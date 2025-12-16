Τσελέντης για τα 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο: Γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός σε αρκετές περιοχές

«Ισχυρή», χαρακτηρίστηκε η σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στη 01:41 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 16/12), σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών,

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8,3 χλμ. και το επίκεντρο στα 89 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.

Η σεισμική δόνηση, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC), έγινε αισθητή σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ηλεία.

Το σχόλιο του Άκη Τσελέντη

Ο καθηγητής σεισμολογίας και πρώην διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Άκης Τσελέντης, με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι «λόγω του μικρού εστιακού βάθους, σεισμοί αυτής της τάξης γίνονται αισθητοί όχι μόνο στη Ζάκυνθο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή».

Συγκεκριμένα, η ανάρτησή του αναφέρει:

«ΣΗΜΕΡΑ 16/12/2025 03:41, IΣXYPH,M=5.2,EΠIK:345 XΛM. Δ AΘHNAΣ, 89 XΛM. ΔNΔ TOY AΓIOY ΛEONTA ZAKYNΘOY.

Επειδή υπάρχει ζώνη ρηγμάτων ΝΔ της Ζακύνθου που το τελευταίο καιρό φαίνεται να είναι ενεργοποιημένη λόγω του μικρού εστιακού βάθους, σεισμοί αυτής της τάξης γίνονται αισθητοί όχι μόνο στη Ζάκυνθο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή (Πάτρα, Πύργο κλπ), σας υπενθυμίζω τα γνωστά μέτρα προφύλαξης.»