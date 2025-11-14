Επιστήμονες ανακάλυψαν χημική ουσία στον εγκέφαλο που συνδέει παιδικό τραύμα με την κατάθλιψη

Μία βασική χημική ουσία, την οποία ερευνητές αναγνώρισαν ως SGK1 συνδέει το παιδικό τραύμα με την κατάθλιψη και την αυτοκτονική συμπεριφορά.

Νευροεπιστήμονες από τα Πανεπιστήμια Κολούμπια κα McGill εντόπισαν τη χημική ουσία του εγκεφάλου που φαίνεται να οδηγεί στην κατάθλιψη και την αυτοκτονική σκέψη σε άτομα που αντιμετώπισαν τραύμα ή δυσκολίες κατά την παιδική ηλικία.

Στους εγκεφάλους αυτόχειρων βρέθηκαν υψηλά επίπεδα SGK1, όπως και σε άτομα που αντιμετώπισαν πρώιμες αντιξοότητες. Τα φάρμακα που μπλοκάρουν το SGK1 θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα νέο είδος αντικαταθλιπτικού

Αυτή η ανακάλυψη ανοίγει την πόρτα σε έναν νέο τύπο αντικαταθλιπτικού που εμποδίζει τη δραστηριότητα του SGK1 και μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό για άτομα που παραμελήθηκαν ή κακοποιήθηκαν ως παιδιά.

Μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 60% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν διαγνωστεί με μείζονα κατάθλιψη και περίπου τα δύο τρίτα όσων επιχειρούν να αυτοκτονήσουν βίωσαν κάποια μορφή τραύματος ή αντιξοότητας κατά την παιδική ηλικία.

«Τα τρέχοντα αντικαταθλιπτικά είναι συχνά λιγότερο αποτελεσματικά για άτομα με ιστορικό παιδικών αντιξοοτήτων, τα οποία αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό ενηλίκων με κατάθλιψη», λέει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Christoph Anacker, επίκουρος καθηγητής κλινικής νευροβιολογίας στο Τμήμα Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια Vagelos College of Physicians and Surgeons.

«Αυτό που είναι συναρπαστικό για τη μελέτη μας είναι ότι αυξάνει την προοπτική γρήγορης ανάπτυξης νέων θεραπειών, καθώς οι αναστολείς SGK1 βρίσκονται σε εξέλιξη για άλλες καταστάσεις και μας δίνει ένα εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου για τον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο».

Γιατί η κατάθλιψη μετά από παιδικό τραύμα μπορεί να είναι διαφορετική

Οι αντιξοότητες της παιδικής ηλικίας (όπως η σωματική κακοποίηση ή το μεγάλωμα σε μια δυσλειτουργική οικογένεια) είναι ένας από τους ισχυρότερους προγνωστικούς παράγοντες της κατάθλιψης στην ενήλικη ζωή.

Ενώ τα κοινά αντικαταθλιπτικά είναι χρήσιμα για πολλούς ανθρώπους, είναι λιγότερο αποτελεσματικά για όσους βίωσαν πρώιμο τραύμα. «Αυτό μας έδειξε ότι οι βιολογικές διεργασίες που οδηγούν στην κατάθλιψη και την αυτοκτονία γενικά μπορεί να διαφέρουν από εκείνες με λιγότερο αγχωτική παιδική ηλικία», εξηγεί ο Anacker.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η ομάδα προτείνει ότι τα φάρμακα που έχουν σχεδιαστεί για να μπλοκάρουν το SGK1 μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη ή τη θεραπεία της κατάθλιψης σε άτομα με ιστορικό τραύματος.

Σε πειράματα με ποντίκια, οι αναστολείς SGK1 που χορηγήθηκαν στην κυκλοφορία του αίματος εμπόδισαν τα ζώα να αναπτύξουν καταθλιπτικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια του χρόνιου στρες.

Η ομάδα του Anacker ελπίζει τώρα να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές σε άτομα που έχουν κατάθλιψη και ιστορικό παιδικών τραυμάτων.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Molecular Psychiatry.