Γιώτα Τριανταφύλλου: «Στην Κοσμοϊατρική ο άνθρωπος έχει σημασία»

Τα Διαγνωστικά Κέντρα της Κοσμοϊατρικής αποτελούν σημείο αναφοράς στον χώρο της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Με σταθερή πορεία που σχετίζεται σε αξίες όπως η αξιοπιστία, η επιστημονική αρτιότητα και ο σεβασμός στον άνθρωπο έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μία σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Το όραμά τους δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, αλλά επεκτείνεται στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης φιλοσοφίας φροντίδας που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Η Κλινικός Βιοχημικός και Chief Executive Officer της Κοσμοϊατρικής, κ. Τριανταφύλλου Γιώτα μοιράζεται μαζί μας το όραμα και τους στόχους της Κοσμοϊατρικής αλλά και τη φιλοσοφία που καθοδηγεί την πορεία και την εξέλιξή τους στον χώρο της πρόληψης και της διάγνωσης.

Ποιο είναι το όραμα και η φιλοσοφία πίσω από την Κοσμοϊατρική;

Η Κοσμοϊατρική ιδρύθηκε από τον ιατρό ακτινολόγο-ραδιολόγο Δρ. Δημήτριο Τριανταφύλλου, τέως Διευθυντή του 7ου Νοσοκομείου Αθηνών. Ξεκινώντας από ένα ιδιωτικό ιατρείο, οραματίστηκε την ανάπτυξη ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, με σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι σε κάθε κλινικό ζήτημα.

Από το 2000 έως σήμερα, η Κοσμοϊατρική έχει δημιουργήσει τέσσερα διαγνωστικά κέντρα στο κέντρο της Αθήνας, καλύπτοντας τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Το όραμά μας βασίζεται στην εξατομικευμένη φροντίδα, ισορροπώντας την ανάπτυξη και το μέγεθος της εταιρείας με μια βαθιά ανθρωποκεντρική φιλοσοφία.

Στην Κοσμοϊατρική ο άνθρωπος έχει σημασία: ο εξεταζόμενος που ακουμπάει την αγωνία του και χρειάζεται ποιοτική ιατρική φροντίδα, ο εργαζόμενος που αναπτύσσεται σε εργασιακό περιβάλλον που αφουγκράζεται τις ανάγκες του, ο κοινωνικός εταίρος (αθλητής, κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων, ανθρωπιστική οργάνωση) που του ανταποδίδεται η εμπιστοσύνη που λαμβάνουμε με χορηγίες.

Αν έπρεπε να περιγράψετε την Κοσμοϊατρική με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές;

Φροντίδα, Αξιοπιστία, Ποιότητα.

Η φροντίδα που προσφέρουμε στον εξεταζόμενο υπερβαίνει τις τυπικές εταιρικές νόρμες. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον οικείο και φιλικό, όπου κάθε επισκέπτης νιώθει σαν στο «δικό του» ιατρείο. Οι άνθρωποί μας γνωρίζουν την κα Ντόρα που έρχεται κάθε εβδομάδα για το INR της, και αυτή η προσωπική σχέση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας.

Η ποιότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της λειτουργίας μας. Επενδύουμε διαρκώς στον ιατρικό εξοπλισμό και χρησιμοποιούμε τεχνολογία αιχμής στις απεικονιστικές και βιοπαθολογικές εξετάσεις. Το προσωπικό μας έχει υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και συμμετέχει σε συνεχή επιμόρφωση.

Η αξιοπιστία έχει κατακτηθεί μέσα από συνεχή προσπάθεια και πιστοποίηση και είμαστε περήφανοι για τις διαπιστεύεις που λάβαμε:

Διαπίστευση ΕΛΟΤ ΕΝ 15189 για μεγάλο αριθμό εργαστηριακών εξετάσεων.

για μεγάλο αριθμό εργαστηριακών εξετάσεων. Πιστοποίηση ΕΝ 15224 και ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας των απεικονιστικών εξετάσεων και των διαδικασιών.

Πρόκειται για απαιτητικά πρότυπα, συνήθως εφαρμοσμένα σε νοσοκομεία και κλινικές, που καθιστούν την Κοσμοϊατρική πρωτοπόρο στον χώρο της διάγνωσης.

Ποιο είναι το «αποτύπωμα» που θα θέλετε να αφήνει η Κοσμοϊατρική σε κάθε ασθενή που σας εμπιστεύεται;

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία κυριαρχεί και η εξυπηρέτηση γίνεται όλο και πιο «απρόσωπη», εμείς επιμένουμε να κρατάμε ανθρώπινο το πρόσωπο της φροντίδας. Η Κοσμοϊατρική θέλει να παραμείνει το διαγνωστικό κέντρο αναφοράς, σε κάθε σημείο εξυπηρέτησης, που γνωρίζει, ακούει και υποδέχεται κάθε εξεταζόμενο με κατανόηση.

Το αποτύπωμά μας είναι η εμπιστοσύνη που χτίζεται μέσα από προσωπική επαφή, σταθερή ποιότητα και συνέπεια. Η ανάπτυξη της εταιρείας δεν πρέπει να αλλοιώσει αυτόν τον χαρακτήρα· αντίθετα, το στοίχημα είναι να μεγαλώνουμε, παραμένοντας κοντά στον άνθρωπο, με απλότητα και αμεσότητα.

Τι σημαίνει για εσάς «ασθενής στο κέντρο της φροντίδας» στην καθημερινή πράξη;

Κάθε εξεταζόμενος που υποδεχόμαστε φέρει το άγχος του αποτελέσματος και τη δική του μοναδική ιστορία. Η δική μας αποστολή είναι να του προσφέρουμε πραγματική φροντίδα, όχι μόνο ιατρικά ακριβή αποτελέσματα, αλλά και ψυχολογική ασφάλεια, σε ένα περιβάλλον φιλικό και υποστηρικτικό.

Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και τα μετατρέπουμε σε ευκαιρίες βελτίωσης. Ακόμα και όταν η αξιολόγηση γίνεται δημόσια και μονόπλευρα (π.χ. σε πλατφόρμες όπως η Google), μας δίνει το έναυσμα να γινόμαστε καλύτεροι. Για εμάς, το να είναι ο εξεταζόμενος στο κέντρο της φροντίδας σημαίνει να υπάρχει συνεχής προσπάθεια εξέλιξης και βελτίωσης, όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά και ανθρώπινα.

Τι πιστεύετε έχει αλλάξει περισσότερο για τα διαγνωστικά κέντρα την τελευταία δεκαετία, -τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και στις ανάγκες των ασθενών;

Η τεχνολογική πρόοδος μαζί με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ασθενών, καθώς και η μετατόπιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ιδιωτικό τομέα (κυρίως στη μετα-covid εποχή) έχουν ωθήσει τα διαγνωστικά κέντρα σε σημαντικές αλλαγές.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός κυρίως στον απεικονιστικό τομέα έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως και με την πρόσφατη προσθήκη της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάλυση των δεδομένων, βοηθά στην ανίχνευση παθολογιών με υψηλή ακρίβεια. Η αυτοματοποίηση των σύγχρονων μηχανημάτων ιδιαίτερα στον τομέα της βιοπαθολογίας και της μοριακής διάγνωσης προσδίδει μεγαλύτερη ακρίβεια, μειώνει τον χρόνο αναμονής και τα περιθώρια σφάλματος.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών που παρέχουμε, δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο των ασθενών, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες υγείας να συνεργαστούν και να έχουν συνεχή παρακολούθηση της υγείας.

Οι ασθενείς πλέον, απευθυνόμενοι στα διαγνωστικά κέντρα, απαιτούν ταχύτερη εξυπηρέτηση, online ραντεβού, άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα και γενικά μια πιο άμεση, υπεύθυνη και εκσυγχρονισμένη «ψηφιακά» εμπειρία υγείας.

Ο σύγχρονος ασθενής έχει μεγαλύτερη πληροφόρηση και εμπλοκή στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία του κι αυτό απαιτεί διαφάνεια και εκπαίδευση από την πλευρά των διαγνωστικών.

Η μετακίνηση από την αντιμετώπιση της παθολογίας στην πρόληψή της, έχει φέρει τις ιδιωτικές μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο προσκήνιο. Από την μια πλευρά υπάρχει πίεση λόγω του μεγάλου αριθμού εξεταζομένων που θέλουν να εξυπηρετηθούν στον ιδιωτικό χώρο για να μην έχουν μεγάλες αναμονές, κι από την άλλη πλευρά τα διαγνωστικά κέντρα απαιτείται να εξελιχθούν από απλούς παρόχους εξετάσεων σε οργανισμούς υγείας που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Αυτή η προσπάθεια γίνεται σε ελάχιστα υποστηρικτικό και κάποιες φορές δυσμενές θεσμικό περιβάλλον.

Η Κοσμοϊατρική προσαρμόζεται σε αυτή την αλλαγή με συστηματική ανανέωση του εξοπλισμού, εκπαίδευση του προσωπικού και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων, όπως ο ψηφιακός ιατρικός φάκελος που υλοποιείται εντός του έτους.

Ποιες θεωρείτε τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα διαγνωστικά κέντρα στην Ελλάδα;

Τα διαγνωστικά κέντρα στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια κατάσταση που καλούνται να εξισορροπήσουν τις οικονομικές προκλήσεις, την τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διατηρώντας την ποιοτική εξυπηρέτηση του ασθενούς μέσα σε ένα δυσμενές και μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ο ασθενής περιμένει να λάβει την φροντίδα που χρειάζεται και δεν τον αφορούν οι προκλήσεις των διαγνωστικών κέντρων στην Ελλάδα και η ελλιπής δημόσια δαπάνη για την υγεία.

Η οικονομική πίεση και ο συνεχώς μειούμενος κρατικός προϋπολογισμός στα ασφαλιστικά ταμεία μειώνουν την ευχέρεια των διαγνωστικών κέντρων να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους. Αποτελεί λοιπόν για εμάς μεγάλη πρόκληση η διατήρηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των εξετάσεων, οι οποίες έχουν κατακτηθεί όλα αυτά τα χρόνια με την συμμετοχή και την βοήθεια ολόκληρης της ομάδας μας. Ταυτόχρονα ο μεγάλος πλέον αριθμός διαγνωστικών κέντρων δημιουργεί έντονο ανταγωνισμό και συνεχή αγώνα διατήρησης και ανάπτυξης της θέσης μας στην αγορά παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Η Κοσμοϊατρική επιλέγει σταθερή και λελογισμένη ανάπτυξη, με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

Τι σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε σε έναν χώρο με τόσες απαιτήσεις;

Όσοι εργαζόμαστε στον χώρο της υγείας έχουμε το «μικρόβιο της προσφοράς». Μας κινητοποιεί η ικανοποίηση ότι φροντίσαμε τον συνάνθρωπο, όπως θα θέλαμε να φροντίσουν και το δικό μας παιδί, γονιό ή φίλο.

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία προχωρά ραγδαία, η ανθρώπινη επαφή παραμένει το πολυτιμότερο στοιχείο ιατρικών εταιρειών όπως η δική μας. Η ανακούφιση του κάθε συνανθρώπου μας όταν λαμβάνει ένα καλό αποτέλεσμα, ή η έγκαιρη διάγνωση μιας σοβαρής ασθένειας σε πρώιμο στάδιο και η καθοδήγησή του στο επόμενο βήμα – αυτά είναι που μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίζουμε.

Ευχαριστούμε την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Κοσμοϊατρικής, κ. Γιώτα Τριανταφύλλου για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τη φιλοσοφία και το όραμα της Κοσμοϊατρικής.

Ενημερωθείτε για τα Διαγνωστικά Κέντρα της Κοσμοϊατρικής στο kosmoiatriki.com και ακολουθήστε τη σελίδα του Facebook και του Instagram.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κοσμοϊατρική στο 2108640918.