Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Δεκεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Σπέρνουν" μέτρα για να... θερίσου διάλογο

Ελεύθερος Τύπος: 4 μέτρα στήριξης των αγροτών

Η καθημερινή: Έκτακτα μέτρα από Ελλάδα, Ευρώπη για το στεγαστικό

Τα Νέα: Κληρονομιές

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σαν Φρανσίσκο: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από απότομο φρενάρισμα τελεφερίκ

08:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες αγροτών θα στραφεί ο κουμπαράς - «Δεν εμφανιζόμαστε σαν δεύτερος Αη Βασίλης»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Η πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα - Ένα φιάσκο με τραγικές συνέπειες

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο MG4 με μπαταρίες solid state δοκιμάζεται στην Ευρώπη

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Βολιδοσκόπηση για τρία μεταγωγικά C-130 από τις Ηνωμένες Πολιτείες – Τι ζήτησε η Αθήνα

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Mακελειό στην Αυστραλία: Οι δράστες είχαν λάβει στρατιωτική εκπαίδευση στις Φιλιππίνες πριν την επίθεση

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ευχάριστα νέα για τους δικαιούχους – Σε ποιους θα δοθεί νωρίτερα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντονι Αλμπανέζε επισκέφτηκε τον «ήρωα της παραλίας Μπόνταϊ» – «Σ’ ευχαριστώ εκ μέρους όλων των Αυστραλών»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Χάρης ο αποκλεισμένος, o «κομήτης» Κασσελάκης, η ενέργεια πονάει, πότε πάνε Μαξίμου οι αγρότες, η Metlen και οι σορτάκηδες, το ενδιαφέρον της Credia για την Παντελάκης ΑΕΠΕΥ και το «χαστούκι» της Fitch στην Intralot

06:48LIFESTYLE

Ριφιφί: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια βγάζει νοκ άουτ «Casa de papel» και «Lupin»

06:44SCENARIO

Μετά τον Αλέξη, έρχεται και ο Βαγγέλης…

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Τεράστια η «ψαλίδα» των τιμών από το χωράφι στο ράφι σε φρούτα και λαχανικά - Ακριβότερα και τα χριστουγεννιάτικα γλυκά

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για τα 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο: Γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός σε αρκετές περιοχές

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τρεις συλλήψεις μέσα στο 2025 είχε η 16χρονη - Μαχαίρια, βία και εκβιασμοί

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι για το 2026 - Οι παγίδες και οι εξαιρέσεις

