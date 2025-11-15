Καμπανάκι για τη γρίπη: Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται να έχει φέτος

Η εποχική γρίπη στο νότιο ημισφαίριο ξεκίνησε νωρίτερα και χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα, «ξεπερνώντας το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας»

Newsbomb

Καμπανάκι για τη γρίπη: Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται να έχει φέτος
Pexels
ΥΓΕΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανησυχία προκαλούν οι πρώτες ενδείξεις για τη δραστηριότητα της γρίπης το φετινό χειμώνα. Η εποχική γρίπη στο νότιο ημισφαίριο ξεκίνησε νωρίτερα και χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα, «ξεπερνώντας το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας».

Στη χώρα μας, μεταπανδημικά, τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υποδεικνύουν έναρξη της εποχικής δραστηριότητας μεταξύ 10 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου, ενώ η κορύφωση παρατηρείται γύρω στις αρχές του έτους.

«Σύμφωνα και με τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν καταγραφεί από την επικράτηση της γρίπης στο νότιο ημισφαίριο, τη φετινή περίοδο στη χώρα μας αναμένεται η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης να έχει μακρύτερη διάρκεια και με βαρύτερη νόσηση» αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Έως σήμερα, λόγω και της παρατεταμένης καλοκαιρίας στη χώρα μας, καταγράφονται μεν κρούσματα στον πληθυσμό, ωστόσο ο αριθμός δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Όπως εξηγεί η κ. Αγαπηδάκη, συνήθως η περίοδος της εποχικής γρίπης διαρκεί από τον Οκτώβριο έως τα τέλη Μαρτίου. «Ωστόσο, φέτος, υπάρχει η εκτίμηση ότι η εποχική γρίπη στη χώρα μας ενδεχομένως θα έχει διάρκεια ακόμα και μέχρι το τέλος Απριλίου, κάτι που έχει ήδη θέσει σε εγρήγορση τους αρμόδιους φορείς και καθιστά επιτακτικό τον αντιγριπικό εμβολιασμό, ιδιαιτέρως για ανθρώπους με ευάλωτο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως είναι τα άτομα με χρόνια νοσήματα, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά».

Ποιο στέλεχος γρίπης φαίνεται να επικρατεί

«Τα επιδημιολογικά δεδομένα του νότιου ημισφαιρίου, το οποίο προηγείται χρονικά του βόρειου όσον αφορά στη δραστηριότητα της εποχικής γρίπης, δίνουν μία ένδειξη του τι μπορεί να περιμένει η Ευρώπη για την τρέχουσα περίοδο εποχικής γρίπης. Στην Ιαπωνία και την Αυστραλία το εποχικό κύμα άρχισε νωρίτερα απ' ό,τι συνήθως και χαρακτηρίστηκε από υψηλή μετάδοση στην κοινότητα, ξεπερνώντας το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Το κύμα χαρακτηρίστηκε κυρίως από την κυκλοφορία του στελέχους A/H1N1pdm, με χαμηλότερα επίπεδα του ιού B/Victoria. Ο ιός A/H3N2 ανιχνεύθηκε σε χαμηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, αν και στη Ν. Αφρική σημείωσε υψηλή κυκλοφορία κατά τους χειμερινούς μήνες», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.

Πρώιμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν επικράτηση του αντιγονικά μετατοπισμένου κλάδου Κ του υπότυπου Α(Η3Ν2) στις ανιχνεύσεις, κάτι το οποίο ενδεχομένως υποδεικνύει αυξημένη μεταδοτικότητα. Τα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς Γρίπης Νότιας και Βόρειας Ελλάδας ελέγχουν την ενδεχόμενη κυκλοφορία του εν λόγω κλάδου και στη χώρα μας».

Ασπίδα προστασίας ο εμβολιασμός

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης και συμβάλλει στην προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές της. Το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν από την έναρξη της περιόδου έξαρσης των κρουσμάτων, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης.

Πέρυσι είχαν εμβολιαστεί κατά της γρίπης 2,4 εκατομμύρια πολίτες και φέτος μέχρι 11 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο έχουν εμβολιαστεί.

Με την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα μας να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και τον χειμώνα να πλησιάζει, φέρνοντας μαζί του την έξαρση των ιώσεων, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον αντιγριπικό εμβολιασμό.

«Έχει μεγάλη αξία να μην αμελούμε τον ετήσιο εμβολιασμό για την εποχική γρίπη», σημειώνει η κ. Αγαπηδάκη και προσθέτει: «Το συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να γίνει πανεύκολα, δωρεάν και δεν χρειάζεται συνταγογράφηση από γιατρό. Μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε πολίτη, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, τόσο μέσω των δημόσιων δομών υγείας, όσο και στα φαρμακεία. Κάθε εμβολιασμός καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, εξασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση, ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και προστασία της δημόσιας υγείας».

Η κ. Αγαπηδάκη επισημαίνει ότι κάθε χρόνο το αντιγριπικό εμβόλιο είναι επικαιροποιημένο, με βάση το στέλεχος της γρίπης που αναμένεται να επικρατήσει και χαρακτηρίζει τον εμβολιασμό ως την πιο αποτελεσματική ασπίδα προστασίας και στρατηγική πρόληψης, προκειμένου να σωθούν ζωές, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του φόρτου των υπηρεσιών υγείας.

Η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός Υγείας κάνει ειδική μνεία στη σημασία οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας να ενημερώνουν τον πληθυσμό για την προστασία που παρέχουν τα εμβόλια, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα νοσηλείας και θανάτου από επιπλοκές.

«Η πρόληψη είναι πάντα η καλύτερη θεραπεία και ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι το πιο απλό και αποτελεσματικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ας αντιμετωπίσουμε τον εμβολιασμό όχι ως μια απλή υποχρέωση, αλλά ως πράξη υπευθυνότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Μια μικρή, αλλά σημαντική προληπτική ενέργεια σήμερα, που θα αποτρέψει σοβαρές συνέπειες αύριο», καταλήγει η κ. Αγαπηδάκη.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών ως 5 ετών

Παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών και ενήλικες με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

* Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

* Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή

* Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)

* Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών

* Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)

* Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα

* Χρόνια νεφροπάθεια

* Χρόνιες παθήσεις ήπατος

* Νευρολογικά-νευρομυϊκά νοσήματα

* Σύνδρομο Down

Έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες.

'Ατομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτη Μάζας Σώματος >40Kg/m2) και παιδιά με ΔΜΣ >95ηΕΘ.

Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (πχ για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα).

‘Ατομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν ή διαβιούν με άτομα με υποκείμενο νόσημα, που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης.

Κλειστοί πληθυσμοί, όπως εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων κλπ), νεοσύλλεκτοι και προσωπικό ιδρυμάτων χρονίως πασχόντων, μονάδων φιλοξενίας ηλικιωμένων, καταστημάτων κράτησης.

Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μεταναστών.

Άστεγοι.

Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς [συμπεριλαμβανομένων εκτροφέων μίνκ (γουνοφόρα θηλαστικά)], σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.

Σημειώνεται ότι για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, ο ιός της γρίπης θα κυκλοφορήσει παράλληλα με τον ιό SARS-CoV-2, που προκαλεί τη νόσο COVID-19.

Ο εμβολιασμός κατά των δύο ιών παραμένει το σημαντικότερο διαθέσιμο μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερης αξίας για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Παράλληλα η τήρηση των κανόνων πρόληψης των λοιμώξεων αναπνευστικού (όπως συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή συγχρωτισμού, αερισμός των χώρων) αποτελούν πρόσθετα μέτρα, ενώ συστήνεται επίσης η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης κλινικής συμπτωματολογίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:03ΕΛΛΑΔΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ευκολότερη η διαδικασία - Πώς διασώζονται με 5 κινήσεις οι οφειλέτες

10:01ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Δοκιμασία στο Μαρούσι για την ΑΕΚ - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11)

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξεκινά σήμερα η 24ωρη αστυνόμευση σε οικισμούς Ρομά της Αττικής – Τι προβλέπει το σχέδιο

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με στάση στην «Αλεξάνδρεια», τον ιαπωνικό κινηματογράφο και τη μουσική του Μίκη

09:58ΥΓΕΙΑ

Καμπανάκι για τη γρίπη: Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται να έχει φέτος - Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

09:48LIFESTYLE

Τι σημαίνει «Pluribus»: Ο δημιουργός της καλύτερης σειράς του 2025, αποκαλύπτει - Βίντεο

09:46WHAT THE FACT

Η τρύπα της κόλασης: Αδέλφια βούτηξαν σε σπηλιά με είσοδο γραμματοκιβώτιο και βρήκαν διαβολικά αγάλματα - Δείτε βίντεο

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» – Τι είπε για τη νέα αναβάθμιση από τον Fitch

09:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Για τις εντυπώσεις και την κατάταξη της UEFA | Η ώρα και το κανάλι

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για την 42η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο: Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε την τουρκική εισβολή

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες στο ύψος της Υλίκης - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική παρέμβαση Τραμπ για την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σοβαρή εκτροπή αυτοκινήτου κοντά στο ΠΑΓΝΗ - Στο νοσοκομείο ο 23χρονος οδηγός

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέσσερα μέτρα «ανάσα» για εκατομμύρια συνταξιούχους ενεργοποιεί η κυβέρνηση - Τι περιλαμβάνουν

08:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ακόμα μοιράζει ασίστ ο «Greek Freak»! – 2-0 οι Μπακς στο NBA Cup

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-έκκληση 11 καλλιτεχνών: «Να συμβάλλουμε στην προστασία των παρθένων βουνοκορφών της Πίνδου»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ρήξη στο ρεπουμπλικανικό κόμμα - Ο Τραμπ αποκήρυξε δημοσίως τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

08:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα παιχνίδια έρχονται αντιμέτωπα με τη τεχνολογία - Κυκλοφόρησε το teaser του «Toy Story 5»

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει… εργάτες και σερβιτόρους – Αποκαλυπτική έκθεση

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα τρελό θηρίο με κινητήρα αεροπλάνου και εμφάνιση Rolls-Royce

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Λεία 1,3 εκατ. ευρώ και διαμάντια – «Ο επιχειρηματίας είχε μπράβους και εκτελεστές»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες στο ύψος της Υλίκης - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Ναυαγοσώστης έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο το μπέργκερ»

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέσσερα μέτρα «ανάσα» για εκατομμύρια συνταξιούχους ενεργοποιεί η κυβέρνηση - Τι περιλαμβάνουν

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει… εργάτες και σερβιτόρους – Αποκαλυπτική έκθεση

07:50ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Σάλος με το ντοκιμαντέρ για το DNA του Χίτλερ - Πώς χαρακτηρίζουν τα συμπεράσματα για «μικροφαλία», αυτισμό και διπολική διαταραχή - Ποιοι αντιδρούν

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Κάρλα Μπρούνι: Από τα διαμάντια και τις πασαρέλες στις επισκέψεις στη φυλακή - Οι «1.000 και μία ζωές» της πρώην πρώτης κυρίας της Γαλλίας

07:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβάθμιση από Fitch: Τι σημαίνει για την Ελλάδα - Γιατί αφορά κάθε πολίτη και πώς ελήφθη η απόφαση από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέρμα η… ξενιτιά, σερί αγώνων στο Telekom Center Athens

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί στα «κινέζικα»: Ανάσα για το ελληνικό εμπόριο φέρνουν οι αυξήσεις στα μικροδέματα

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας που επικρατεί φέρνει «θερμή εισβολή» - Πότε επιστρέφει το κρύο

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

09:46WHAT THE FACT

Η τρύπα της κόλασης: Αδέλφια βούτηξαν σε σπηλιά με είσοδο γραμματοκιβώτιο και βρήκαν διαβολικά αγάλματα - Δείτε βίντεο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Μοναδική ύποπτη και για το φόνο του Παναγιωτάκη - Πότε θα πάει στην εισαγγελέα

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για την 42η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο: Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε την τουρκική εισβολή

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ