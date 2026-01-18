Επαναστατική ανακάλυψη στην οφθαλμολογία: Πρωτοποριακή θεραπεία σώζει ασθενείς από τύφλωση

Επιστήμονες ανακάλυψαν μια πρωτοποριακή θεραπεία, η οποία εφαρμόστηκε με επιτυχία για πρώτη φορά στο Λονδίνο, για μια οφθαλμική πάθηση που μπορεί να προκαλέσει τύφλωση,δίνοντας ελπίδα σε ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν την όραση τους.

Μέχρι τώρα δεν υπήρχε θεραπεία για την υποτονία του οφθαλμού (hypotony), κατά την διάρκεια της οποίας, η πίεση στο εσωτερικό του ματιού πέφτει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το σχήμα και η δομή του ματιού και αυτό οδηγεί σε σοβαρή απώλεια όρασης ή και τύφλωση. Αλλά γιατροί από το Moorfields Eye Hospital ανακάλυψαν ότι η υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (HPMC), ένα διαφανές gel, έδειξε πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα.

Η καινοτομία των επιστημόνων δεν είναι το gel αλλά ο τρόπος χρήσης του, καθώς όταν εγχέεται επαναλαμβανόμενα στο εσωτερικό του ματιού, φαίνεται να λειτουργεί ως θεραπεία.

Σε μια κλινική δοκιμή οκτώ ασθενών, οι ενέσεις της ουσίας αύξησαν το μέγεθος και την πίεση των προσβεβλημένων ματιών σε επτά από αυτούς, μεταξύ των οποίων και της Nicki Guy.

Η Nicky Guy

«Η όρασή μου επέστρεψε σιγά-σιγά», είπε συγκινημένη η ίδια. «Η πρόοδος που έχω σημειώσει είναι εξαιρετική, ειδικά γνωρίζοντας ότι ασθενείς σαν μένα αντιμετωπίζουν μη αναστρέψιμη απώλεια όρασης».

Ο οφθαλμίατρος του Moorfields, Harry Petrushkin, από την πλευρά του είπε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που αυτή η απλή θεραπεία αποδείχθηκε τόσο αποτελεσματική. Αυτή είναι η αρχή μιας διαδικασίας για την καλύτερη κατανόηση της ισορροπίας των υγρών μέσα στο μάτι, που θα οδηγήσει σε βελτιωμένη φροντίδα για τους ασθενείς μας».