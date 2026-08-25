Ξεπλένετε τα δόντια σας μετά το βούρτσισμα; Λάθος το κάνετε κι εσείς δηλαδή

Δεν ξεπλένουμε με νερό μετά το βούρτσισμα: Οι οδοντιατρικές συμβουλές που πολλοί κάνουν λάθος.

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Ξεπλένετε τα δόντια σας μετά το βούρτσισμα; Λάθος το κάνετε κι εσείς δηλαδή
ΕΥ ΖΗΝ
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Για πολλούς το βούρτσισμα των δοντιών τελειώνει με τον ίδιο τρόπο: φτύνουν τον αφρό που έχει δημιουργηθεί, παίρνουν μια γουλιά νερό και ξεπλένουν το στόμα καλά. Οι οδοντιατρικές οδηγίες, όμως, λένε ότι το τελευταίο βήμα είναι αυτό που πρέπει να παραλείπουμε!

Η συνιστώμενη ρουτίνα είναι απλή:

  1. βουρτσίστε 2 φορές την ημέρα με φθοριούχο οδοντόκρεμα
  2. φτύστε την περίσσεια στο τέλος και
  3. ΜΗΝ ξεπλύνετε αμέσως με νερό

Το ξέπλυμα ξεπλένει και αραιώνει το συμπυκνωμένο φθόριο που απομένει γύρω από τα δόντια ακριβώς όταν μπορεί να συνεχίσει να βοηθά στην προστασία του σμάλτου από την τερηδόνα.

Πρέπει να ξεπλένετε μετά το βούρτσισμα των δοντιών σας;

Οι ειδικοί του βρετανικού NHS δίνουν μια ισχυρή σύσταση «φτύνετε, μην ξεπλένετε» μετά το βούρτσισμα με φθοριούχο οδοντόκρεμα.

Σε μια τυχαιοποιημένη δοκιμή που περιελάμβανε 120 ενήλικες, οι συγκεντρώσεις φθορίου στο σάλιο ήταν σημαντικά υψηλότερες, όταν οι συμμετέχοντες δεν ξέπλυναν με νερό μετά το βούρτσισμα.

Οι συμβουλές αυτές δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι όμως κάτι που δεν έχει περάσει ακόμα στις συνήθειές μας, αφού οι περισσότεροι εξακολουθούν να ξεπλένουν το στόμα τους ακριβώς μετά το βούρτσισμα.

Το ξέπλυμα ευνοεί δηλαδή περισσότερες κοιλότητες στα δόντια;

Η βιολογική υπόθεση είναι ισχυρή, αλλά τα άμεσα κλινικά στοιχεία είναι λιγότερο εκτεταμένα απ’ ό,τι υποδηλώνει η απλότητα των συμβουλών.

Η οδοντόκρεμα με φθόριο είναι καθιερωμένη ως μέτρο πρόληψης της τερηδόνας και η διατήρηση περισσότερου φθορίου στο στόμα μετά το βούρτσισμα θεωρείται ωφέλιμη. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν, ότι τα στοιχεία που συγκρίνουν ειδικά το απλό φτύσιμο με το πλήρες ξέπλυμα προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά και εφήβους και είναι μέτριας βεβαιότητας.

Επομένως, δεν ισχυρίζονται ότι ένα ξέπλυμα θα προκαλέσει ξαφνικά… τερηδόνα. Ο πρακτικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση του προστατευτικού φθορίου που απομένει κάθε φορά που βουρτσίζετε.

Τι πρέπει να κάνετε αντί να ξεπλένετε;

Αφού βουρτσίσετε για περίπου 2 λεπτά, φτύστε την περίσσεια αφρού/οδοντόκρεμας και αφήστε μια ελάχιστη ποσότητα να απομείνει στα δόντια σας. Δεν χρειάζεται να καταπιείτε σκόπιμα οδοντόκρεμα.

Επίσης, δεν υπάρχει καθιερωμένη «μαγική» περίοδος αναμονής μετά την οποία το ξέπλυμα με νερό καθίσταται ακίνδυνο. Είναι πάντως σώφρον να μην ξεπλένετε αμέσως.

Τι γίνεται με το στοματικό διάλυμα μετά το βούρτσισμα;

Η χρήση στοματικού διαλύματος αμέσως μετά το βούρτσισμα μπορεί να δημιουργήσει το ίδιο πρόβλημα. Ακόμα και το στοματικό διάλυμα με φθόριο γενικά περιέχει λιγότερο φθόριο από την οδοντόκρεμα, επομένως η άμεση χρήση του μπορεί να ξεπλύνει τα πιο συμπυκνωμένα υπολείμματα οδοντόκρεμας.

Το NHS συνιστά τη χρήση στοματικού διαλύματος με φθόριο σε άλλη ώρα της ημέρας, όπως μετά το μεσημεριανό γεύμα, αντί αμέσως μετά το βούρτσισμα. Εάν ένας οδοντίατρος έχει συνταγογραφήσει ένα συγκεκριμένο στοματικό διάλυμα ή οδοντιατρική θεραπεία, ακολουθήστε τις οδηγίες του.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ασφαλές να αφήνω την οδοντόκρεμα στο στόμα μου;

Ναι, όταν η οδοντόκρεμα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και η περίσσεια αποβάλλεται με φτύσιμο. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν ποσότητες κατάλληλες για την ηλικία τους και να επιβλέπονται, ώστε να μην καταπίνουν οδοντόκρεμα.

Τι γίνεται αν μέχρι σήμερα ξέπλενα πάντα μετά το βούρτσισμα;

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το βούρτσισμα 2 φορές την ημέρα με οδοντόκρεμα με φθόριο παραμένει η βασική συνήθεια. Η μετάβαση στο απλό φτύσιμο μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση περισσότερου φθορίου στο μέλλον.

Πρέπει τα παιδιά να ξεπλένουν μετά το βούρτσισμα;

Οι τρέχουσες οδηγίες του NHS συνιστούν και στα παιδιά να φτύνουν αντί να ξεπλένουν, όταν μπορούν να το κάνουν με αξιοπιστία. Οι γονείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τη συνιστώμενη ποσότητα φθοριούχου οδοντόκρεμας σε μέγεθος μπιζελιού και να επιβλέπουν το βούρτσισμα.

Συμπέρασμα

Η πρακτική σύσταση είναι σαφής: μετά το βούρτσισμα με φθοριούχο οδοντόκρεμα, φτύστε την περίσσεια, αλλά μην ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Η συμβουλή υποστηρίζεται από έρευνες για την κατακράτηση φθορίου, αν και οι άμεσες δοκιμές που μετρούν τα αποτελέσματα της τερηδόνας μόνο από το ξέπλυμα είναι σχετικά περιορισμένες.

Είναι μια μικρή αλλαγή που μπορεί να βοηθήσει την φθοριούχο οδοντόκρεμα να λειτουργήσει όπως προβλέπεται.

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