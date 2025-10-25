Μαγνήσιο: Μπορεί αυτό το «θαυματουργό μέταλλο» να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε;

Η παγκόσμια αξία του μαγνησίου φτάνει σχεδόν τα 3 δισ. λίρες και αναμένεται να σχεδόν διπλασιαστεί την επόμενη δεκαετία

Μαγνήσιο: Μπορεί αυτό το «θαυματουργό μέταλλο» να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε;
Το μαγνήσιο έχει χαρακτηριστεί ως το «μέταλλο της στιγμής».

Εκατομμύρια άνθρωποι το παίρνουν για διάφορους λόγους: να βελτιώσουν τον ύπνο τους, να ρυθμίσουν την πέψη τους ή να προσφέρουν μια στιγμή ηρεμίας στον πολυάσχολο εγκέφαλό τους. Στον κόσμο των συμπληρωμάτων, το μαγνήσιο είναι το νέο αστέρι.

Η αγορά εκτοξεύεται. Η παγκόσμια αξία του μαγνησίου φτάνει σχεδόν τα 3 δισ. λίρες και αναμένεται να σχεδόν διπλασιαστεί την επόμενη δεκαετία.

Σε ένα μικρό εργοστάσιο στις Yorkshire Dales, τεράστια πλαστικά βαρέλια με λευκή σκόνη στοιβάζονται δίπλα σε γιγάντιες μηχανές που στροβιλίζουν ασταμάτητα.

Εργάτες με προστατευτικές στολές ζυγίζουν προσεκτικά το μαγνήσιο κιτρικό – ένα μείγμα του μετάλλου με κιτρικό οξύ – και το βάζουν σε στιλβωμένα ατσάλινα δοχεία.

«Στέλνουμε προμήθειες σε όλο τον κόσμο», λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Lonsdale Health, Άντριου Γκόρινγκ. «Στην Αγγλία φυσικά, αλλά και στην Αυστραλία, σε περιοχές της Ασίας, το Κουβέιτ, το Ιράκ. Είναι από τα πιο δημοφιλή προϊόντα μας και η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται».

Η μηχανή που παράγει τα δισκία μοιάζει με Dalek από ταινία επιστημονικής φαντασίας και εκτοξεύει δεκάδες μικρά λευκά δισκία μαγνησίου το δευτερόλεπτο.

Όταν ρωτώ αν πραγματικά το χρειαζόμαστε και γιατί έγινε τόσο δημοφιλές, μου απαντά: «Οι influencers και τα social media. Γνωρίζουμε εδώ και χρόνια τα οφέλη του μαγνησίου, τώρα απλώς είναι mainstream».

Τι λένε οι ειδικοί

Η διατροφολόγος Κίρστεν Τζάκσον, ειδική στην υγεία του εντέρου, παρατηρεί με σκεπτικισμό: «Έξυπνα διαφημιστικά κόλπα. Το μαγνήσιο εμπλέκεται σε τομείς που ενδιαφέρουν τον κόσμο: ύπνος, πέψη, ψυχική υγεία».

Το μαγνήσιο αποτελεί λιγότερο από 1% του σώματός μας, αλλά συμμετέχει σε πάνω από 300 διαδικασίες. Βοηθά την επικοινωνία των νεύρων, στηρίζει τα κύτταρα του εγκεφάλου, ρυθμίζει τη γλυκόζη και την πίεση, και είναι απαραίτητο για τον ρυθμό της καρδιάς.

Ωστόσο, για να ωφεληθούμε από ένα συμπλήρωμα, πρέπει να έχουμε πραγματική έλλειψη – κάτι που είναι δύσκολο να διαπιστωθεί, καθώς η μεγαλύτερη ποσότητα μαγνησίου βρίσκεται στα οστά και τους ιστούς.

Ιστορίες ατόμων

Η Κέιτι Κάραν, επικοινωνιολόγος στον χώρο της μόδας, θυμάται πως δυσκολευόταν να κοιμηθεί. «Το μυαλό μου δεν σταματούσε, ξυπνούσα μέσα στη νύχτα».

Δοκίμασε μαγνήσιο γλυκινάτη (συνδυασμός μαγνησίου και γλυκίνης). Μετά από δύο εβδομάδες, λέει ότι οι σκέψεις της ηρέμησαν και ο ύπνος της βελτιώθηκε. «Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μόνο το μαγνήσιο, αλλά σίγουρα βοήθησε».

Παρόλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει αποδείξεις ότι τα συμπληρώματα μαγνησίου βελτιώνουν σίγουρα τον ύπνο για όλους. Οι μελέτες δίνουν αντικρουόμενα αποτελέσματα.

Η σημασία της διατροφής

Η διατροφολόγος Κρίστεν Σταβρίδη επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ισχυρή απόδειξη ότι τα περισσότερα συμπληρώματα βοηθούν υγιείς ανθρώπους. «Αν δεν είστε ελλιπείς σε μαγνήσιο, ένα χάπι δεν θα λύσει τα προβλήματα».

Προτείνει να ξεκινάμε από τη διατροφή: σπόροι, ξηροί καρποί, ψωμί ολικής άλεσης, πράσινα λαχανικά και φρούτα είναι πλούσιες πηγές μαγνησίου.

Τα υπερβολικά συμπληρώματα μπορούν να προκαλέσουν διάρροια, έμετο και να είναι επικίνδυνα για άτομα με νεφρικά προβλήματα, οδηγώντας σε υπερμαγνησιαιμία, μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση.

Όπως τονίζει η Κίρστεν Τζάκσον: «Ένα συμπλήρωμα μαγνησίου δεν θα λύσει όλα τα διατροφικά σας κενά. Δείτε πρώτα τη διατροφή σας».

*Με πληροφορίες από το BBC

