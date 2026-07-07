Γιατί όταν κάνει ζέστη αυξάνονται τα περιστατικά πέτρας στο νεφρό

Οι πέτρες στα νεφρά αυξάνονται το καλοκαίρι κυρίως επειδή η ζέστη, η εφίδρωση και η αφυδάτωση κάνουν τα ούρα πιο συμπυκνωμένα. Όταν τα ούρα περιέχουν λιγότερο νερό, μέταλλα όπως το ασβέστιο, το οξαλικό και το ουρικό οξύ είναι πιο πιθανό να κρυσταλλωθούν και να σχηματίσουν πέτρες.

Το καλοκαίρι μπορεί επίσης να κάνει τυχόν υπάρχουσες μικρές πέτρες να μετακινηθούν. Η περισσότερη υπαίθρια δραστηριότητα, η εφίδρωση και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες σε υγρά μπορεί να μετατρέψουν μια «σιωπηλή» πέτρα σε ξαφνικό πόνο.

Γιατί οι πέτρες στα νεφρά είναι πιο συχνές το καλοκαίρι;

Οι πέτρες στα νεφρά είναι πιο συχνές το καλοκαίρι επειδή το σώμα χάνει περισσότερα υγρά μέσω του ιδρώτα. Εάν αυτό το υγρό δεν αναπληρωθεί, τα ούρα γίνονται πιο σκούρα, πιο συμπυκνωμένα και πιο πιθανό να επιτρέψουν στους κρυστάλλους να κολλήσουν μεταξύ τους.

Ορισμένες πέτρες μπορεί επίσης να αρχίσουν να σχηματίζονται νωρίτερα, όταν οι άνθρωποι είναι λιγότερο δραστήριοι ή τρώνε πιο αλμυρές, πλούσιες τροφές. Το καλοκαίρι, η αυξημένη κίνηση και η αφυδάτωση μπορούν να βοηθήσουν αυτές τις πέτρες να αναπτυχθούν ή να μετατοπιστούν στον ουρητήρα, τον σωλήνα μεταξύ του νεφρού και της ουροδόχου κύστης.

Ποια συμπτώματα μπορούν να προκαλέσουν οι πέτρες στα νεφρά;

Οι πέτρες στα νεφρά συχνά δεν προκαλούν συμπτώματα ενώ βρίσκονται ακόμα μέσα στο νεφρό. Ο πόνος συνήθως ξεκινά όταν μια πέτρα μετακινείται και εμποδίζει τη ροή των ούρων.

Συνήθη συμπτώματα:

Έντονος πόνος στα πλευρά, την πλάτη, την κάτω κοιλιακή και τη βουβωνική χώρα

Πόνος που εμφανίζεται «κατά κύματα»

Αίμα στα ούρα

Αίσθηση καύσου ή πόνος κατά την ούρηση

Συχνοουρία ή επείγουσα ούρηση

Θολά ή δύσοσμα ούρα

Ναυτία ή έμετος

Πυρετός, ρίγη, σοβαρή αδυναμία ή δυσκολία στην ούρηση μπορεί να σηματοδοτούν μια πιο επικίνδυνη κατάσταση, ειδικά εάν υπάρχει λοίμωξη ή απόφραξη του ουρητήρα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Οποιοσδήποτε μπορεί να εμφανίσει πέτρες στα νεφρά, αλλά ο κίνδυνος είναι υψηλότερος σε άτομα που ιδρώνουν πολύ, εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, ασκούνται στη ζέστη ή δεν πίνουν αρκετά υγρά.

Ο κίνδυνος είναι επίσης υψηλότερος εάν:

είχατε πέτρες στα νεφρά στο παρελθόν

έχετε οικογενειακό ιστορικό λίθων

ακολουθείτε δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο

τρώτε μεγάλες ποσότητες ζωικής πρωτεΐνης

έχετε ουρική αρθρίτιδα

έχετε διαβήτη

είστε παχύσαρκοι

έχετε φλεγμονώδη νόσο του εντέρου

έχετε υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις

κάνατε κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις στο πεπτικό σύστημα

Ορισμένα φάρμακα και συμπληρώματα μπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διουρητικών, αντιόξινων με βάση το ασβέστιο και συμπληρωμάτων υψηλής δόσης βιταμίνης C.

Πώς μπορείτε να αποτρέψετε τις πέτρες στα νεφρά σε ζεστό καιρό;

Το πιο σημαντικό βήμα είναι να διατηρείτε τα ούρα αραιωμένα: πίνετε τακτικά υγρά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όχι μόνο όταν διψάτε. Σε άτομα με ιστορικό λίθων μπορεί να συνιστάται να πίνουν αρκετά ώστε να παράγουν περίπου 2-2,5 λίτρα ούρων ημερησίως, αλλά οι ατομικές ανάγκες ποικίλλουν ανάλογα με το κλίμα, την άσκηση, το μέγεθος του σώματος και τις ιατρικές παθήσεις.

Ένας πρακτικός οδηγός είναι το χρώμα των ούρων: το ανοιχτό κίτρινο συνήθως υποδηλώνει καλύτερη ενυδάτωση, ενώ τα σκούρα κίτρινα ούρα συχνά σημαίνουν ότι χρειάζεστε περισσότερα υγρά.

Άλλα βήματα πρόληψης:

Μειώστε το νάτριο από επεξεργασμένα, συσκευασμένα τρόφιμα και fast food

Τρώτε περισσότερα φρούτα και λαχανικά

Αποφύγετε τις μεγάλες μερίδες ζωικής πρωτεΐνης

Διατηρήστε σε φυσιολογικό επίπεδο το διαιτητικό ασβέστιο, εκτός εάν γιατρός σας συμβουλεύσει διαφορετικά

Περιορίστε τις πλούσιες σε οξαλικό τροφές μόνο εάν σχηματίσετε πέτρες οξαλικού ασβεστίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην διακόπτετε μόνοι σας την λήψη ασβεστίου. Η πολύ χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου στη διατροφή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων λίθων από οξαλικό ασβέστιο.

Πότε πρέπει να επισκεφτείτε ουρολόγο

Ζητήστε επείγουσα φροντίδα εάν ο πόνος από πέτρα στα νεφρά συνοδεύεται από:

πυρετό

ρίγη

έμετο

λιποθυμία

αδυναμία ούρησης

εγκυμοσύνη

γνωστή νεφρική νόσο

πόνο που δεν μπορεί να ελεγχθεί

Κλείστε ραντεβού για ιατρική εξέταση εάν έχετε υποτροπιάζουσες πέτρες, αίμα στα ούρα, επαναλαμβανόμενα συμπτώματα ούρων ή οικογενειακό ιστορικό νεφρολιθίασης. Οι εξετάσεις αίματος και ούρων και η ανάλυση των λίθων μπορούν να βοηθήσουν στην εξατομίκευση της πρόληψης.

Συχνές Ερωτήσεις

Βοηθά η κατανάλωση περισσότερου νερού στην απομάκρυνση μιας πέτρας;

Η ενυδάτωση μπορεί να βοηθήσει στη ροή των ούρων, αλλά δεν εγγυάται ότι μια πέτρα θα διέλθει πλήρως από τον ουρητήρα. Οι μεγάλες πέτρες, η λοίμωξη, ο έντονος πόνος και η μπλοκαρισμένη ροή ούρων χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

Είναι καλή η λεμονάδα για τις πέτρες στα νεφρά;

Τα ποτά εσπεριδοειδών μπορεί να βοηθήσουν ορισμένα άτομα, επειδή το κιτρικό μπορεί να μειώσει τον σχηματισμό λίθων, αλλά εξαρτάται από τον τύπο της πέτρας και την περιεκτικότητά του ποτού σε ζάχαρη. Χρησιμοποιήστε το ως μέρος ενός σχεδίου, όχι ως υποκατάστατο θεραπείας.

Οι πέτρες στα νεφρά προκαλούνται πάντα από αφυδάτωση;

Όχι. Η αφυδάτωση είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ειδικά το καλοκαίρι, αλλά η διατροφή, η γενετική, οι ιατρικές παθήσεις, τα φάρμακα και η χημεία των ούρων έχουν επίσης σημασία.

Συμπέρασμα

Οι πέτρες στα νεφρά αυξάνονται το καλοκαίρι, επειδή η ζέστη και η εφίδρωση μπορούν να συγκεντρώσουν τα ούρα, καθιστώντας πιο πιθανό να σχηματιστούν ή να αναπτυχθούν κρύσταλλοι. Οι υπάρχουσες πέτρες μπορεί επίσης να γίνουν επώδυνες όταν μετακινούνται.

Η βέλτιστη πρόληψη είναι η συνεπής ενυδάτωση, η χαμηλότερη πρόσληψη νατρίου, τα ισορροπημένα γεύματα και η ιατρική παρακολούθηση για όποιον έχει υποτροπιάζουσες πέτρες. Ο έντονος πόνος με πυρετό, έμετο ή δυσκολία στην ούρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται επειγόντως.

Πηγές:

clevelandclinic.org

nih.gov

kidney.org

mayoclinic.org

urologyhealth.org