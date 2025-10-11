Νέα εξέταση αίματος ανιχνεύει τη χρόνια κόπωση

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του East Anglia και την Oxford Biodynamics κατάφεραν να αναπτύξουν με επιτυχία μια εξέταση αίματος που μπορεί να διαγνώσει το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, γνωστό και ως μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα (ME/CFS). Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα στο Journal of Translational Medicine, μπορεί να διακρίνει με υψηλή ακρίβεια τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο από υγιή άτομα.

Η χρόνια κόπωση είναι μια εξουθενωτική και πολύπλοκη ασθένεια που πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και μεταξύ 120.000 και 200.000 ανθρώπους στην Ισπανία, σύμφωνα με την Ένωση Ασθενών με Ινομυαλγία, Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης-Μυαλγική Εγκεφαλομυελίτιδα και Χημική Υπερευαισθησία (Afribrom). Παρά την εξάπλωσή της, πρόκειται για μια ασθένεια που ελάχιστα κατανοείται και μέχρι τώρα δεν υπήρχαν αξιόπιστα διαγνωστικά εργαλεία.

Η βρετανική ομάδα, υπό την ηγεσία των Dmitri Pshezhetskiy και Ewan Hunter, ανέπτυξε μια εξέταση με ακρίβεια 96% για τους ασθενείς με χρόνια κόπωση, ένα βήμα που ελπίζουν ότι θα ανοίξει τον δρόμο και για άλλες ασθένειες, όπως το Long Covid.

«Η ME/CFS είναι μια σοβαρή και συχνά αναπηρική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική κόπωση που δεν ανακουφίζεται με ανάπαυση. Ξέρουμε ότι ορισμένοι ασθενείς αναφέρουν ότι τους αγνοούν ή τους λένε ότι η ασθένειά τους «είναι μόνο στο μυαλό τους»», εξήγησε ο καθηγητής Pshezhetskiy. «Θέλαμε να δούμε αν μπορούμε να αναπτύξουμε μια εξέταση αίματος για να διαγνώσουμε την ασθένεια και τα καταφέραμε!»