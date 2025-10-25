Έρευνα: Ο ιδανικός αριθμός βημάτων την ημέρα που μειώνει τον κίνδυνο θανάτου έως και 40%

Το περπάτημα οφελεί την υγεία, και ο συνιστώμενος τουλάχιστον μέχρι σήμερα αριθμός βημάτων ανά ημέρα είναι 10.000.

Μία νέα μελέτη όμως, από ερευνητές στο Brigham and Women's Hospital της Βοστώνης, έρχεται να ανατρέψει αυτόν τον αριθμό, κατεβάζοντάς τον σε μόλις 4.000 βήματα την ημέρα, ικανά μάλιστα να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου έως και 40%.



Η έρευνα ανέλυσε μία μελέτη σε περισσότερες από 13.000 γυναίκες ηλικίας άνω των 62 ετών και διαπιστώθηκε ότι εκείνες που περπατούσαν τουλάχιστον 4.000 βήματα μία ή δύο φορές την εβδομάδα, ανεξάρτητα από την ένταση, τη μέθοδο ή την ταχύτητά τους, μείωσαν τον κίνδυνο θανάτου κατά 26% και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 27% σε διάστημα μιας δεκαετίας.

Οι γυναίκες που περπατούσαν τουλάχιστον 4.000 βήματα για τρεις ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα μείωσαν περαιτέρω τον κίνδυνο θανάτου έως και 40% και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 27%.

Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες που περπατούσαν πάνω από 7.000 βήματα την ημέρα μείωσαν τον κίνδυνο θανάτου κατά 32% και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 16%.

Δεδομένου ότι εστίασαν σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμη εάν τα ίδια αποτελέσματα θα μπορούσαν να ισχύουν πλήρως και για άλλα δημογραφικά στοιχεία, όπως οι άνδρες ή οι νεότεροι ενήλικες.

Η μελέτη επίσης δεν έλαβε υπόψη άλλους παράγοντες όπως η διατροφή κάποιου ή προηγούμενα προβλήματα υγείας όπως ο καρκίνος ή ιστορικό καρδιακών παθήσεων.

Ωστόσο, οι γιατροί, συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλής ιατρικής ανταποκρίτριας του ABC News, Δρ. Τάρα Ναρούλα, λένε ότι το συνεχές περπάτημα είναι ωφέλιμο για την υγεία κάποιου συνολικά, δίνοντας κάποια tips.

Παρκάρετε για παράδειγμα το αυτοκίνητό σας λίγο πιο μακριά και περπατήστε, ή ανεβείτε σκάλες, αντί να πάρετε κάποιο μέσο μεταφοράς. Αν είστε στο γραφείο σηκωθείτε και περπατήστε για 10 λεπτά ή αποκτήστε ένα κατοικίδιο που θα το βγάζετε βόλτα.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι ακόμη και 4.000 βήματα - είτε γίνουν όλα με μία φορά, είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας - μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της υγείας.