Διακοπές νερού την Τρίτη (16/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Τρίτη (16/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ16/12/2025ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)Παπαναστασίου Αλεξ. & Μεσοχώρας
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ16/12/2025ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)Ταϋγέτου & Κωνσταντοπούλου Ηρώς
ΑΛΙΜΟΣ16/12/2025ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)Τσουδερού Εμμ. & Λοχαγού Χρονόπουλου
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ16/12/2025ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)Κονίτσης & Λυκούργου
ΜΕΛΙΣΣΙΑ16/12/2025ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)Δεληγιάννη & Δοκίσσης Πλακεντίας
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ16/12/2025ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)Ηπείρου & Αλσουπόλεως
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ16/12/2025ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)Χρυσοστόμου Σμύρνης & Οδυσσέα Ανδρούτσου
ΥΜΗΤΤΟΣ16/12/2025ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ)Μερκούρη Μελίνας & Στρατή Τσίρκα

