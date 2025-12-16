Διακοπές νερού την Τρίτη (16/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
|ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|16/12/2025
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)
|Παπαναστασίου Αλεξ. & Μεσοχώρας
|ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|16/12/2025
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)
|Ταϋγέτου & Κωνσταντοπούλου Ηρώς
|ΑΛΙΜΟΣ
|16/12/2025
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)
|Τσουδερού Εμμ. & Λοχαγού Χρονόπουλου
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
|16/12/2025
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)
|Κονίτσης & Λυκούργου
|ΜΕΛΙΣΣΙΑ
|16/12/2025
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)
|Δεληγιάννη & Δοκίσσης Πλακεντίας
|ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
|16/12/2025
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)
|Ηπείρου & Αλσουπόλεως
|ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
|16/12/2025
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)
|Χρυσοστόμου Σμύρνης & Οδυσσέα Ανδρούτσου
|ΥΜΗΤΤΟΣ
|16/12/2025
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)
|Μερκούρη Μελίνας & Στρατή Τσίρκα
