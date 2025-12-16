Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (16/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ έως κάθετο: ΠΈΤΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΎ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1400

Λειτουργία

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1592

Κατασκευές

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 1:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: Α. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΕΥΘΙΔΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1549

Κατασκευές

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 1:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΥΘΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1549

Κατασκευές

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΓΑΛΗΝΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΟΤΣΗ έως κάθετο: ΑΜΥΝΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ απο κάθετο: ΠΙΝΟΤΣΗ έως κάθετο: ΑΜΥΝΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1587

Κατασκευές

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ απο κάθετο: ΓΟΡΤΥΝΗΣ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 64 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΧΑΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΫΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 3:30:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΚΑΛΑΜΑ - ΛΟΥΡΟΥ - ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΥΡΡΑΚΟΥ

603

Κατασκευές

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 3:30:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΚΑΛΑΜΑ - ΛΟΥΡΟΥ - ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΥΡΡΑΚΟΥ

603

Κατασκευές

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΙ ΠΑΤΣΑ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ - ΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

322

Λειτουργία

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΙ ΠΑΤΣΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

322

Λειτουργία

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΜΠΡΙΚΑ - ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΣΠΟΡΑΔΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ - ΡΟΔΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

1533

Λειτουργία

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΒΑΦΗ, ΠΑΓΑΝΕΛΗ, ΛΑΜΠΑΚΗ, ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ.

1020

Κατασκευές

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 4:00:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Λ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ - ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ - ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ΑΙΝΟΥ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

604

Κατασκευές

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΜΠΡΙΚΑ - ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΙΣΜΗΝΗΣ

1533

Λειτουργία

16/12/2025 8:00:00 πμ

16/12/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΙΟΥ, ΠΑΞΩΝ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΒΟΤΣΗ, ΙΘΩΜΗΣ, ΚΥΘΝΟΥ, ΚΥΜΗΣ, ΝΙΡΒΑΝΑ.

1022

Κατασκευές

16/12/2025 10:00:00 πμ

16/12/2025 12:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΝΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, ΥΓΕΙΑΣ, ΜΗΔΕΙΑΣ, ΔΕΜΙΡΔΕΣΙΟΥ.

1019

Κατασκευές

16/12/2025 11:30:00 πμ

16/12/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΕΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΩΜΗΣ απο κάθετο: ΑΝΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 11:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΖΩΛΙΩΤΗ έως κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ από: 11:30 πμ έως: 01:00 μμ

1401

Λειτουργία

16/12/2025 11:30:00 πμ

16/12/2025 3:30:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ - ΠΕΛΑΓΩΝΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΡΕΣΠΑΣ - ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - ΑΡΑΧΘΟΥ-ΛΟΥΡΟΥ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ-ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΕΓΝΑΤΙΑΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΥ-ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ

606

Κατασκευές

16/12/2025 1:00:00 μμ

16/12/2025 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΘΩΝΟΥ απο κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΗΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΧΕΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

1399

Λειτουργία

