Η ιστορία του μικρού Λεωνίδα - Η αεροδιακομιδή στην Ιταλία που του έσωσε τη ζωή

Ο μικρός Λεωνίδας σε βρεφική ηλικία χρειάστηκε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση. Το ΕΚΑΒ ανέλαβε την οργάνωση της αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο μεταμοσχευτικό κέντρο στην Ιταλία. Η μεταφορά του έγινε άμεσα και με ασφάλεια, παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της δύσκολης ιατρικής πράξης.

Σήμερα, ο μικρός Λεωνίδας απολαμβάνει άριστη υγεία, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο την επιστημονική επάρκεια και τον υψηλό επαγγελματισμό των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ. Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η οργανωμένη κρατική μέριμνα, η διεθνής συνεργασία και η αφοσίωση των επαγγελματιών υγείας μπορούν να μετατρέψουν μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση σε ιστορία ελπίδας και ζωής.

Ο μικρός Λεωνίδας, μαζί με τους γονείς του, Άννα Ανανικίδου και Ευάγγελο Σωτηρέλη, συμμετείχαν στην εκδήλωση «Το σήμερα και το αύριο των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ», που διοργάνωσε το υπουργείο Υγείας, τη Δευτέρα (08/09/2025), στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Στην συζήτηση πήραν μέρος ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Σωκράτης Δούκας, γιατρός και διασώστης του ΕΚΑΒ, ο Χαράλαμπος Ταμπουρίδης, πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και ο Γιώργος Χαραλάμπους, Πρόεδρος του ΕΚΑΒ.

Αύξηση 10% στις αεροδιακομιδές

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, τόνισε ότι η συνεχής καταγεγραφόμενη αύξηση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώνει στην πράξη ότι για τη σημερινή πολιτική ηγεσία η πρόσβαση στην υγεία δεν αποτελεί γεωγραφικό προνόμιο:

«Για εμάς δεν υπάρχουν πολίτες απομακρυσμένοι ή μη. Ένα ελικόπτερο ή αεροσκάφος μπορεί να βρεθεί στο πιο απομακρυσμένο νησί ή χωριό, συχνά σε δύσκολες συνθήκες, με μοναδικό στόχο τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Από το 2021 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 10.000 αεροδιακομιδές, με ετήσια αύξηση περίπου 10%, γεγονός που καταδεικνύει την ενίσχυση του ρόλου του ΕΚΑΒ. Οι αποστολές αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε επείγουσες διακομιδές εντός της χώρας, αλλά εκτείνονται και σε πιο σύνθετες και κρίσιμες περιπτώσεις, όπως η ασφαλής μεταφορά ασθενών στο εξωτερικό για εξειδικευμένες θεραπείες ή η άμεση μεταφορά σε νοσοκομεία για μεταμόσχευση. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα, με βαθύ κοινωνικό και ανθρωπιστικό αποτύπωμα, και που αποδεικνύει καθημερινά ότι η Πολιτεία έχει τη βούληση και τη δυνατότητα να προστατεύει αποτελεσματικά το ύψιστο αγαθό της υγείας».

Παράλληλα, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι το υπουργείο Υγείας έχει θέσει σε προτεραιότητα την ενίσχυση των πτητικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, εντάσσοντας την αεροδιακομιδή στο ευρύτερο σχέδιο για ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και καθολικά προσβάσιμο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό για ακόμη πιο γρήγορες, ασφαλείς και αποτελεσματικές αεροδιακομιδές, υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο του ΕΚΑΒ στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επισήμανση ότι οι αεροδιακομιδές αποτελούν καθημερινές γέφυρες ζωής, με άμεσο το αποτύπωμα της σωτηρίας πολλών συνανθρώπων μας, χάρη στην παρουσία του ΕΚΑΒ, την συνεχή του ενίσχυση και την στενή συνεργασία του με την Πολεμική Αεροπορία.

