Ούλα που ματώνουν: Γιατί η αποφυγή του σημείου στο βούρτσισμα επιδεινώνει την κατάσταση

Τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα: Αιτίες, τι να κάνετε και πότε να επισκεφθείτε οδοντίατρο.

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Ούλα που ματώνουν: Γιατί η αποφυγή του σημείου στο βούρτσισμα επιδεινώνει την κατάσταση
ΥΓΕΙΑ
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Όταν βλέπετε αίμα στην οδοντόβουρτσα ή στον νιπτήρα κατά το βούρτσισμα των δοντιών, ίσως νιώσετε την τάση να αποφύγετε την περιοχή που πονάει.

Ωστόσο, η αιμορραγία των ούλων υποδηλώνει συχνά φλεγμονή γύρω από τα δόντια. Αν παραλείψετε τον καθαρισμό της προβληματικής περιοχής, τότε η οδοντική πλάκα, που ευθύνεται για το πρόβλημα, μπορεί να συσσωρευτεί ακόμη περισσότερο.

Γιατί αιμορραγούν τα ούλα κατά το βούρτσισμα;

Η συσσώρευση οδοντικής πλάκας αποτελεί συχνή, αλλά όχι την μοναδική αιτία. Η πλάκα είναι ένα κολλώδες στρώμα βακτηρίων, που συγκεντρώνεται κατά μήκος της γραμμής των ούλων. Όταν δεν απομακρύνεται επιμελώς, τα ούλα μπορεί να παρουσιάσουν φλεγμονή, πρήξιμο και τάση για αιμορραγία, μια κατάσταση που ονομάζεται ουλίτιδα.

Το πολύ έντονο βούρτσισμα, η χρήση οδοντόβουρτσας με σκληρές τρίχες και η απότομη κίνηση του οδοντικού νήματος πάνω στα ούλα μπορούν επίσης να προκαλέσουν αιμορραγία. Επιπλέον, τυχόν ορμονικές αλλαγές, ορισμένα φάρμακα και διάφορες παθήσεις μπορούν να καταστήσουν τα ούλα πιο ευάλωτα.

ματωμενα ουλα

Πρέπει να σταματήσετε το βούρτσισμα αν αιμορραγούν τα ούλα σας;

Συνήθως, όχι. Είναι προτιμότερο να καθαρίζετε την περιοχή απαλά και συστηματικά, παρά να την παραμελείτε. Αν η αιτία είναι η οδοντική πλάκα, η αποφυγή της γραμμής των ούλων μπορεί να παρατείνει τον ερεθισμό. Από την άλλη, η λύση δεν είναι ούτε το πιο έντονο τρίψιμο.

Δοκιμάστε τα εξής:

  • Βουρτσίζετε τα δόντια σας 2 φορές την ημέρα, χρησιμοποιώντας οδοντόβουρτσα με μαλακές τρίχες και φθοριούχο οδοντόκρεμα, ασκώντας ελαφριά πίεση κατά μήκος της γραμμής των ούλων.
  • Καθαρίζετε καθημερινά και με μεσοδόντια βουρτσάκια κατάλληλου μεγέθους ή με οδοντικό νήμα, προσέχοντας να μην ασκείτε υπερβολική πίεση στα ούλα.
  • Φτύστε την περίσσεια της οδοντόκρεμας χωρίς όμως να ξεπλύνετε αμέσως το στόμα σας με νερό, ώστε το φθόριο να παραμείνει πάνω στα δόντια.
  • Προγραμματίστε μια επίσκεψη στον οδοντίατρο εάν η αιμορραγία επαναλαμβάνεται, ακόμα κι αν δεν νιώθετε πόνο στα ούλα.

Μια ήπια αιμορραγία, που εμφανίζεται όταν ξεκινάτε τη χρήση οδοντικού νήματος μπορεί να υποχωρήσει, καθώς ο καθαρισμός γίνεται πιο τακτικός. Ωστόσο, η βελτίωση δεν αποτελεί από μόνη της διάγνωση, ενώ η αιμορραγία που επιμένει ή επιδεινώνεται απαιτεί αξιολόγηση από οδοντίατρο.

Πότε η αιμορραγία των ούλων απαιτεί επίσκεψη στον οδοντίατρο;

Κλείστε ραντεβού με οδοντίατρο εάν παρατηρήσετε επαναλαμβανόμενη αιμορραγία, πρήξιμο, ευαισθησία ή επίμονη κακοσμία του στόματος. Ο οδοντίατρος μπορεί να εξετάσει τα ούλα, να ελέγξει για την ύπαρξη θυλάκων γύρω από τα δόντια και να απομακρύνει τις σκληρές εναποθέσεις, που δεν μπορούν να αφαιρεθούν με το βούρτσισμα.

Τυχόν πιο προχωρημένη ουλίτιδα μπορεί να βλάψει τους ιστούς, που στηρίζουν τα δόντια. Τα χαλαρά δόντια, ο έντονος πόνος, το σημαντικό πρήξιμο των ούλων ή ένας επίμονος όγκος απαιτούν επείγον οδοντιατρικό ραντεβού.

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια για πρήξιμο που δυσκολεύει την αναπνοή ή την κατάποση. Η έντονη αιμορραγία που δεν σταματά απαιτεί επίσης επείγουσα αξιολόγηση, ειδικά μετά από οδοντιατρική εργασία ή όταν λαμβάνετε φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη. Μην διακόπτετε τα συνταγογραφούμενα αραιωτικά αίματος από μόνοι σας.

βουρτσισμα δοντια οδοντοβουρτσα

Τι γίνεται αν ο βελτιωμένος καθαρισμός δεν σταματήσει την αιμορραγία;

Ένας οδοντίατρος μπορεί να συστήσει επαγγελματικό καθαρισμό, αλλαγές στην τεχνική ή θεραπεία για την ουλίτιδα. Αν έχετε επαναλαμβανόμενη αιμορραγία παρά την καλή στοματική φροντίδα, αξίζει επίσης να εξεταστούν πιθανές συμβάλλουσες παθήσεις ή φάρμακα, αντί να δοκιμάσετε ολοένα και πιο λειαντικά βουρτσάκια ή αντισηπτικά προϊόντα στοματικής υγιεινής.

Η σημαντική διάκριση είναι μεταξύ του συνηθισμένου καθημερινού καθαρισμού, τον οποίο μπορείτε να βελτιώσετε αμέσως, και της διάγνωσης της αιτίας, η οποία απαιτεί εξέταση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η εγκυμοσύνη να κάνει τα ούλα να αιμορραγούν πιο εύκολα;

Ναι. Οι ορμονικές αλλαγές μπορούν να αυξήσουν την απόκριση των ούλων στην πλάκα, καθιστώντας τα ούλα πρησμένα ή πιο πιθανό να αιμορραγήσουν. Η οδοντιατρική φροντίδα είναι κατάλληλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και η αιμορραγία θα πρέπει να αξιολογείται αντί να απορρίπτεται ως φυσιολογική.

Θα θεραπεύσει το στοματικό διάλυμα την αιμορραγία των ούλων;

Όχι από μόνο του. Ορισμένα θεραπευτικά στοματικά διαλύματα μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της πλάκας και της φλεγμονής των ούλων, αλλά δεν αντικαθιστούν το βούρτσισμα, τον μεσοδόντιο καθαρισμό ή την αντιμετώπιση των σκληρυμένων αποθέσεων πλάκας. Ρωτήστε έναν οδοντίατρο ποιο προϊόν, εάν υπάρχει, ταιριάζει στην περίπτωσή σας.

Συμπέρασμα

Εάν τα ούλα σας αιμορραγούν, μην αντιδράσετε αποφεύγοντάς τα ή βουρτσίζοντας πιο δυνατά. Ο απαλός καθαρισμός είναι σημαντικός, αλλά η υποτροπιάζουσα αιμορραγία απαιτεί οδοντιατρική εξέταση για τον εντοπισμό και τη θεραπεία της αιτίας.

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