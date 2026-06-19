Γιατί τα υπάρχοντα εμβόλια δεν βοηθούν σε αυτήν την έξαρση του ιού Εμπόλα

Γιατί το είδος Bundibugyo του Εμπόλα δεν έχει έτοιμο εμβόλιο.

Newsbomb

Γιατί τα υπάρχοντα εμβόλια δεν βοηθούν σε αυτήν την έξαρση του ιού Εμπόλα
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
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Τα υπάρχοντα εμβόλια για τον Εμπόλα είναι απίθανο να ελέγξουν την τρέχουσα επιδημία στην Αφρική, επειδή προκαλείται από ένα σπάνιο στέλεχος ιού, για το οποίο δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο. Τα εμβόλια που είναι ήδη διαθέσιμα αναπτύχθηκαν κυρίως για τον ιό Εμπόλα του Ζαΐρ, το είδος που ευθύνεται για αρκετές μεγάλες προηγούμενες επιδημίες.

Αυτή η διάκριση έχει σημασία. Ο όρος «Εμπόλα» χρησιμοποιείται συχνά ως μία ενιαία ονομασία ασθένειας, αλλά αρκετοί σχετικοί ιοί μπορούν να προκαλέσουν τη νόσο Εμπόλα στους ανθρώπους. Η προστασία από ένα είδος δεν σημαίνει αυτόματα αξιόπιστη προστασία από ένα άλλο.

Τι είναι διαφορετικό σε αυτό το ξέσπασμα του Εμπόλα;

Το τρέχον ξέσπασμα προκαλείται από τη νόσο του ιού Μπουντιμπούγκιο. Η ενημέρωση του ΠΟΥ στις 12 Ιουνίου 2026 ανέφερε 695 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλη τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, συμπεριλαμβανομένων 138 θανάτων. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με την Ουγκάντα να αναφέρει εισαγόμενα και συνδεδεμένα κρούσματα.

Ο ιός Μπουντιμπούγκιο μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με αίμα ή σωματικά υγρά από μολυσμένα άτομα, μολυσμένα αντικείμενα ή μη ασφαλείς πρακτικές ταφής. Τα πρώιμα συμπτώματά του (πυρετός, κόπωση, μυϊκός πόνος, πονοκέφαλος και πονόλαιμος) μπορεί να μοιάζουν με ελονοσία ή άλλες πυρετικές ασθένειες, καθιστώντας απαραίτητες τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Γιατί τα υπάρχοντα εμβόλια κατά του Εμπόλα δεν λειτουργούν αρκετά καλά;

Το κύριο πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία του ιού. Τα εν ισχύ εμβόλια κατά του Εμπόλα εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει τον ιό Εμπόλα του Ζαΐρ, ειδικά την επιφανειακή γλυκοπρωτεΐνη του. Ο ιός Bundibugyo έχει διαφορετικό πρότυπο γλυκοπρωτεΐνης, επομένως η ανοσολογική απόκριση μπορεί να μην την αναγνωρίζει αρκετά έντονα.

Το ισχύον εμβόλιο που επικεντρώνεται στον ιό του Ζαΐρ δεν αποτρέπει αξιόπιστα την μετάδοση του ιού Bundibugyo. Ο ΠΟΥ αναφέρει, επίσης, ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αδειοδοτημένα εμβόλια για τη νόσο του ιού Bundibugyo.

Ορισμένα πειραματικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει μερική διασταυρούμενη προστασία, αλλά η μερική προστασία δεν επαρκεί για μια αντίδραση των υγειονομικών Αρχών σε κατάσταση υψηλού κινδύνου επιδημίας. Εάν ένα εμβόλιο αποδώσει ασυνεπώς, θα μπορούσε όχι μόνο να μην σταματήσει την μετάδοση, αλλά και να πλήξει την εμπιστοσύνη του κοινού σε κοινότητες που ήδη αντιμετωπίζουν φόβο, συγκρούσεις και παραπληροφόρηση.

Υπάρχουν υποψήφια εμβόλια;

Ναι, αλλά δεν είναι έτοιμα για τακτική ανάπτυξη. Οι επιστήμονες εργάζονται πάνω σε διάφορες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων εμβολίων που βασίζονται σε VSV προσαρμοσμένα ειδικά για το Bundibugyo, υποψήφια εμβόλια που βασίζονται σε αδενοϊό και υποψήφια εμβόλια που βασίζονται σε mRNA.

Η μεγάλη πρόκληση είναι ο χρόνος. Ακόμα και όταν η τεχνολογία είναι πολλά υποσχόμενη, τα υποψήφια εμβόλια χρειάζονται κατασκευή, ελέγχους ασφαλείας, κανονιστική αναθεώρηση και δοκιμές σε ανθρώπους. Ορισμένα υποψήφια εμβόλια μπορεί να χρειαστούν μήνες πριν από τις δοκιμές σε ανθρώπους, ενώ μια τροποποιημένη επιλογή που βασίζεται σε VSV μπορεί να χρειαστεί ακόμα περισσότερο χρόνο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αντιμετώπιση της τρέχουσας επιδημίας δεν μπορεί να περιμένει ένα εμβόλιο. Οι ομάδες δημόσιας υγείας πρέπει να βασίζονται στην ανίχνευση κρουσμάτων, την απομόνωση, την ιχνηλάτηση επαφών, την πρόληψη λοιμώξεων σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης, τις ασφαλείς ταφές και τη συμμετοχή της κοινότητας.

Congo Ebola

Τι γίνεται με τις θεραπείες;

Δεν υπάρχει επίσης εγκεκριμένη ειδική θεραπεία για τη νόσο του ιού Bundibugyo. Η τρέχουσα ενημέρωση του ΠΟΥ για την επιδημία σημειώνει ότι οι υποψήφιες θεραπευτικές αγωγές και οι επιλογές μετά την έκθεση στον ιό εξετάζονται μέσω κλινικών δοκιμών, αλλά αυτές βρίσκονται ακόμη υπό ηθική και κανονιστική αναθεώρηση.

Η υποστηρικτική φροντίδα παραμένει απαραίτητη. Αυτό περιλαμβάνει υγρά, οξυγόνο όταν χρειάζεται, αντιμετώπιση επιπλοκών και προσεκτική παρακολούθηση. Η έγκαιρη φροντίδα μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση, αλλά δεν είναι το ίδιο με την ύπαρξη αποδεδειγμένης στοχευμένης θεραπείας με αντιικά ή μονοκλωνικά αντισώματα γι' αυτόν τον συγκεκριμένο ιό.

Συχνές Ερωτήσεις

Θα μπορούσαν τα υπάρχοντα εμβόλια να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πιθανής πανδημίας;

Πιθανώς και μόνο υπό προσεκτικά αξιολογημένες συνθήκες, αλλά ο ΠΟΥ λέει ότι τα στοιχεία για διασταυρούμενη προστασία είναι περιορισμένα και δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο για τη νόσο του ιού Bundibugyo.

Γιατί να μην χρησιμοποιηθεί το εμβόλιο ούτως ή άλλως εάν είναι δυνατή κάποια προστασία;

Επειδή η ασθενής ή αβέβαιη προστασία μπορεί να δημιουργήσει ψευδή εμπιστοσύνη, να μην σταματήσει η μετάδοση και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη εάν τα εμβολιασμένα άτομα αρρωστήσουν σοβαρά.

Συμπέρασμα

Τα υπάρχοντα εμβόλια κατά του Εμπόλα δεν θα λύσουν την τρέχουσα επιδημία στο Κονγκό, επειδή ο υπαίτιος ιός είναι διαφορετικός. Τα διαθέσιμα εμβόλια δημιουργήθηκαν για τον ιό Εμπόλα του Ζαΐρ, ενώ το τρέχον ξέσπασμα προκαλείται από τον ιό Bundibugyo, για τον οποίο δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο ή ειδική εγκεκριμένη θεραπεία.

Μέχρι να δοκιμαστεί και να είναι διαθέσιμο ένα εμβόλιο που στοχεύει στον ιό Bundibugyo, ο έλεγχος της επιδημίας εξαρτάται από την ταχεία ανίχνευση, την απομόνωση, την ιχνηλάτηση επαφών, τον έλεγχο των λοιμώξεων, τις ασφαλείς ταφές και την αξιόπιστη συμμετοχή της κοινότητας.

Πηγές:
nationalgeographic.com
who.int (1)
who.int (2)
gavi.org

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