Η καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Το Κε.Σ.Υ. αποτελεί το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Η καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
Η ομότιμη καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου
ΕΚΠΑ
ΥΓΕΙΑ
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  • Η Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.), του ανώτατου συμβουλευτικού οργάνου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
  • Το Κε.Σ.Υ. έχει κρίσιμο ρόλο στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής υγείας και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Υγείας.
  • Η Αναστασία Κοτανίδου έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στην Πνευμονολογία και Εντατική Θεραπεία και έχει διατελέσει Υπουργός Υγείας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του 2023.
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Η ομότιμη καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστασία Κοτανίδου, αναλαμβάνει νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.).

Το Κε.Σ.Υ. αποτελεί το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Διαδραματίζει, δηλαδή, καθοριστικό ρόλο στην προώθηση μεταρρυθμίσεων, στη διαμόρφωση πολιτικών και την έγκριση σημαντικών παρεμβάσεων στον χώρο της Υγείας. Έχει ουσιαστική ευθύνη για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον προσδιορισμό των γενικών στόχων και κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εθνικής στρατηγικής στον τομέα υγείας και την υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Υγείας.

Η Αναστασία Κοτανίδου υπηρέτησε στην Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας πάνω από 30 χρόνια. Από το 2013 ως Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Ε.Κ.Π.Α. υπηρέτησε σε όλες τις θέσεις, διαδοχής, προσφοράς και ευθύνης. Η κλινική της ενασχόληση περιλαμβάνει όλο το φάσμα της σύγχρονης Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας.

Επίσης, η κυρία Κοτανίδου έχει διατελέσει υπεύθυνη πολλών Μονάδων και Τμημάτων της Κλινικής, τα οποία με τους συνεργάτες της ανέδειξε σε σημεία αναφοράς στον ελληνικό χώρο. Έχει εκπαιδεύσει με συνέπεια και αίσθημα προσφοράς φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, ειδικευόμενους και ειδικευμένους πνευμονολογίας – εντατικής θεραπείας και ιατρούς συναφών ειδικοτήτων στην Ελλάδα. Το 2025, βραβεύθηκε από το ΕΚΠΑ με το βραβειο «Αναγνώρισης της Εξαιρετικής Προσφοράς στο Πανεπιστήμιο και την Κοινωνία».

Το οργανωτικό και διοικητικό της έργο περιλαμβάνει τα εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας Γ.Π. Λιβανός και Μ. Σίμου, Α’ Κ.Ε.Θ., Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. και το πειραματικό χειρουργείο του Γ.Π.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός». Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες (2020), πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για τον σχεδιασμό νέων κλινών Μ.Ε.Θ. στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. (2020). Το 2023 διετέλεσε Υπουργός Υγείας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Σαρμά. Το 2025 τιμήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το Βραβείο «Δημήτριος Τριχόπουλος» Εξαιρετικής Προσφοράς στο Πανεπιστήμιο, την Ιατρική και την Κοινωνία.

Επίσης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) ορίστηκε και η Βιολόγος, Καθηγήτρια Βιολογίας – Γενετικής – Νανοϊατρικής της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Γαζούλη.

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