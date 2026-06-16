Απλή στοματική φροντίδα μειώνει 60% τον κίνδυνο νοσοκομειακής πνευμονίας

Το βούρτσισμα των δοντιών θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη μιας θανατηφόρας νοσοκομειακής λοίμωξης.

Newsbomb

Απλή στοματική φροντίδα μειώνει 60% τον κίνδυνο νοσοκομειακής πνευμονίας
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ΥΓΕΙΑ
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Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι η βελτίωση της στοματικής φροντίδας σε νοσοκομειακούς ασθενείς μπορεί να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο νοσοκομειακής πνευμονίας χωρίς αναπνευστήρα, μιας σοβαρής λοίμωξης που αναπτύσσεται σε άτομα που δεν είναι συνδεδεμένα με μηχανήματα αναπνοής. Το εύρημα είναι εντυπωσιακό επειδή η παρέμβαση ήταν απλή: οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμα, εκπαίδευση, υπενθυμίσεις και βοήθεια για τους ασθενείς που χρειάζονταν βοήθεια.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Infectious Diseases, διαπίστωσε ότι η καλύτερη στοματική φροντίδα μείωσε τον κίνδυνο αυτού του τύπου πνευμονίας κατά περίπου 60%.

Πώς έγινε η έρευνα

Η δοκιμή HAPPEN περιελάμβανε 8.870 ασθενείς σε τρία νοσοκομεία της Αυστραλίας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα τυχαιοποιημένο σχέδιο, ώστε τα αποτελέσματα της επιμελούς στοματικής φροντίδας να μπορούν να συγκριθούν με τη συνήθη φροντίδα των ασθενών.

Η παρέμβαση περιελάμβανε την παροχή στους ασθενείς οδοντόβουρτσας και οδοντόκρεμας, την εκπαίδευση των ασθενών και του προσωπικού, την παροχή βοήθειας σε ασθενείς που δεν μπορούσαν να βουρτσίζουν μόνοι τους και τον έλεγχο της ολοκλήρωσης της στοματικής φροντίδας.

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή:

  • Η ολοκλήρωση της στοματικής φροντίδας αυξήθηκε από 16% υπό συνήθη φροντίδα σε 62% μετά την παρέμβαση
  • Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα νοσοκομειακής πνευμονίας χωρίς αναπνευστήρα ήταν επίσης χαμηλότερα στην ομάδα παρέμβασης
  • Συνολικά, οι ερευνητές εκτίμησαν ότι η βελτιωμένη προσέγγιση στοματικής φροντίδας μείωσε τον κίνδυνο πνευμονίας κατά περίπου 60%

Γιατί το βούρτσισμα των δοντιών συμβάλλει στην πρόληψη της πνευμονίας

Το στόμα περιέχει φυσικά πολλά βακτήρια. Όταν κάποιος είναι άρρωστος, αδύναμος, ακίνητος ή λαμβάνει ορισμένα φάρμακα, η στοματική υγιεινή μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα. Βακτήρια μπορούν να συσσωρευτούν στα δόντια, τα ούλα, τη γλώσσα και τις οδοντοστοιχίες.

Το πρόβλημα ξεκινά όταν μικροσκοπικές ποσότητες σάλιου ή στοματικών εκκρίσεων εισπνέονται στους πνεύμονες. Αυτό ονομάζεται εισρόφηση. Εάν αυτές οι εκκρίσεις φέρουν υψηλό βακτηριακό φορτίο, μπορούν να προκαλέσουν πνευμονία, ειδικά σε νοσηλευόμενους ασθενείς των οποίων η ανοσολογική άμυνα μπορεί να είναι ήδη εξασθενημένη.

Το βούρτσισμα δεν αποστειρώνει το στόμα και δεν εξαλείφει κάθε κίνδυνο. Αλλά μπορεί να μειώσει την ποσότητα των βακτηρίων που μπορεί να εισέλθουν στους πνεύμονες.

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Τι είναι η νοσοκομειακή πνευμονία χωρίς αναπνευστήρα;

Η νοσοκομειακή πνευμονία χωρίς αναπνευστήρα είναι η πνευμονία που αναπτύσσεται τουλάχιστον 48 ώρες μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο σε ασθενείς που δεν τίθενται σε μηχανικό αερισμό. Συχνά εμφανίζεται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και μπορεί να παραβλεφθεί, επειδή πολλές προσπάθειες πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων επικεντρώνονται περισσότερο στην πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα.

Αυτός ο τύπος πνευμονίας έχει σημασία επειδή μπορεί να παρατείνει την νοσηλεία, να αυξήσει την πολυπλοκότητα της θεραπείας και να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ενήλικες, ευάλωτους ασθενείς και άτομα με άλλες σοβαρές ασθένειες.

Τι πρέπει να κάνουν οι ασθενείς και οι οικογένειές τους;

Αυτή η μελέτη δεν σημαίνει ότι οι ασθενείς πρέπει να διαχειρίζονται μόνοι τους την πρόληψη των λοιμώξεων. Η στοματική φροντίδα πρέπει να αποτελεί μέρος της νοσηλευτικής πρακτικής και των ρουτινών ασφάλειας του νοσοκομείου. Ωστόσο, οι ασθενείς και οι οικογένειες μπορούν να βοηθήσουν, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξεχαστεί.

Χρήσιμα βήματα περιλαμβάνουν:

  • Να έχετε μαζί σας μια οδοντόβουρτσα και μια οδοντόκρεμα κατά την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο, όταν είναι δυνατόν
  • Να βουρτσίζετε δύο φορές την ημέρα, εάν είναι εφικτό
  • Να ζητάτε βοήθεια από το προσωπικό εάν ο ασθενής είναι αδύναμος, μπερδεμένος ή δεν μπορεί να βουρτσίσει με ασφάλεια
  • Να συμπεριλαμβάνετε οδοντοστοιχίες, καθαρισμό γλώσσας και ενυδάτωση στόματος, όταν είναι απαραίτητο
  • Να ενημερώνετε το προσωπικό, εάν έχει παραλειφθεί η στοματική φροντίδα του ασθενούς

Για τους ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο πνιγμού ή εισρόφησης, η στοματική φροντίδα πρέπει να γίνεται με κλινική καθοδήγηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Το βούρτσισμα των δοντιών αποτρέπει όλες τις νοσοκομειακές πνευμονίες;

Όχι. Η πνευμονία έχει πολλές αιτίες και η στοματική φροντίδα δεν εξαλείφει κάθε κίνδυνο. Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μειώνοντας τα στοματικά βακτήρια που μπορούν να εισπνευστούν στους πνεύμονες.

Αυτό ισχύει μόνο για ασθενείς ΜΕΘ;

Όχι. Αυτή η μελέτη επικεντρώθηκε στην νοσοκομειακή πνευμονία χωρίς αναπνευστήρα, η οποία επηρεάζει ασθενείς που δεν βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό, συχνά εκτός εντατικής θεραπείας.

Μπορεί το στοματικό διάλυμα να αντικαταστήσει το βούρτσισμα;

Όχι. Το βούρτσισμα αφαιρεί μηχανικά την πλάκα και τη συσσώρευση βακτηρίων. Το στοματικό διάλυμα μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο σε ορισμένα σχέδια φροντίδας, αλλά δεν θα πρέπει να αντικαθιστά το βούρτσισμα, εκτός εάν ο γιατρός σας συμβουλεύσει διαφορετικά.

Συμπέρασμα

Τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το τακτικό βούρτσισμα των δοντιών και η βασική στοματική φροντίδα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο νοσοκομειακής πνευμονίας χωρίς αναπνευστήρα. Για τα νοσοκομεία, αυτό υποστηρίζει αυστηρότερα πρωτόκολλα στοματικής φροντίδας. Για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, αποτελεί υπενθύμιση ότι μια απλή οδοντόβουρτσα μπορεί να αποτελέσει μέρος ασφαλέστερης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Πηγές:
theconversation.com
sciencealert.com
qut.edu.au
cdc.gov

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