Αιμορροΐδες: 8 συνήθειες πρόληψης που συνιστούν χειρουργοί του παχέος εντέρου

Πώς να αποτρέψετε τις αιμορροΐδες πριν «φουντώσουν».

Newsbomb

Αιμορροΐδες: 8 συνήθειες πρόληψης που συνιστούν χειρουργοί του παχέος εντέρου
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
5'
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Οι αιμορροΐδες είναι διογκωμένες φλέβες μέσα ή γύρω από τον πρωκτό και το ορθό. Μπορούν να προκαλέσουν φαγούρα, πόνο, πρήξιμο, δυσφορία ενώ κάθεστε και αιμορραγία κατά την κένωση.

Η καλύτερη στρατηγική πρόληψης είναι η μείωση της πίεσης σε αυτές τις φλέβες. Οι χειρουργοί του παχέος εντέρου συνήθως εστιάζουν σε έναν κύριο στόχο: να κάνουν τις κινήσεις του εντέρου ευκολότερες, πιο γρήγορες και με λιγότερη πίεση/καταπόνηση.

1. Μην πιέζεστε στην τουαλέτα

Το να «σφίγγεστε» πολύ είναι ένα από τις μεγαλύτερες αιτίες «έξαρσης» για τις αιμορροΐδες, επειδή αυξάνει την πίεση στις φλέβες γύρω από τον πρωκτό. Προσπαθήστε να χαλαρώσετε, να αναπνέετε κανονικά και να αποφύγετε να κρατάτε την αναπνοή σας εκείνες τις στιγμές.

Εάν χρειάζεται τακτικά να σφίγγεστε έντονα, τότε η δυσκοιλιότητα μπορεί να είναι το πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσετε.

2. Βάλτε… χρονόμετρο στη χρήση της τουαλέτας

Το να κάθεστε στην τουαλέτα για μεγάλο χρονικό διάστημα αυξάνει επίσης την πίεση στην περιοχή του ορθού. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε εκείνες τις στιγμές για να χαζέψετε στο κινητό σας και να διαβάσετε ειδήσεις.

Ένας πρακτικός κανόνας είναι να μπαίνετε, να κάνετε τη δουλειά σας και να βγαίνετε. Εάν δεν… συμβεί τίποτα μετά από λίγα λεπτά, σηκωθείτε και δοκιμάστε ξανά αργότερα.

3. Βελτιώστε τη στάση καθίσματος στην λεκάνη

Μια ελαφριά στάση οκλαδόν μπορεί να βοηθήσει τα κόπρανα να διέλθουν πιο εύκολα από το παχύ έντερο. Η τοποθέτηση των ποδιών σας σε ένα μικρό σκαμπό, ενώ κάθεστε στην τουαλέτα, μπορεί να βελτιώσει τη γωνία του πρωκτού και να μειώσει την ανάγκη σφιξίματος/καταπόνησης.

Είναι μια απλή αλλαγή, αλλά για άτομα με δυσκοιλιότητα, μπορεί να κάνει τις κινήσεις του εντέρου πιο εύκολες.

4. Φάτε περισσότερες φυτικές ίνες

Οι φυτικές κάνουν τα κόπρανα πιο μαλακά και ευκολότερα στην αποβολή. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο καταπόνησης και παρατεταμένης παραμονής στην λεκάνη.

Καλές πηγές φυτικών ινών περιλαμβάνουν φρούτα, λαχανικά, φασόλια, φακές, βρώμη, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Αυξήστε σταδιακά τις φυτικές ίνες, για να μειώσετε το φούσκωμα και τα αέρια.

5. Πάρτε συμπλήρωμα φυτικών ινών εάν το φαγητό δεν επαρκεί

Μερικοί πασχίζουν να καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες τους σε φυτικές ίνες μόνο μέσω της διατροφής. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα συμπλήρωμα φυτικών ινών, όπως το ψύλλιο (psyllium), μπορεί να βοηθήσει στην τακτικότητα των κινήσεων του εντέρου.

Είναι καλύτερο να ξεκινάτε ήπια με μικρές δόσεις και να πίνετε αρκετά υγρά. Άτομα με ασθένειες του εντέρου, προβλήματα κατάποσης ή ανησυχίες για φάρμακα θα πρέπει πρώτα να ρωτήσουν έναν επαγγελματία υγείας.

αιμορροιδες

Εσωτερικές και εξωτερικές αιμορροΐδες στην περιοχή του πρωκτού

Bigstock®

6. Πιείτε αρκετά υγρά

Οι φυτικές ίνες λειτουργούν καλύτερα όταν το σώμα έχει αρκετά υγρά. Χωρίς αρκετό νερό, η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών μπορεί να κάνει τα κόπρανα πιο σκληρά, όχι πιο μαλακά.

Το νερό είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή. Το αλκοόλ και η υπερβολική καφεΐνη μπορεί να επιδεινώσουν την αφυδάτωση σε μερικούς ανθρώπους, ειδικά κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού ή ταξιδιού.

7. Κινηθείτε τακτικά

Η τακτική κίνηση βοηθά και το έντερο να συνεχίσει να κινείται. Το περπάτημα, το κολύμπι, το ποδήλατο ή οποιαδήποτε μέτριας έντασης δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο δυσκοιλιότητας και να υποστηρίξει τις υγιείς συνήθειες του εντέρου.

Η άρση βαρών μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα εάν προκαλεί επαναλαμβανόμενη καταπόνηση. Χρησιμοποιήστε τη σωστή τεχνική και αποφύγετε να κρατάτε την αναπνοή σας κατά τη διάρκεια της άρσης των βαρών.

8. Μην αγνοείτε την επιθυμία να πάτε στην τουαλέτα

Η καθυστέρηση των κινήσεων του εντέρου μπορεί να επιτρέψει στα κόπρανα να γίνουν πιο ξηρά και σκληρά. Αυτό κάνει πιο δύσκολη την κένωση και αυξάνει την πιθανότητα καταπόνησης/σφιξίματος.

Η έγκαιρη ανταπόκριση στην παρόρμηση για κένωση είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους πρόληψης των εξάρσεων αιμορροΐδων, που σχετίζονται με τη δυσκοιλιότητα.

Πότε πρέπει να πάτε σε γιατρό

Μην υποθέτετε ότι κάθε σύμπτωμα του ορθού είναι αιμορροΐδες. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν έχετε αιμορραγία από το ορθό, συμπτώματα που διαρκούν περισσότερο από μία εβδομάδα παρά τη φροντίδα στο σπίτι, έντονο πόνο, ένα εξόγκωμα που επιδεινώνεται ή αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου.

Το έντονο κόκκινο αίμα μπορεί πράγματι να προέρχεται από αιμορροΐδες, αλλά η αιμορραγία πρέπει να ελέγχεται, ειδικά εάν είναι νέα, υποτροπιάζουσα ή ανεξήγητη.

Συμπέρασμα

Η πρόληψη των αιμορροΐδων αφορά κυρίως την μείωση της πίεσης: μην καταπονείστε, μην κάθεστε πολύ στην λεκάνη, διατηρήστε τα κόπρανα απαλά, παραμείνετε ενυδατωμένοι και κινείστε τακτικά. Μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να διευκολύνουν τις κινήσεις του εντέρου και να μειώσουν τον κίνδυνο επώδυνων εξάρσεων.

Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν ή εμφανιστεί άγνωστη αιμορραγία, η ιατρική αξιολόγηση είναι το ασφαλέστερο επόμενο βήμα.

Πηγές:
clevelandclinic.org
nih.gov

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