Σοβαρός κίνδυνος για τα μάτια αν κάνετε αυτό το λάθος με το πιστόλι μασάζ

Πότε τα κρουστικά πιστόλια μασάζ μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον αμφιβληστροειδή.

Newsbomb

Σοβαρός κίνδυνος για τα μάτια αν κάνετε αυτό το λάθος με το πιστόλι μασάζ
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
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Τα πιστόλια μασάζ μπορεί να είναι χρήσιμα για τους πονεμένους ή πιασμένους μύες, αλλά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται πάνω ή γύρω από τα μάτια.

Μια νέα δημοσίευση στο BMJ Case Reports προειδοποιεί ότι η χρήση κρουστικού πιστολιού μασάζ κοντά στα μάτια μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον αμφιβληστροειδή, συμπεριλαμβανομένων ρήξεων του αμφιβληστροειδούς που μπορούν να απειλήσουν την όραση εάν δεν αντιμετωπιστούν γρήγορα.

Η προειδοποίηση προέρχεται από ένα μεμονωμένο περιστατικό, επομένως δεν σημαίνει ότι η συνήθης χρήση σε μεγάλους μύες προκαλεί συνήθως βλάβη στα μάτια. Το βασικό σημείο είναι η κακή χρήση: η εφαρμογή γρήγορης, δυνατής δόνησης στο μάτι ή στην περιοχή της οφθαλμικής κόγχης ενέχει άμεσο κίνδυνο.

Τι συνέβη στο περιστατικό αυτό

Οι γιατροί ανέφεραν έναν νεαρό άνδρα που είχε «αιωρούμενα σωματίδια» στο οπτικό του πεδίο και περιστασιακές εκλάμψεις φωτός στην όρασή του από το ένα μάτι. Περαιτέρω εξέταση διαπίστωσε πολλαπλές ρήξεις/μώλωπες (commotio retinae) και τραύμα του αμφιβληστροειδούς, μια ρήξη όπου ο αμφιβληστροειδής αποκολλάται από τον οφθαλμό.

Αργότερα ανέφερε ότι χρησιμοποίησε ένα κρουστικό πιστόλι μασάζ γύρω και απευθείας και στα δύο μάτια για αρκετά λεπτά κάθε φορά, κάθε εβδομάδα επί 3 μήνες, «για να ανακουφίσει την κούραση των ματιών». Οι γιατροί χειρίστηκαν την περίπτωσή του με θεραπεία λέιζερ και η όρασή του διατηρήθηκε, πιθανώς επειδή ζήτησε εγκαίρως φροντίδα μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Γιατί μπορεί αυτό να βλάψει το μάτι;

Τα κρουστικά πιστόλια μασάζ παρέχουν γρήγορους παλμούς πίεσης στον ιστό. Οι μεγάλοι μύες μπορούν να ανεχθούν αυτό το είδος μηχανικής δύναμης καλύτερα από το μάτι, το οποίο είναι ευαίσθητο και γεμάτο με υγρό.

Όταν ασκείται ισχυρή δόνηση ή πίεση κοντά στο βολβό του ματιού, μπορεί να μεταδώσει δύναμη μέσω του ματιού και του αμφιβληστροειδούς. Ο αμφιβληστροειδής είναι το φωτοευαίσθητο στρώμα στο πίσω μέρος του οφθαλμού. Εάν σκιστεί ή αποκολληθεί, η όραση μπορεί να υποστεί μόνιμη βλάβη χωρίς άμεση θεραπεία.

Οι συντάκτες της έρευνας σημειώνουν ότι οι σχετικές δημοσιευμένες αναφορές είναι σπάνιες, αλλά προηγούμενοι τραυματισμοί στα μάτια που συνδέονται με κακή χρήση πιστολιού μασάζ αφορούν καταρράκτη, προβλήματα που σχετίζονται με το γλαύκωμα, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και σοβαρή οπτική βλάβη.

κρουστικο πιστολι μασαζ

Προειδοποιητικά συμπτώματα που χρειάζονται επείγουσα οφθαλμολογική φροντίδα

Ζητήστε επείγουσα αξιολόγηση από οφθαλμίατρο εάν εμφανίσετε συμπτώματα μετά από οποιοδήποτε τραύμα στην περιοχή των ματιών ή κακή χρήση συσκευής, ειδικά αν έχετε:

  • Αιωρούμενα αντικείμενα στο οπτικό σας πεδίο
  • Φώτα που αναβοσβήνουν στην όρασή σας
  • Θολή ή μειωμένη όραση
  • Κάτι σαν σκιά, κουρτίνα ή σκοτεινή περιοχή στην όρασή σας
  • Απώλεια πλευρικής όρασης
  • Πόνο στα μάτια μετά από τραυματισμό

Η Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας προειδοποιεί ότι αυτά μπορεί να είναι σημάδια σχισμένου ή αποκολλημένου αμφιβληστροειδούς, κάτι που αποτελεί επείγον περιστατικό, επειδή κάθε καθυστέρηση στην αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή απώλεια όρασης.

Πώς να χρησιμοποιείτε τα πιστόλια μασάζ με μεγαλύτερη ασφάλεια

Τα πιστόλια μασάζ πρέπει να χρησιμοποιούνται μακριά από τα μάτια, τα βλέφαρα, τους κροτάφους, το πρόσωπο, τον λαιμό, τον αυχένα, τα οστά, τυχόν τραύματα και τις περιοχές με μούδιασμα ή μειωμένη αίσθηση. Προορίστε τη χρήση απευθείας πάνω σε μυϊκές ομάδες και ποτέ σε ευαίσθητο οφθαλμικό ιστό.

Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη αποτελεσματική ρύθμιση, αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση σε ένα σημείο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Άτομα με οφθαλμικές παθήσεις, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στα μάτια, υψηλή μυωπία, προβλήματα αμφιβληστροειδούς, χρήση αντιπηκτικών φαρμάκων, νευρολογικά συμπτώματα ή ανεξήγητο πόνο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και να συμβουλεύονται γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν συσκευές έντονων κραδασμών.

Συμπέρασμα

Αυτή η αναφορά περίπτωσης δεν αποδεικνύει ότι τα κρουστικά πιστόλια μασάζ είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται σωστά στους μύες. Δείχνει όμως ότι η χρήση τους στα μάτια ή γύρω από αυτά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Το μήνυμα ασφαλείας είναι απλό: ποτέ μην χρησιμοποιείτε πιστόλι μασάζ κοντά στα μάτια.

Πηγές:
healthday.com
bmjgroup.com
aao.org
mayoclinic.org

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