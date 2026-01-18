Επαναστατική ανακάλυψη στην οφθαλμολογία: Πρωτοποριακή θεραπεία σώζει ασθενείς από τύφλωση

Μέχρι τώρα δεν υπήρχε θεραπεία για την υποτονία του οφθαλμού (hypotony), αλλά γιατροί από το Moorfields Eye Hospital στο Λονδίνο ανακάλυψαν μια πρωτοποριακή θεραπεία

Newsbomb

Επαναστατική ανακάλυψη στην οφθαλμολογία: Πρωτοποριακή θεραπεία σώζει ασθενείς από τύφλωση
Freepik.com
ΥΓΕΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιστήμονες ανακάλυψαν μια πρωτοποριακή θεραπεία, η οποία εφαρμόστηκε με επιτυχία για πρώτη φορά στο Λονδίνο, για μια οφθαλμική πάθηση που μπορεί να προκαλέσει τύφλωση,δίνοντας ελπίδα σε ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν την όραση τους.

Μέχρι τώρα δεν υπήρχε θεραπεία για την υποτονία του οφθαλμού (hypotony), κατά την διάρκεια της οποίας, η πίεση στο εσωτερικό του ματιού πέφτει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το σχήμα και η δομή του ματιού και αυτό οδηγεί σε σοβαρή απώλεια όρασης ή και τύφλωση. Αλλά γιατροί από το Moorfields Eye Hospital ανακάλυψαν ότι η υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (HPMC), ένα διαφανές gel, έδειξε πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα.

Η καινοτομία των επιστημόνων δεν είναι το gel αλλά ο τρόπος χρήσης του, καθώς όταν εγχέεται επαναλαμβανόμενα στο εσωτερικό του ματιού, φαίνεται να λειτουργεί ως θεραπεία.

Σε μια κλινική δοκιμή οκτώ ασθενών, οι ενέσεις της ουσίας αύξησαν το μέγεθος και την πίεση των προσβεβλημένων ματιών σε επτά από αυτούς, μεταξύ των οποίων και της Nicki Guy.

Nicki Guy

Η Nicky Guy

«Η όρασή μου επέστρεψε σιγά-σιγά», είπε συγκινημένη η ίδια. «Η πρόοδος που έχω σημειώσει είναι εξαιρετική, ειδικά γνωρίζοντας ότι ασθενείς σαν μένα αντιμετωπίζουν μη αναστρέψιμη απώλεια όρασης».

Ο οφθαλμίατρος του Moorfields, Harry Petrushkin, από την πλευρά του είπε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που αυτή η απλή θεραπεία αποδείχθηκε τόσο αποτελεσματική. Αυτή είναι η αρχή μιας διαδικασίας για την καλύτερη κατανόηση της ισορροπίας των υγρών μέσα στο μάτι, που θα οδηγήσει σε βελτιωμένη φροντίδα για τους ασθενείς μας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οικία Κοκοβίκου: Η ιστορία του κτηρίου με την αυλή της «Ελενίτσας και του Αντωνάκη» που γίνεται μνημείο

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Η αστυνομία ψάχνει ύποπτο και εκείνος απαντά κάτω από τη φωτογραφία του!

10:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 50 πιο συχνά διαρρεύσαντα PIN που έχουν εντοπιστεί στο dark web

10:19LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια το κοινό του... για να τους ζεστάνει

10:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρομακτική στιγμή: Κομμάτια από το ταβάνι έπεσαν σε αθλήτρια στο Άρης – Α.Ο. Θήρας (βίντεο)

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Κίμων», αγρότες και άλλα μηνύματα

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τα δύο τηλεφωνήματα που έκανε ο δράστης στην αστυνομία - Καρέ καρέ το φονικό

09:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Δύσκολη έξοδο στη γεμάτη Πυλαία έχει το «τριφύλλι» | Η ώρα και το κανάλι

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ημέρα μνήμης θυμάτων της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Το μήνυμα Δένδια

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα Μεταφοράς: Αυστηρότερα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο - Οι αλλαγές που ετοιμάζει το υπουργείο

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για το κόμμα Καρυστιανού: «Καλή επιτυχία, αρκεί να μειώσει την τοξικότητα και να βοηθήσει την πολιτική πρόοδο»

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Σοβαροί και σεμνοί να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς αλαζονείες» - Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

09:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Δολοφονήθηκε 41χρονος Βούλγαρος έπειτα από συμπλοκή στην Πάφο

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

09:00ΥΓΕΙΑ

Επαναστατική ανακάλυψη στην οφθαλμολογία: Πρωτοποριακή θεραπεία σώζει ασθενείς από τύφλωση

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

08:32LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Με εξοργίζει το ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω μετά το εγκεφαλικό»

08:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι μεταδόσεις της ημέρας (18/01): Πού θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Honda Civic Type R HRC Concept: Με αγάπη από το Τόκιο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Νυχτερινός εφιάλτης από φωτιά στα Καζάνια - 112, κλειστοί δρόμοι και ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής - Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για τον Ερφάν Σολτάνι: Άφαντος εδώ και μέρες - Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες με ισχυρισμούς ότι εκτελέστηκε τελικά

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τα δύο τηλεφωνήματα που έκανε ο δράστης στην αστυνομία - Καρέ καρέ το φονικό

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισίας από τις 7 το πρωί - Αναλυτικά που κλείνει

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Κίμων», αγρότες και άλλα μηνύματα

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Οι πυροβολισμοί, οι διαμάχες και οι φόβοι για βεντέτα

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πόσο πληρώνουμε για ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή, 18 Ιανουαρίου - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Τι ώρα κλείνουν

15:24ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

10:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρομακτική στιγμή: Κομμάτια από το ταβάνι έπεσαν σε αθλήτρια στο Άρης – Α.Ο. Θήρας (βίντεο)

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα Μεταφοράς: Αυστηρότερα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο - Οι αλλαγές που ετοιμάζει το υπουργείο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

15:14ΚΟΣΜΟΣ

«Η σαυρο-οικογένεια»: Από κοινωνικά στιγματισμένοι στο επίκεντρο παγκόσμιας ευαισθητοποίησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ