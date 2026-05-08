Εγκεφαλικό: 50% χαμηλότερος κίνδυνος για όσες γέννησαν τουλάχιστον 3 παιδιά - Έρευνα

Η γέννηση τριών ή περισσότερων παιδιών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου στις γυναίκες στο μισό.

Εγκεφαλικό: 50% χαμηλότερος κίνδυνος για όσες γέννησαν τουλάχιστον 3 παιδιά - Έρευνα
Μια νέα μελέτη υποδηλώνει μια εκπληκτική συσχέτιση: οι γυναίκες που απέκτησαν τουλάχιστον 3 παιδιά είχαν χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου αργότερα στη ζωή.

Το εύρημα είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή για την απόκτηση περισσότερων παιδιών για λόγους υγείας.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από την μακροχρόνια μελέτη Framingham Heart Study. Η κύρια ομάδα περιελάμβανε 1.882 γυναίκες που δεν είχαν εγκεφαλικό επεισόδιο κατά την έναρξη και παρακολουθήθηκαν για διάμεσο διάστημα περίπου 18 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 126 γυναίκες υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο.

Διαπιστώθηκε ότι:

  • Οι γυναίκες με 3 ή περισσότερες γεννήσεις είχαν χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με τις γυναίκες που έγιναν μητέρες
  • Ο αναφερόμενος λόγος κινδύνου ήταν 0,51 που μεταφράζεται σε περίπου 49% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου σε γυναίκες χωρίς άνοια. Όσες είχαν 3 ή περισσότερες γεννήσεις είχαν λιγότερες πιθανότητες να έχουν «κρυφά» εγκεφαλικά εμφράγματα: μικρές περιοχές «σιωπηλής» εγκεφαλικής βλάβης, που συνδέονται με μελλοντικό εγκεφαλικό επεισόδιο και γνωστικό κίνδυνο.

Αυτό σημαίνει ότι ο τοκετός αποτρέπει το εγκεφαλικό επεισόδιο;

Όχι. Αυτή ήταν μια παρατηρητική μελέτη, επομένως μπορεί να δείξει μια συσχέτιση, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει την αιτία και το αποτέλεσμα.

Οι γυναίκες που είχαν περισσότερες γεννήσεις μπορεί να διαφέρουν από εκείνες που δεν είχαν καμία με πολλούς τρόπους, όπως η γονιμότητα, η ορμονική έκθεση, το ιστορικό θηλασμού, ο τρόπος ζωής, η κοινωνική υποστήριξη, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και η υποκείμενη υγεία. Η μελέτη έλαβε υπόψη και αγγειακούς παράγοντες κινδύνου, αλλά καμία παρατηρητική ανάλυση δεν μπορεί να αφαιρέσει κάθε πιθανή εξήγηση.

Το ασφαλέστερο συμπέρασμα είναι το εξής: το αναπαραγωγικό ιστορικό μπορεί να περιέχει χρήσιμες ενδείξεις για την μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου και των αγγείων των γυναικών.

Γιατί δείχνει να υπάρχει αυτή η σύνδεση;

Οι ερευνητές εξακολουθούν να διερευνούν τη βιολογία του φαινομένου. Η εγκυμοσύνη περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στις ορμόνες, τον όγκο του αίματος, τα αιμοφόρα αγγεία και τον μεταβολισμό. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές μπορεί να αφήσουν μόνιμες επιπτώσεις στην αγγειακή λειτουργία.

Αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι απλό. Η εγκυμοσύνη μπορεί επίσης να αυξήσει προσωρινά τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, ειδικά όταν εμφανίζονται επιπλοκές όπως υπέρταση, προεκλαμψία ή προβλήματα πήξης. Γι' αυτόν τον λόγο, η παρούσα μελέτη θα πρέπει να νοηθεί ως μια μακροπρόθεσμη συσχέτιση και όχι ως μια γενική δήλωση ότι η εγκυμοσύνη είναι προστατευτική.

Τι πρέπει να συμπεράνουν οι γυναίκες απ’ όλα αυτά;

Το εύρημα μπορεί τελικά να βοηθήσει στη βελτίωση της πρόβλεψης του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου, ειδικά για τις γυναίκες. Προς το παρόν, ενισχύει το γεγονός ότι το αναπαραγωγικό ιστορικό θα πρέπει να αποτελεί μέρος των καρδιαγγειακών συζητήσεων.

Οι γυναίκες θα πρέπει να ενημερώνουν τον κλινικό ιατρό τους για:

  • Αριθμό κυήσεων και ζώντων γεννήσεων
  • Προεκλαμψία ή υπέρταση κύησης
  • Διαβήτη κύησης
  • Πρώιμη εμμηνόπαυση
  • Χρήση ορμονοθεραπείας
  • Ημικρανία με αύρα ή ιστορικό πήξης αίματος

Αυτές οι λεπτομέρειες έχουν σημασία μαζί με την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη, τον διαβήτη, το κάπνισμα, τον ύπνο, τη δραστηριότητα και το οικογενειακό ιστορικό.

Συχνές Ερωτήσεις

Αυξάνει η γέννηση λιγότερων από 3 παιδιών τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου;

Όχι βέβαια! Η μελέτη διαπίστωσε απλώς χαμηλότερο κίνδυνο μεταξύ των γυναικών με 3 ή περισσότερες γεννήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες με λιγότερα ή καθόλου παιδιά είναι… καταδικασμένες να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο!

Τι είναι τα «κρυφά εγκεφαλικά εμφράγματα»;

Είναι μικρές περιοχές εγκεφαλικής βλάβης που παρατηρούνται στην απεικόνιση και μπορεί να μην προκαλούν εμφανή συμπτώματα. Μπορούν να εξακολουθούν να είναι σχετικά, επειδή συνδέονται με μελλοντικό εγκεφαλικό επεισόδιο και γνωστικό κίνδυνο.

Είναι οι επιπλοκές της εγκυμοσύνης σημαντικές για τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου;

Ναι. Η προεκλαμψία, η υπέρταση κύησης και ο διαβήτης κύησης είναι σημαντικοί μακροπρόθεσμοι δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη υποδηλώνει ότι οι γυναίκες με 3 ή περισσότερες γεννήσεις μπορεί να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και σιωπηλής εγκεφαλικής βλάβης αργότερα στη ζωή. Αλλά το εύρημα είναι μια συσχέτιση, όχι απόδειξη ότι ο καθαυτός τοκετός αποτρέπει το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το πρακτικό μήνυμα δεν αφορά το μέγεθος της οικογένειας. Είναι ότι το αναπαραγωγικό ιστορικό μπορεί να είναι σημαντικό μέρος της αξιολόγησης της υγείας του εγκεφάλου και του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου των γυναικών.

Πηγές:
studyfinds.com
nlm.nih.gov

