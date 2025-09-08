Πέντε λόγοι να αποφύγετε τον καφέ με άδειο στομάχι
Οι αρνητικές επιπτώσεις αν ξυπνήσετε το πρωί με πρώτη σκέψη τον καφέ
Όταν ξυπνάτε το πρωί, το πρώτο πράγμα που θέλετε είναι καφές για να «ανοίξει το μάτι σας». Αλλά υπάρχει κίνδυνος αν το στομάχι σας είναι άδειο, δεν έχετε δηλαδή φάει το πρωινό σας, πριν πιείτε τον καφέ σας, να μπλέξετε σε δυσάρεστες καταστάσεις.
Αυτοί είναι οι 5 λόγοι για τους οποίους καλύτερα να αποφύγετε τον καφέ αν είστε νηστικός
- Τα δύο τρίτα των Αμερικανών ενηλίκων καταναλώνουν καφέ καθημερινά, με πολλούς να βιώνουν πεπτικό πόνο και καούρα εάν τον πίνουν πριν από το πρωινό.
- Η οξύτητα του καφέ μπορεί να αυξήσει την παραγωγή οξέων στο στομάχι, οδηγώντας σε δυσφορία χωρίς φαγητό να το απορροφήσει, αν και η κατανάλωση καφέ μπορεί να ανακουφίσει αυτά τα συμπτώματα.
- Η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα κορτιζόλης, αυξάνοντας ενδεχομένως τους κινδύνους για αύξηση βάρους, διαβήτη και καρδιακά προβλήματα και μπορεί επίσης να βλάψει τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.
- Για να αντισταθμίσετε αυτές τις επιδράσεις, συνιστάται να τρώτε φαγητό με καφέ, με ορισμένα τρόφιμα όπως μπανάνες ή δημητριακά με γάλα αμυγδάλου να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα.
- Η επιλογή πιο σκούρων καβουρδισμένων καφέδων ή εναλλακτικών λύσεων όπως το matcha, οι οποίες είναι λιγότερο όξινες, μπορεί επίσης να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις, όπως και η κατανάλωση τροφίμων για να επιβραδύνει την απορρόφηση καφεΐνης.
