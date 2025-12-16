Έρχονται «βόμβες» Τσίπρα από την Πάτρα: Να υπάρξει σοκ εμπιστοσύνης και αλλαγή πολιτικών συσχετισμών

Αντώνης Ρηγόπουλος

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» σε βιβλιοπωλείο της Αθήνας

Ολομέτωπη επίθεση κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης αναμένεται να εξαπολύσει σήμερα κατά την ομιλία του για την παρουσίαση του βιβλίου του, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας θα σκοπεύει να παρουσιάσει ένα ολόκληρο «μανιφέστο» κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και να επιτεθεί για τα σκάνδαλα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Παράλληλα, θα απευθύνει «κάλεσμα αντίστασης» προς τους πολίτες καθώς, όπως θα πει, «ο βάλτος και η απάθεια τους βολεύει».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στο βιβλίο του θα πει ότι «δεν σηκώθηκε το κύμα πολεμικής, εμπάθειας, συκοφάντησης, για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν. Αλλά και γιατί, κυρίως θα έλεγα, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο. Η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος τους βολεύει». «Για να παραφράσω μια γνωστή φράση: Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους», θα πει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας παραφράζοντας τη φράση του Καρλ Μαρξ από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο ότι «ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη: το φάντασμα του κομμουνισμού».

«Σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας»

Αναφερόμενος στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, ο κ. Τσίπρας θα πει ότι «σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας. Αναδείξαμε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης. Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων. Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τέλος, θα κάνει λόγο για την ανάγκη ύπαρξης ενός «σοκ εμπιστοσύνης». Επεξηγώντας αυτή τη φράση, θα αναφέρει ότι μιλά για «μια μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών».

«Για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Να αλλάξει πορεία η χώρα, Και να οδηγηθεί βήμα-βήμα, με ασφάλεια και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε δρόμους εντιμότητας και δικαιοσύνης», θα αναφέρει χαρακτηριστικά και θα συνεχίσει θέτοντας το ζήτημα στη συνολική του βάση:

«Αυτό σημαίνει μια ριζική, σεισμική θα έλεγα, αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, υπέρ των δυνάμεων της προόδου. Σημαίνει δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης….Έτσι ώστε να μπει τέρμα στην ασυλία του μεγάλου πλούτου. Των υπερκερδών και των μερισμάτων. Και να θεσπιστεί μια πατριωτική εισφορά, ένας ειδικός φόρος, που θα επενδύεται στη νέα γενιά».

Η αναφορά πάντως στην ανάγκη «ριζικής, σεισμικής αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών υπέρ των δυνάμεων της προόδου», ενδεχομένως να υποδηλώνει και μια τάση να κατέβουν οι τόνοι μεταξύ του κ. Τσίπρα και των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Ωστόσο το αν υπάρχει πράγματι αυτή η διάθεση, θα φανεί πολύ περισσότερο κατά τη σημερινή ομιλία.

Στο πάνελ της εκδήλωσης θα λάβουν μέρος οι:

  • Βασίλης Αϊβαλής, Επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
  • Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
  • Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας
  • Γιώργος Σιακαντάρης, Συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας
  • Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός
  • Την παρουσίαση έχει αναλάβει η Λίνα Μπάστα, Διευθύντρια Ενημέρωσης Ionian TV – Δημοσιογράφος.

Παράλληλα, ακόμη πιο σημαντικό θα είναι το αν θα δώσει οποιαδήποτε υπόνοια σχετικά με τα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ώρες ότι ο κ. Τσίπρας εξετάζει το ενδεχόμενο να αφήσει τις εκλογές να περάσουν και να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα αμέσως μετά, και συνεπώς να κατέλθει στις εκλογές του 2031 και όχι σε αυτές του 2027.

