Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων: Νέο ρεκόρ δοτών συμπαγών οργάνων

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων γιορτάζει την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων» με ένα νέο ρεκόρ, τον μέγιστο αριθμό αποβιωσάντων δοτών οργάνων και μεταμοσχεύσεων, που έχει σημειωθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στις 6 Οκτωβρίου 2025, ολοκληρώθηκε η λήψη οργάνων από τον εκατοστό ενδέκατο (111) δότη οργάνων, αγγίζοντας το αντίστοιχο περσινό ρεκόρ των 111 δοτών, που είχε όμως σημειωθεί στο τέλος του 2024. Οι 111 δότες του 2025 χάρισαν ζωή ήδη σε 240 ασθενείς, σε σχέση με τους 238 που μεταμοσχεύτηκαν από αποβιώσαντες δότες οργάνων το 2024.

Με τα ελπιδοφόρα αυτά νέα, ο ΕΟΜ ετοιμάζεται να τιμήσει την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων», που θα εορταστεί φέτος πανευρωπαϊκά, με επίκεντρο την Ελλάδα, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΜ, Καθ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης χαρακτηριστικά αναφέρει: «Είναι σαφές πλέον ότι στη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ελλάδα, βαδίζουμε σε νέες εποχές, όπου οι πράξεις αυτές, δεν αποτελούν φωτεινές εξαιρέσεις μέσα στα νοσοκομεία μας, αλλά μια νέα ελπιδοφόρα καθημερινότητα. Σχεδόν καθημερινά πλέον, οι οικογένειες ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, συναινούν στη δωρεά των οργάνων τους και εμπιστεύονται το Σύστημα Μεταμοσχεύσεων, ότι θα καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, η προσφορά τους αυτή, να γίνει η πολυπόθητη συνέχεια της ζωής για άλλους ανθρώπους. Αδιαμφισβήτητο δείγμα μίας κοινωνίας που εξελίσσεται με επίκεντρο τον άνθρωπο. Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Μονάδες Μεταμοσχεύσεων, με συνδετικό κρίκο τον ΕΟΜ, ανοίγουν νέους δρόμους ελπίδας και επιστημονικής προόδου στη χώρα μας. Αναφορικά με τη πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας, η ανταπόκριση των πολιτών διαφαίνεται ήδη συγκινητικά μεγάλη και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την, εκ των ων ουκ άνευ, κοινωνική συναίνεση στα θέματα της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συνοδοιπόρους μας στο έργο αυτό».

Στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών με ένα «κλικ»

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων για τη δωρεά οργάνων, σε όλους τους ενήλικους πολίτες της χώρας που διαθέτουν ενεργό email στο gov.gr. Στα μηνύματα αυτά, ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) εξηγεί τα οφέλη των μεταμοσχεύσεων και τη διαδικασία της δωρεάς οργάνων, ενώ διευκολύνει την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών, που γίνεται με ένα κλικ στο σχετικό σύνδεσμο.

Ήδη, το ηλεκτρονικό μήνυμα έχει φτάσει σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Μέχρι την Παρασκευή, αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποστολή στο σύνολο των πολιτών, καθιστώντας την ενέργεια αυτή ως τη μαζικότερη ενέργεια ενημέρωσης για τη δωρεά ιστών και οργάνων, που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στη Βουλή, τη Δευτέρα (06/10/2025), δήλωσε πως αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει, δηλαδή την πρόσληψη συντονιστών για τις μεταμοσχεύσεις, την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος στο Λαϊκό Νοσοκομείο, την αύξηση των δωρητών.

«Προχωράμε σταθερά σε πολύ μεγάλη αύξηση των δωρητών οργάνων και στις μεταμοσχεύσεις συνολικά στη χώρα», είπε ο υπουργός Υγείας και σημείωσε: «Ήδη, από την Παρασκευή το βράδυ, μέσω της ΗΔΙΚΑ, στέλνεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες, μέχρι πριν από λίγο είχαν σταλεί περίπου ενάμιση εκατομμύριο ηλεκτρονικά μηνύματα, μέχρι την Παρασκευή θα λάβουμε και τα 11 εκατομμύρια, όσοι έχουμε email ενεργό στον gov.gr, όλοι θα πάρουμε μήνυμα μέσω της ΗΔΙΚΑ. Το μήνυμα αυτό θα έρθει από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, έχει ως τίτλο Δωρεά Οργάνων Περισσότερη Ζωή. Θέλω να πω και από το ιερό βήμα της Βουλής των Ελλήνων, ότι καλώ τον κόσμο να το κάνει, είναι πράξη πολύ μεγάλου αλτρουισμού. Λέω στον κόσμο, μην το φοβηθείτε, να το κάνετε. Να το κάνουμε όλοι. Είναι μεγάλη πράξη αλτρουισμού. Ξεπερνάει φυσικά τα Κόμματα και τις πολιτικές μας αντιπαραθέσεις αυτό, είναι καθαρά ανθρώπινο ζήτημα και θα κάνει μεγάλη διαφορά, εάν μπορέσουμε να πιάσουμε έναν μεγάλο αριθμό. Εγώ έχω προσδοκία να πιάσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ναι, από τα 10 εκατομμύρια e-mail που θα στείλουμε και να φτιάξουμε μια πολύ γερή βάση δεδομένων που τα επόμενα χρόνια, θα οδηγήσει το δείκτη μας πια να συγκρίνεται με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης».

