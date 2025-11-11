Αντισώματα από καμήλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θεραπεύσουν τη νόσο του Αλτσχάιμερ

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε πρωτεΐνες παρόμοιες με τα αντισώματα, που ονομάζονται νανοσωματίδια, το μικρό μέγεθος των οποίων επέτρεψε στους επιστήμονες να θεραπεύσουν νευρολογικές παθήσεις σε ποντίκια πιο αποτελεσματικά και με λιγότερες παρενέργειες

Newsbomb

Αντισώματα από καμήλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θεραπεύσουν τη νόσο του Αλτσχάιμερ
Unsplash
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ένωση παρόμοια με τα αντισώματα, η οποία είναι γνωστό ότι βρίσκεται αποκλειστικά σε είδη καμηλών όπως είναι τα αλπάκα και τα λάμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία διαταραχών του ανθρώπινου εγκεφάλου, όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με μία νέα «επαναστατική» μελέτη.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε πρωτεΐνες παρόμοιες με τα αντισώματα, που ονομάζονται νανοσωματίδια, το μικρό μέγεθος των οποίων επέτρεψε στους επιστήμονες να θεραπεύσουν νευρολογικές παθήσεις σε ποντίκια πιο αποτελεσματικά και με λιγότερες παρενέργειες.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Trends in Pharmacological Sciences, περιγράφει τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη θεραπειών με νανοσωματίδια που θα είναι ασφαλείς για τον άνθρωπο.

«Τα νανοσωματίδια που προέρχονται από είδη καμηλών ανοίγουν μια νέα εποχή βιολογικών θεραπειών για εγκεφαλικές διαταραχές και φέρνουν «επανάσταση» στον τρόπο σκέψης μας σχετικά με τις θεραπείες», δήλωσε ο Dr. Philippe Rondard, του Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) στη Γαλλία.

«Πιστεύουμε ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν μια νέα κατηγορία φαρμάκων μεταξύ των συμβατικών αντισωμάτων και των μικρών μορίων», τόνισε.

Τα νανοσωματίδια ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από Βέλγους επιστήμονες που μελετούσαν το ανοσοποιητικό σύστημα διαφόρων ειδών καμηλών. Διαπίστωσαν ότι, εκτός από τα συμβατικά αντισώματα, τα οποία αποτελούνται από δύο βαριές αλυσίδες και δύο ελαφριές αλυσίδες, τα είδη αυτά παράγουν επίσης αντισώματα με μόνο βαριές αλυσίδες.

Τα θραύσματα αυτών των αντισωμάτων που συνδέονται με το αντιγόνο είναι πλέον γνωστά ως νανοσωματίδια. Έχουν μέγεθος μόλις το ένα δέκατο των συμβατικών αντισωμάτων και, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν έχουν βρεθεί σε άλλα θηλαστικά, αν και πρόσφατα έχουν παρατηρηθεί σε ορισμένους χονδριχθύες.

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις για ασθένειες όπως ο καρκίνος και οι αυτοάνοσες διαταραχές συχνά επικεντρώνονται στα αντισώματα. Ωστόσο, οι θεραπείες που έχουν δείξει κάποια θεραπευτικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων φαρμάκων για τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ, συχνά συνδέονται με δευτερεύουσες παρενέργειες.

Οι επιστήμονες λένε ότι τα νανοσωματίδια -λόγω του μικρού μεγέθους τους- έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν καλύτερη αποτελεσματικότητα για τις εγκεφαλικές παθήσεις με λιγότερες παρενέργειες. Σε προηγούμενες μελέτες, η ομάδα έδειξε ότι τα νανοσωματίδια μπορούν να αποκαταστήσουν τις συμπεριφορικές διαταραχές σε ποντίκια με σχιζοφρένεια και άλλες νευρολογικές παθήσεις.

«Πρόκειται για μικρές πρωτεΐνες που διαλύονται εύκολα και που μπορούν να εισέλθουν στον εγκέφαλο παθητικά», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Dr. Pierre-André Lafon, επίσης του CNRS. «Αντίθετα, τα φάρμακα μικρών μορίων που έχουν σχεδιαστεί για να διασχίζουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό είναι υδροφοβικά από τη φύση τους, γεγονός που περιορίζει τη βιοδιαθεσιμότητά τους, αυξάνει τον κίνδυνο εκτός στόχου σύνδεσης και συνδέεται με παρενέργειες».

Τόνισε επίσης ότι τα νανοσωματίδια είναι επίσης ευκολότερα από τα συμβατικά αντισώματα στην παραγωγή, τον καθαρισμό και τη μηχανική τους και μπορούν να προσαρμοστούν με ακρίβεια στους στόχους τους.

Ωστόσο, οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να ληφθούν διάφορα μέτρα προτού τα νανοσωματίδια μπορέσουν να δοκιμαστούν σε ανθρώπους για εγκεφαλικές διαταραχές. Λένε ότι είναι απαραίτητες οι τοξικολογικές δοκιμές και οι δοκιμές μακροπρόθεσμης ασφάλειας, και ότι πρέπει να κατανοηθεί η επίδραση της χρόνιας χορήγησης.

Με πληροφορίες από Good News Network

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία και απειλές σε ανήλικη — Την εκβίαζε για να μην τον χωρίσει

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Τα highlights του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Χιλιάδες σινεφίλ και αξέχαστες εμπειρίες στη μεγάλη γιορτή του σινεμά με την υποστήριξη του ΟΠΑΠ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

CAPA: Από το χθες στο αύριο των εταιρικών υποθέσεων ο άνθρωπος παραμένει στο επίκεντρο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Ναρκωτικά και μαύρο χρήμα πίσω από το «έργο φιλανθρωπίας» - Θυμιάτιζε με χασίς

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρήγμα στις σχέσεις Λονδίνου-Ουάσιγκτον: Η Βρετανία σταματά να μοιράζεται με τις ΗΠΑ πληροφορίες για ύποπτα σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά, γράφει το CNN

18:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαραθώνιος: «Για πρώτη φορά ένας πρωθυπουργός ενδιαφέρθηκε να ακούσει προσωπικές ιστορίες κοινωνικής έμπνευσης και συνεισφοράς»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Άγριος καβγάς υπό καταρρακτώδη βροχή στη μέση του δρόμου  – Οδηγός ΙΧ χτύπησε ταξιτζή

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής των «Living in a Box», Richard Darbyshire

17:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ κατήγγειλε τον Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη, δομική αστοχία ή κάτι άλλο; Νεκροί θεωρούνται οι 20 επιβαίνοντες στο τουρκικό C-130 που διαλύθηκε στον αέρα και συνετρίβη

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για «Ιθάκη»: «Γράφω το βιβλίο έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος και ότι θα φάω ξύλο»

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο  καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Νέος νόμος απαγορεύει στους πολίτες να περπατούν πολύ γρήγορα στα πεζοδρόμια - Πρόστιμα έως και 100 ευρώ στους παραβάτες

17:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρoσλήψεις αναπληρωτών: Τα 1.005 ονόματα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό από την ομάδα «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας – Βίντεο και φωτογραφίες

17:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται «θερμά» Χριστούγεννα - Προειδοποίηση meteo για τον Δεκέμβριο 2025

17:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Προσλήψεις 5.383 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εντυπωσιακή κατάρρευση γέφυρας - Είχε εγκαινιασθεί λίγους μήνες πριν - Video

16:57ΥΓΕΙΑ

Αντισώματα από καμήλες και αλπάκα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θεραπεύσουν τη νόσο του Αλτσχάιμερ

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λάρισα: Νεκρός 26χρονος φοιτητής μετά από πτώση από πεζογέφυρα στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:47ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη, δομική αστοχία ή κάτι άλλο; Νεκροί θεωρούνται οι 20 επιβαίνοντες στο τουρκικό C-130 που διαλύθηκε στον αέρα και συνετρίβη

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: 23χρονος πέθανε μετά από συνομιλία με το ChatGPT - Η οικογένεια μηνύει την OpenAI

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρήγμα στις σχέσεις Λονδίνου-Ουάσιγκτον: Η Βρετανία σταματά να μοιράζεται με τις ΗΠΑ πληροφορίες για ύποπτα σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά, γράφει το CNN

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εντυπωσιακή κατάρρευση γέφυρας - Είχε εγκαινιασθεί λίγους μήνες πριν - Video

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Ναρκωτικά και μαύρο χρήμα πίσω από το «έργο φιλανθρωπίας» - Θυμιάτιζε με χασίς

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λάρισα: Νεκρός 26χρονος φοιτητής μετά από πτώση από πεζογέφυρα στην Αθήνα

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτικό: Μόλις ένας στους 10 που δήλωνε «ανήλικος» αποδείχθηκε τελικά... ανήλικος

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί και Κάρλα Μπρούνι χειροκροτήθηκαν κατά την έξοδο από το εστιατόριο όπου γευμάτισαν

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σκάνδαλο διαφθοράς συνταράσσει την χώρα - «Δραπέτευσε» με αεροπλάνο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

15:10LIFESTYLE

Survivor: Η πρώτη καταγγελία στο ΕΣΡ και το τρέιλερ που δίχασε

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

15:24LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη, θέλω να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα με C–130 στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς: Ποιοι ευθύνονται και τι προβλέπει το πρωτόκολλο

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Μοχάμεντ Τζαβάντ Βαφέι Σάνι: Ολυμπιονίκες καλούν το Ιράν να μην εκτελέσει τον πρωταθλητή πυγμαχίας

15:31ΥΓΕΙΑ

Χωρίς δίαιτες ή γυμναστήριο: Γαστρεντερολόγος μοιράζεται συνήθειες που θεραπεύουν το έντερο 

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου από τον ΕΦΚΑ – Δείτε τις ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ