Ο κίνδυνος νεφρικής νόσου μπορεί να αυξηθεί από αυτήν την τόσο κοινή τροφή

Το κόκκινο κρέας δεν είναι αυτόματα απαγορευμένο για όλους όσοι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ), αλλά η συχνή κατανάλωσή του (ειδικά το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας) μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για την υγεία των νεφρών.

Έρευνες συνδέουν την αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος με μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ΧΝΝ. Για άτομα που έχουν ήδη νεφρική νόσο, το ζήτημα γίνεται πιο εξατομικευμένο: η ποσότητα πρωτεΐνης, το στάδιο της νόσου, το νάτριο, ο φώσφορος και το εάν απαιτείται αιμοκάθαρση έχουν σημασία.

Μπορεί το κόκκινο κρέας να αυξήσει τον κίνδυνο χρόνιας νεφρικής νόσου;

Ναι, αν και τα στοιχεία δείχνουν μια συσχέτιση και όχι απόδειξη, ότι καθαυτό το κόκκινο κρέας προκαλεί ΧΝΝ. Μια μετα-ανάλυση του 2025 επί 21 μελετών διαπίστωσε, ότι:

η υψηλότερη κατανάλωση κόκκινου κρέατος συσχετίστηκε με 39% μεγαλύτερο κίνδυνο ΧΝΝ

για κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια την ημέρα, ο κίνδυνος ήταν 34% υψηλότερος

τα ψάρια, τα δημητριακά και τα όσπρια, αντίθετα, συσχετίστηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο ΧΝΝ

Γιατί το κόκκινο κρέας μπορεί να είναι πιο επιβαρυντικό για τα νεφρά;

Διάφοροι μηχανισμοί μπορεί να συμβάλλουν.

Το κόκκινο κρέας είναι μια συμπυκνωμένη πηγή ζωικής πρωτεΐνης. Ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών παράγει απόβλητα, που οι νεφροί πρέπει να απομακρύνουν. Στη ΧΝΝ, η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να αυξήσει την πίεση και την υπερδιήθηση μέσα στις μονάδες φιλτραρίσματος των νεφρών, συμβάλλοντας ενδεχομένως σε περαιτέρω βλάβη.

Η ζωική πρωτεΐνη τείνει επίσης να παράγει περισσότερο διαιτητικό οξύ από την φυτική πρωτεΐνη. Καθώς η νεφρική λειτουργία μειώνεται, η απομάκρυνση αυτού του οξέος γίνεται πιο δύσκολη.

Τα επεξεργασμένα κόκκινα κρέατα προσθέτουν άλλα προβλήματα. Το μπέικον, τα λουκάνικα, τα σαλάμια και παρόμοια προϊόντα μπορεί να περιέχουν υψηλές ποσότητες προσθέτων νατρίου και φωσφορικών. Η περίσσεια νατρίου μπορεί να επιδεινώσει την αρτηριακή πίεση και την κατακράτηση υγρών, ενώ ο φώσφορος μπορεί να συσσωρευτεί όταν η νεφρική λειτουργία είναι μειωμένη.

Το επεξεργασμένο κρέας αποτελεί επομένως μια πιο σαφή ανησυχία από μια περιστασιακή μερίδα φρέσκου, άπαχου κόκκινου κρέατος.

Πρέπει τα άτομα με ΧΝΝ να σταματήσουν να τρώνε κόκκινο κρέας;

Όχι απαραίτητα. Οι ειδικοί συμβουλεύουν μια διατροφή με περισσότερες φυτικές απ’ ό,τι ζωικές τροφές και λιγότερες υπερεπεξεργασμένες τροφές. Δεν απαιτεί απ’ όλους τους πάσχοντες με ΧΝΝ να γίνουν… χορτοφάγοι.

Για τους ενήλικες με ΧΝΝ σταδίου G3-G5, οι ειδικοί γενικά προτείνουν πρόσληψη πρωτεΐνης περίπου 0,8 g ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα και συμβουλεύουν την αποφυγή υψηλής πρόσληψης άνω των 1,3 g/kg/ημέρα σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο νεφρικής νόσου.

Επίσης, οι ανάγκες σε πρωτεΐνες, νάτριο, κάλιο και φώσφορο μπορούν να αλλάξουν καθώς η νεφρική λειτουργία μειώνεται.

Με τι να αντικαταστήσετε το πολύ κόκκινο κρέας

Τα φασόλια, οι φακές, το τόφου και άλλες φυτικές πρωτεΐνες μπορούν να είναι χρήσιμες αντικαταστάσεις. Οι φυτικές πρωτεΐνες γενικά παράγουν λιγότερο οξύ και η κατανάλωση περισσότερων φυτικών τροφών μπορεί να υποστηρίξει την υγεία των νεφρών.

Ωστόσο, οι αντικαταστάσεις πρέπει να ταιριάζουν στο άτομο. Ορισμένα άτομα με ΧΝΝ πρέπει να παρακολουθούν το κάλιο ή τον φώσφορο και οι απαιτήσεις σε πρωτεΐνες αυξάνονται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Ένας νεφρολόγος/διαιτολόγος μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό των κατάλληλων αλλαγών στη διατροφή σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας χειρότερο για τη ΧΝΝ από το φρέσκο κόκκινο κρέας;

Γενικά, ναι. Τα επεξεργασμένα κρέατα συνδυάζουν ζωική πρωτεΐνη με πρόσθετα νατρίου και συχνά φωσφορικών, καθιστώντας τα λιγότερο φιλικά προς τα νεφρά.

Μπορεί η μεγάλη μείωση του κόκκινου κρέατος να αντιστρέψει τη χρόνια νεφρική νόσο;

Όχι. Η δίαιτα μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της ΧΝΝ και μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξή της, αλλά δεν μπορεί να αντιστρέψει την ήδη υπάρχουσα νεφρική βλάβη, αφαιρώντας ένα τρόφιμο.

Τι γίνεται με το κόκκινο κρέας εάν κάνω αιμοκάθαρση;

Τα άτομα που κάνουν αιμοκάθαρση συνήθως χρειάζονται περισσότερη πρωτεΐνη από εκείνα με ΧΝΝ σε πρώιμο στάδιο. Επομένως, οι συμβουλές για χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες δεν πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς την καθοδήγηση του γιατρού σας.

Συμπέρασμα

Τα στοιχεία δεν λένε ότι «μια μπριζόλα βλάπτει τα νεφρά» σας. Υποδεικνύουν ένα ευρύτερο μοτίβο: η τακτική κατανάλωση περισσότερου κόκκινου κρέατος σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο ΧΝΝ και το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας εγείρει επιπλέον ανησυχίες για νάτριο και φωσφορικά.

Για άτομα που ήδη ζουν με ΧΝΝ, η μείωση του κόκκινου κρέατος και η μετατόπιση ορισμένων πρωτεϊνών σε φυτικές πηγές μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά η ασφαλέστερη διατροφή είναι η πιο προσαρμοσμένη στη νεφρική λειτουργία, τα εργαστηριακά αποτελέσματα και τη θεραπεία.

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