση πρώιμων συμπτωμάτων απώλειας ακοής μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη.

Η έρευνα παρακολούθησε 245 άτομα με διαγνωσμένη απώλεια ακοής για διάστημα δύο δεκαετιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι χρησιμοποίησαν ακουστικά βαρηκοΐας είχαν 61% μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν άνοια σε σύγκριση με όσους δεν τα χρησιμοποίησαν.

«Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης στην απώλεια ακοής, ως πιθανό μέσο πρόληψης της άνοιας», ανέφεραν οι ερευνητές, με τη μελέτη να δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Neurology.

Η συγκεκριμένη έρευνα έρχεται να ενισχύσει προηγούμενα επιστημονικά δεδομένα. Τον περασμένο Απρίλιο, άλλη μελέτη είχε εκτιμήσει ότι η απώλεια ακοής μπορεί να ευθύνεται για έως και το 32% των περιστατικών άνοιας.