Πώς να μειώσετε το λίπος στο συκώτι: Διατροφή, άσκηση και αλλαγές τρόπου ζωής

Λιπώδες ήπαρ: Οι καλύτερες σπιτικές θεραπείες που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση.

Newsbomb

Πώς να μειώσετε το λίπος στο συκώτι: Διατροφή, άσκηση και αλλαγές τρόπου ζωής
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
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Το λιπώδες ήπαρ μπορεί συχνά να βελτιωθεί με αλλαγές που γίνονται στο σπίτι, αλλά οι πιο αποτελεσματικές θεραπείες δεν είναι τα ποτά αποτοξίνωσης ή κάθαρσης και τα συμπληρώματα. Είναι σταθερά βήματα τρόπου ζωής που μειώνουν το λίπος στο ήπαρ, βελτιώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη και μειώνουν τη φλεγμονή.

Το λιπώδες ήπαρ μπορεί να παραμείνει «σιωπηλό» για χρόνια, επομένως όποιος διαγνωστεί με αυτό θα πρέπει να ακολουθεί ιατρικές συμβουλές και παρακολούθηση.

Ποια είναι η καλύτερη σπιτική θεραπεία για το λιπώδες ήπαρ;

Η καλύτερα υποστηριζόμενη σπιτική θεραπεία είναι η σταδιακή απώλεια βάρους (εάν το άτομο έχει υπερβολικό βάρος). Η απώλεια ακόμη και μιας μέτριας ποσότητας σωματικού βάρους μπορεί να μειώσει το λίπος που αποθηκεύεται στο ήπαρ.

Η απώλεια βάρους βοηθάει, επειδή το λίπος στο ήπαρ συνδέεται στενά με την αντίσταση στην ινσουλίνη, τις υπερβολικές θερμίδες και το σπλαχνικό λίπος γύρω από την κοιλιά. Στόχος δεν είναι οι εξαντλητικές δίαιτες. Η ταχεία απώλεια βάρους και ο υποσιτισμός μπορούν να επιδεινώσουν την υγεία του ήπατος. Ένας ασφαλέστερος στόχος είναι η σταθερή, βιώσιμη απώλεια βάρους μέσω της ποιότητας των τροφίμων, του ελέγχου των μερίδων και της σωματικής δραστηριότητας.

Πώς βοηθά μια μεσογειακή διατροφή το λιπώδες ήπαρ;

Μια μεσογειακή διατροφή βοηθά το λιπώδες ήπαρ, βελτιώνοντας το συνολικό πρότυπο που οδηγεί σε μεταβολικές ασθένειες. Δίνει έμφαση σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς, ελαιόλαδο, ψάρια και άπαχη πρωτεΐνη, ενώ περιορίζει τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες και τα κορεσμένα λιπαρά.

Αυτή η δίαιτα μπορεί να μειώσει το λίπος στο ήπαρ και τη φλεγμονή εν μέρει μέσω υψηλότερων φυτικών ινών, πιο υγιεινών ακόρεστων λιπαρών και αντιοξειδωτικών φυτικών ενώσεων. Υποστηρίζει επίσης την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη και το σάκχαρο στο αίμα, τα οποία συχνά αποτελούν μέρος της ίδιας μεταβολικής εικόνας.

Πρακτικές αντικαταστάσεις περιλαμβάνουν ελαιόλαδο αντί για βούτυρο, φασόλια αντί για επεξεργασμένα κρέατα, δημητριακά ολικής αλέσεως αντί για λευκό ψωμί και φρούτα αντί για γλυκά.

Γιατί πρέπει να μειωθεί η προστιθέμενη ζάχαρη;

Η υπερβολική ζάχαρη, ειδικά από γλυκά ποτά και τρόφιμα υψηλής επεξεργασίας, μπορεί να προωθήσει την παραγωγή λίπους στο ήπαρ.

Οι μεγαλύτεροι στόχοι είναι τα αναψυκτικά, οι ζαχαρούχοι χυμοί, τα ενεργειακά ποτά, τα αρτοσκευάσματα, τα γλυκά, τα γλυκά δημητριακά και τα αρωματισμένα επιδόρπια. Η υγρή ζάχαρη είναι ιδιαίτερα εύκολο να καταναλωθεί υπερβολικά επειδή προσθέτει θερμίδες χωρίς να σας χορτάσει πολύ.

Ένα απλό πρώτο βήμα είναι η αντικατάσταση των ζαχαρούχων ποτών με νερό, άγλυκο τσάι και καφέ χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Μπορεί η άσκηση να μειώσει το λιπώδες ήπαρ ακόμη και χωρίς απώλεια βάρους;

Ναι. Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει το λίπος στο ήπαρ και να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη ακόμη και όταν η ζυγαριά δεν αλλάζει πολύ.

Τόσο η αερόβια άσκηση όσο και οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης είναι χρήσιμες. Το γρήγορο περπάτημα, η ποδηλασία, η κολύμβηση και ο χορός βοηθούν το σώμα να χρησιμοποιεί τη γλυκόζη και το λίπος πιο αποτελεσματικά, ενώ η άσκηση αντίστασης βοηθά στην ανάπτυξη μυών, γεγονός που βελτιώνει την μεταβολική υγεία.

Ένας ρεαλιστικός στόχος είναι τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας δραστηριότητας την εβδομάδα, καθώς και άσκηση ενδυνάμωσης μυών δύο φορές την εβδομάδα, εάν είναι δυνατόν. Το να ξεκινάτε με μικρές δόσεις είναι καλύτερο από το να περιμένετε την τέλεια ρουτίνα.

Βοηθάει ο καφές το λιπώδες ήπαρ;

Ο καφές μπορεί να είναι χρήσιμος για την υγεία του ήπατος όταν είναι ανεκτός και δεν είναι φορτωμένος με ζάχαρη, κρέμα γάλακτος ή αρωματισμένα σιρόπια. Μελέτες συνδέουν την τακτική κατανάλωση καφέ με χαμηλότερο κίνδυνο ηπατικής ίνωσης και καλύτερα πρότυπα ηπατικών ενζύμων σε ορισμένα άτομα με λιπώδες ήπαρ.

Ο σκέτος ή ο ελαφρώς παρασκευασμένος καφές είναι η καλύτερη επιλογή. Άτομα με άγχος, αϋπνία, ανεξέλεγκτες ταχυπαλμίες, περιορισμούς που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη ή ευαισθησία στην καφεΐνη θα πρέπει να ρωτήσουν γιατρό σχετικά με την ασφαλή πρόσληψη.

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Πρέπει να αποφεύγεται το αλκοόλ;

Το αλκοόλ πρέπει να περιορίζεται και πολλά άτομα με λιπώδες ήπαρ είναι σώφρον να το αποφεύγουν εντελώς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν το λιπώδες ήπαρ σχετίζεται με το αλκοόλ, εάν τα ηπατικά ένζυμα είναι υψηλά ή εάν υπάρχει φλεγμονή, ίνωση ή κίρρωση.

Το αλκοόλ προσθέτει μεταβολικό στρες στο ήπαρ και μπορεί να επιταχύνει την ηπατική βλάβη. Εάν η διακοπή είναι δύσκολη, η ιατρική υποστήριξη είναι ασφαλέστερη από το να προσπαθήσετε να διακόψετε μόνοι σας.

Είναι τα συμπληρώματα ασφαλή για το λιπώδες ήπαρ;

Τα συμπληρώματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ακίνδυνες σπιτικές θεραπείες. Ορισμένα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά για «αποτοξίνωση του ήπατος» μπορούν να βλάψουν το ήπαρ ή να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα.

Η βιταμίνη Ε, τα συμπληρώματα ωμέγα-3 και ορισμένα φάρμακα μπορεί να είναι κατάλληλα για κάποιους, αλλά θα πρέπει να συζητηθούν με γιατρό. Οι πηγές ωμέγα-3 με βάση τα τρόφιμα, όπως οι σαρδέλες, ο σολομός, τα καρύδια και οι σπόροι chia, είναι γενικά ασφαλέστερες καθημερινές επιλογές για τους περισσότερους.

Συμπέρασμα

Οι καλύτερες σπιτικές θεραπείες για το λιπώδες ήπαρ είναι η σταδιακή απώλεια βάρους, μια μεσογειακή διατροφή, λιγότερη προσθήκη ζάχαρης, η τακτική άσκηση και η προσεκτική κατανάλωση αλκοόλ και καφέ. Αυτά τα βήματα λειτουργούν επειδή στοχεύουν τους μεταβολικούς παράγοντες του λίπους στο ήπαρ: αντίσταση στην ινσουλίνη, υπερβολικές θερμίδες, φλεγμονή και ανθυγιεινά λίπη στο αίμα.

Αποφύγετε τις αποτοξινώσεις-εξπρές και τα συμπληρώματα διατροφής χωρίς ιατρική επίβλεψη. Το λιπώδες ήπαρ μπορεί να εξελιχθεί αθόρυβα, επομένως οι αλλαγές στον τρόπο ζωής θα πρέπει να συνδυάζονται με ιατρική παρακολούθηση, εξετάσεις αίματος και αξιολόγηση κινδύνου ίνωσης.

Πηγές:
healthline.com
nih.gov
mayoclinic.org
nih.gov

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