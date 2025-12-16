Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Σπέρνουν" μέτρα για να... θερίσου διάλογο
Ελεύθερος Τύπος: 4 μέτρα στήριξης των αγροτών
Η καθημερινή: Έκτακτα μέτρα από Ελλάδα, Ευρώπη για το στεγαστικό
Τα Νέα: Κληρονομιές
