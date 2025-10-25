Έρευνα: Ο ιδανικός αριθμός βημάτων την ημέρα που μειώνει τον κίνδυνο θανάτου έως και 40%

Μία έρευνα που αλλάζει τα δεδομένα που μέχρι σήμερα ξέραμε και προτείνει απλές λύσεις για να κινηθείτε περισσότερο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Έρευνα: Ο ιδανικός αριθμός βημάτων την ημέρα που μειώνει τον κίνδυνο θανάτου έως και 40%
AP
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το περπάτημα οφελεί την υγεία, και ο συνιστώμενος τουλάχιστον μέχρι σήμερα αριθμός βημάτων ανά ημέρα είναι 10.000.

Μία νέα μελέτη όμως, από ερευνητές στο Brigham and Women's Hospital της Βοστώνης, έρχεται να ανατρέψει αυτόν τον αριθμό, κατεβάζοντάς τον σε μόλις 4.000 βήματα την ημέρα, ικανά μάλιστα να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου έως και 40%.

Η έρευνα ανέλυσε μία μελέτη σε περισσότερες από 13.000 γυναίκες ηλικίας άνω των 62 ετών και διαπιστώθηκε ότι εκείνες που περπατούσαν τουλάχιστον 4.000 βήματα μία ή δύο φορές την εβδομάδα, ανεξάρτητα από την ένταση, τη μέθοδο ή την ταχύτητά τους, μείωσαν τον κίνδυνο θανάτου κατά 26% και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 27% σε διάστημα μιας δεκαετίας.

Οι γυναίκες που περπατούσαν τουλάχιστον 4.000 βήματα για τρεις ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα μείωσαν περαιτέρω τον κίνδυνο θανάτου έως και 40% και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 27%.

Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες που περπατούσαν πάνω από 7.000 βήματα την ημέρα μείωσαν τον κίνδυνο θανάτου κατά 32% και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 16%.

Δεδομένου ότι εστίασαν σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμη εάν τα ίδια αποτελέσματα θα μπορούσαν να ισχύουν πλήρως και για άλλα δημογραφικά στοιχεία, όπως οι άνδρες ή οι νεότεροι ενήλικες.

Η μελέτη επίσης δεν έλαβε υπόψη άλλους παράγοντες όπως η διατροφή κάποιου ή προηγούμενα προβλήματα υγείας όπως ο καρκίνος ή ιστορικό καρδιακών παθήσεων.

Ωστόσο, οι γιατροί, συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλής ιατρικής ανταποκρίτριας του ABC News, Δρ. Τάρα Ναρούλα, λένε ότι το συνεχές περπάτημα είναι ωφέλιμο για την υγεία κάποιου συνολικά, δίνοντας κάποια tips.

Παρκάρετε για παράδειγμα το αυτοκίνητό σας λίγο πιο μακριά και περπατήστε, ή ανεβείτε σκάλες, αντί να πάρετε κάποιο μέσο μεταφοράς. Αν είστε στο γραφείο σηκωθείτε και περπατήστε για 10 λεπτά ή αποκτήστε ένα κατοικίδιο που θα το βγάζετε βόλτα.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι ακόμη και 4.000 βήματα - είτε γίνουν όλα με μία φορά, είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας - μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της υγείας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3: Το «αστέρι» άξιζε και νίκησε στο Ηράκλειο

22:04LIFESTYLE

Μέγκαν Φοξ - MGK: Ξανά μαζί το εκκεντρικό ζευγάρι;

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συνάντηση με Πούτιν μόνο αν επιτευχθεί συμφωνία - «Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου»

21:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφιόζικη επίθεση στον Ωρωπό: Ξυλοκόπησαν άγρια κομμωτή - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Βραζιλιάνα influencer «βαρόνη ναρκωτικών» σπάει τη σιωπή της μετά τη σύλληψή της - «Είναι κρίμα... »

21:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακίστηκε και 53χρονη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Εμπλέκονται και οι κόρες της

21:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2: Κάλπασε το αλογάκι για την πρώτη του νίκη

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος έπεισε τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο να τραγουδήσει «Τα στέφανα»

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Υπό σχεδιασμό ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Πρώτη νίκη για Άρη, στο τέλος η Καρδίτσα

21:00ΥΓΕΙΑ

Πόσα βήματα χρειάζετε να κάνετε την ημέρα για να μειώσετε τον κίνδυνο θανάτου έως και 40%

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Στοχευμένο πλήγμα» στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας εξαπέλυσε το Ισραήλ - Τέσσερις τραυματίες

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συνάντηση-εξπρές με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο Air Force One - Βίντεο

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη» έκπληξη για τη Μπριζίτ Μακρόν: Αναγράφθηκε ως Ζαν-Μισέλ σε ιστοσελίδα του γαλλικού κράτους - Βίντεο

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: « Ο Αιθίοπας που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος προσπάθησε να επιστρέψει στη φυλακή, αλλά οι φρουροί τον έδιωξαν»

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Μουσουλμάνοι μασκοφόροι στους δρόμους με σημαίες Μπαγκλαντές και Παλαιστίνης 

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Νέα τουρκική πρόκληση - Σκάφος της ακτοφυλάκης καταδιώκει ελληνικό αλιευτικό

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Άνοιξαν σφραγισμένες αντλίες πρατηρίου καυσίμων - Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Διαδήλωση στη Βαλένθια, έναν χρόνο μετά τις πλημμύρες που σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη» έκπληξη για τη Μπριζίτ Μακρόν: Αναγράφθηκε ως Ζαν-Μισέλ σε ιστοσελίδα του γαλλικού κράτους - Βίντεο

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: « Ο Αιθίοπας που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος προσπάθησε να επιστρέψει στη φυλακή, αλλά οι φρουροί τον έδιωξαν»

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος έπεισε τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο να τραγουδήσει «Τα στέφανα»

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

21:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφιόζικη επίθεση στον Ωρωπό: Ξυλοκόπησαν άγρια κομμωτή - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Μουσουλμάνοι μασκοφόροι στους δρόμους με σημαίες Μπαγκλαντές και Παλαιστίνης 

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Ανδρουλάκη μετά τον σάλο για τα σχόλια για Μητσοτάκη

21:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακίστηκε και 53χρονη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Εμπλέκονται και οι κόρες της

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα διεξαγόταν ένας πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας: Τα αμερικανικά χτυπήματα στα λιμάνια που θα γυρίσουν μπούμερανγκ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

12:59ΥΓΕΙΑ

Πώς η θερινή ώρα επηρεάζει την υγεία μας - Μια ώρα περισσότερος ύπνος αλλά με τι κόστος;

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ