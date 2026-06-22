Φούσκωμα, καούρα και κακή όρεξη είναι πιθανά σημάδια αυτού του καρκίνου

Ο καρκίνος του στομάχου μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί νωρίς, επειδή τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια, ασαφή ή παρόμοια με δυσπεψία, παλινδρόμηση ή έλκος. Το προειδοποιητικό σημάδι συχνά δεν είναι ένα μόνο σύμπτωμα, αλλά μια πεπτική αλλαγή που επιμένει, επιδεινώνεται ή σας φαίνεται ασυνήθιστη.

Τα περισσότερα συμπτώματα του στομάχου δεν είναι καρκίνος. Ωστόσο, ο καρκίνος του στομάχου είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί όταν διαγνωστεί νωρίτερα, επομένως τα επίμονα ή ανεξήγητα συμπτώματα θα πρέπει να ελέγχονται παρά να αντιμετωπίζονται επανειλημμένα με μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.

1. Επίμονη δυσπεψία, καούρα ή δυσφορία στην άνω κοιλιακή χώρα

Η δυσπεψία, η καούρα, το ρέψιμο, το φούσκωμα και η δυσφορία στην άνω κοιλιακή χώρα μπορεί να συμβούν για πολλούς ακίνδυνους λόγους. Αλλά εάν αυτά τα συμπτώματα είναι νέα, συνεχίζουν να επιστρέφουν, δεν βελτιώνονται μετά από αρκετές εβδομάδες ή τα αισθάνεστε διαφορετικά από το συνηθισμένο σας μοτίβο παλινδρόμησης, θα πρέπει να συζητηθούν με έναν γιατρό.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν τα συμπτώματα εμφανίζονται μαζί με κακή όρεξη, απώλεια βάρους, έμετο, κόπωση ή δυσκολία στην κατάποση.

2. Αίσθημα πληρότητας μετά από ένα μικρό μόνο γεύμα

Η πρόωρη αίσθηση πληρότητας είναι ένα από τα συμπτώματα που δεν πρέπει να υποτιμώνται. Μπορεί να αισθάνεστε σαν το στομάχι σας να γεμίζει πολύ γρήγορα, ακόμα και μετά από μια μικρή ποσότητα φαγητού. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένας όγκος επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το στομάχι τεντώνεται, αδειάζει ή ανέχεται τα γεύματα.

Εάν η πρόωρη αίσθηση πληρότητας οδηγεί σε μειωμένη κατανάλωση τροφής και ακούσια απώλεια βάρους ή όρεξης, η ιατρική αξιολόγηση είναι σημαντική.

3. Ανεξήγητη απώλεια βάρους ή κακή όρεξη

Η απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια είναι ένα σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι σε πολλούς καρκίνους, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του στομάχου. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί κακή όρεξη, μερικές φορές με ναυτία, πρόωρη αίσθηση πληρότητας ή γενική αίσθηση ότι το φαγητό δεν το χωνεύετε εύκολα.

Η απώλεια βάρους πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν είναι αισθητή, ανεξήγητη ή σε συνδυασμό με συνεχιζόμενα πεπτικά συμπτώματα.

4. Έμετος ή μαύρα κόπρανα

Ο έμετος που επιμένει ή επαναλαμβάνεται χρειάζεται ιατρική συμβουλή, ειδικά εάν συνοδεύεται από πόνο, απώλεια βάρους ή γενική αδυναμία συγκράτησης της τροφής. Ο έμετος με αίμα είναι επείγον σημάδι. Το αίμα από το στομάχι μπορεί επίσης να περάσει στα κόπρανα, κάνοντάς τα να φαίνονται σκούρα, μαύρα ή σαν πίσσα.

Αυτά τα συμπτώματα μπορούν επίσης να προκληθούν από έλκη ή άλλη γαστρεντερική αιμορραγία, αλλά δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

5. Δυσκολία στην κατάποση

Η δυσκολία στην κατάποση, που ονομάζεται επίσης δυσφαγία, ο ασθενής μπορεί να την αισθάνεται σαν να κολλάει η τροφή, να κινείται αργά ή να γίνεται πιο δύσκολο να την καταπιεί. Τα προβλήματα κατάποσης ως σύμπτωμα πρέπει πάντα να ελέγχεται από γιατρό.

Αυτό το σύμπτωμα μπορεί να σχετίζεται με καρκίνους κοντά στην κορυφή του στομάχου ή στη συμβολή μεταξύ του οισοφάγου και του στομάχου, αλλά είναι επίσης πιθανές και μη καρκινικές αιτίες.

6. Συνεχής κόπωση ή αδυναμία

Ο καρκίνος του στομάχου μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει αργή αιμορραγία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία. Αυτό μπορεί να κάνει ένα άτομο να αισθάνεται ασυνήθιστα κουρασμένο, αδύναμο, ζαλισμένο και να πασχίζει κάποιες στιγμές να πάρει γεμάτη ανάσα. Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία σημειώνει ότι η κόπωση ή η αδυναμία μπορεί να εμφανιστεί όταν ο καρκίνος του στομάχου οδηγεί σε μεγάλη μείωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κόπωση από μόνη της είναι συχνή και μη ειδική. Η κόπωση με μαύρα κόπρανα, η απώλεια βάρους, η κακή όρεξη ή ο πόνος στην άνω κοιλιακή χώρα είναι πιο ανησυχητικά.

Ποιος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός;

Τα άτομα με παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να είναι σε αυξημένη εγρήγορση για επίμονα συμπτώματα. Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου:

χρόνια λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. Pylori)

κάπνισμα

παχυσαρκία

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

χρόνια ατροφική γαστρίτιδα

ορισμένα κληρονομικά καρκινικά σύνδρομα

οικογενειακό ιστορικό και

δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε αλατισμένα ή καπνιστά τρόφιμα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα συμπτώματα του καρκίνου του στομάχου να.. έρχονται και να παρέρχονται περιοδικά;

Ναι, ορισμένα συμπτώματα μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις, ειδικά η δυσπεψία, οι αλλαγές στην όρεξη και η δυσφορία. Ένα σύμπτωμα που επανέρχεται, επιδεινώνεται ή είναι ασυνήθιστο εξακολουθεί να χρήζει ιατρικής συμβουλής.

Ποια εξέταση χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του καρκίνου του στομάχου;

Οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν εξετάσεις αίματος, εξετάσεις κοπράνων ή ούρων, απεικόνιση και άνω ενδοσκόπηση. Κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, μια κάμερα εξετάζει τον βλεννογόνο του στομάχου και μπορεί να ληφθεί βιοψία εάν χρειαστεί.

Πρέπει οι νεότεροι ενήλικες να ανησυχούν για τον καρκίνο του στομάχου;

Ο καρκίνος του στομάχου είναι πιο συχνός σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά οι νεότεροι ενήλικες μπορούν ακόμα να τον αναπτύξουν. Τα επίμονα συμπτώματα που αποτελούν ένδειξη κινδύνου θα πρέπει να ελέγχονται σε οποιαδήποτε ηλικία.

Συμπέρασμα

Τα συμπτώματα του καρκίνου του στομάχου μπορεί να μοιάζουν με συνηθισμένα πεπτικά προβλήματα, γι' αυτό και χρειάζεται εγρήγορση. Η δυσπεψία που δεν υποχωρεί, η πρόωρη αίσθηση πληρότητας, η ανεξήγητη απώλεια βάρους, ο έμετος, τα μαύρα κόπρανα, η δυσκολία στην κατάποση, ο πόνος στην άνω κοιλιακή χώρα και η ασυνήθιστη κόπωση δεν πρέπει να αγνοούνται.

Αυτά τα συμπτώματα συχνά έχουν μη καρκινικές αιτίες, αλλά ο έγκαιρος έλεγχός τους δίνει στους γιατρούς την καλύτερη ευκαιρία να εντοπίσουν και να θεραπεύσουν το πραγματικό πρόβλημα.

Πηγές:

health.com

cancer.org (1)

nhs.uk

mayoclinic.org

cancer.gov (2)