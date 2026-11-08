Αιμορροΐδες: Ο καλύτερος τρόπος για σπιτική ανακούφιση δεν είναι απαραίτητα κάποια κρέμα

Αντιμετώπιση αιμορροΐδων στο σπίτι: Τι πραγματικά βοηθάει στον πόνο, το πρήξιμο και τη φαγούρα.

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Αιμορροΐδες: Ο καλύτερος τρόπος για σπιτική ανακούφιση δεν είναι απαραίτητα κάποια κρέμα
ΥΓΕΙΑ
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Οι αιμορροΐδες μπορεί να προκαλέσουν φαγούρα, πρήξιμο, δυσφορία και αιμορραγία, καθιστώντας προτεραιότητα την άμεση ανακούφιση.

Ωστόσο, η βελτίωση των συνηθειών του εντέρου είναι συνήθως πιο αποτελεσματική από τη χρήση μόνο κρεμών ή ζεστών λουτρών.

Τι είναι τελικά το πιο αποτελεσματικό που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι;

Πρώτος στόχος είναι να μαλακώσουν τα κόπρανα, ώστε να αποβάλλονται ευκολότερα. Η πίεση κατά την αφόδευση και η παραμονή για πολλή ώρα στην λεκάνη της τουαλέτας μπορούν να επιδεινώσουν τις αιμορροΐδες, ενώ η δυσκοιλιότητα ενδέχεται να επιτείνει την αιμορραγία και τη δυσφορία.

Μερικά πρακτικά βήματα:

  • Καταναλώστε περισσότερες φυτικές ίνες: Επιλέξτε λαχανικά, φρούτα, όσπρια και προϊόντα ολικής άλεσης. Αυξήστε την πρόσληψη σταδιακά, για να αποφύγετε το φούσκωμα. Ένας φαρμακοποιός μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με συμπληρώματα φυτικών ινών, όπως το ψύλλιο (psyllium).
  • Πίνετε αρκετά υγρά: Η επαρκής ενυδάτωση βοηθά τις φυτικές ίνες να δράσουν, ειδικά όταν λαμβάνετε κάποιο συμπλήρωμα. Οι ανάγκες σε υγρά διαφέρουν από άτομο σε άτομο.
  • Αλλάξτε τις συνήθειες στην τουαλέτα: Πηγαίνετε όταν νιώθετε την ανάγκη, αποφύγετε την έντονη πίεση και αποχωρήστε από την τουαλέτα μόλις τελειώσετε, αντί να κάθεστε εκεί χαζεύοντας στο κινητό σας.
  • Παραμείνετε σωματικά δραστήριοι: Το τακτικό περπάτημα και άλλες σωματικές δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας.

Αυτές δεν είναι απλά γενικές συμβουλές ευεξίας. Η Αμερικανική Ένωση Χειρουργών Ορθού Και Πρωκτού ανέφερει ότι, βάσει 7 τυχαιοποιημένων μελετών με 378 συμμετέχοντες, η λήψη συμπληρωμάτων φυτικών ινών μείωσε τον σχετικό κίνδυνο εμφάνισης επίμονων συμπτωμάτων αιμορροΐδων κατά 53%. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι τα συμπτώματα κάθε ατόμου βελτιώνονται σίγουρα κατά 53%.

εξωταρικες και εσωτερικες αιμορροιδες

Βοηθούν τα ζεστά λουτρά, οι κρύες κομπρέσες και οι κρέμες;

Μπορεί να προσφέρουν ανακούφιση από τη δυσφορία, αλλά τα οφέλη τους είναι λιγότερο τεκμηριωμένα σε σύγκριση με τις αλλαγές στη διατροφή και τις καθημερινές συνήθειες.

  • Ζεστά λουτρά (sitz baths): Η παραμονή σε απλό, ευχάριστα ζεστό νερό για 10–15 λεπτά μπορεί να καταπραΰνει τον ερεθισμό. Τα επιστημονικά δεδομένα, που να επιβεβαιώνουν ότι αυτό βελτιώνει σημαντικά την κατάσταση των αιμορροΐδων, είναι περιορισμένα.
  • Κρύες κομπρέσες: Μια κρύα κομπρέσα τυλιγμένη σε ύφασμα μπορεί να μειώσει προσωρινά το πρήξιμο και τον πόνο. Ποτέ μην εφαρμόζετε πάγο απευθείας στο δέρμα.
  • Κρέμες ή υπόθετα από το φαρμακείο: Τα προϊόντα που περιέχουν τοπικά αναισθητικά ή υδροκορτιζόνη ενδέχεται να μειώσουν προσωρινά τον κνησμό και τον πόνο, αλλά δεν επιλύουν απαραίτητα το πρόβλημα. Αποφύγετε τη χρήση σκευασμάτων υδροκορτιζόνης για πάνω από 1 εβδομάδα χωρίς ιατρική συμβουλή.

Ο σχετικός οδηγός της Αμερικανικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας θέτει τις φυτικές ίνες και τις καλύτερες συνήθειες τουαλέτας στην πρώτη θέση, επισημαίνοντας τα περιορισμένα στοιχεία που υποστηρίζουν τις κοινές τοπικές θεραπείες και τα sitz baths.

συμπτωματα εξωτερικων αιμορροιδων

Πόσο γρήγορα θα πρέπει να βελτιωθούν οι αιμορροΐδες;

Τα ήπια συμπτώματα συχνά βελτιώνονται μέσα σε λίγες ημέρες, συνήθως περίπου 1 εβδομάδα κατ' οίκον φροντίδας. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, επιδεινωθούν ή επανεμφανίζονται επανειλημμένα, κανονίστε ιατρική εξέταση. Ορισμένες αιμορροΐδες απαιτούν ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες στο ιατρείο, όπως η απολίνωση με λαστιχάκι.

Ο ξαφνικός, έντονος πόνος με ένα ευαίσθητο ογκίδιο μπορεί να υποδηλώνει θρόμβωση σε εξωτερική αιμορροΐδα. Ζητήστε άμεση ιατρική αξιολόγηση: σε επιλεγμένες περιπτώσεις, μια επεμβατική διαδικασία που εκτελείται εντός των πρώτων 3 ημερών μπορεί να προσφέρει ταχύτερη ανακούφιση.

Πότε η κατ' οίκον θεραπεία δεν είναι ασφαλής;

Μην υποθέτετε ότι η αιμορραγία από το ορθό προκαλείται πάντα από αιμορροΐδες. Οι ραγάδες του πρωκτού, η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορούν επίσης να προκαλέσουν αιμορραγία, επομένως η νέα, υποτροπιάζουσα ή ανεξήγητη αιμορραγία χρήζει ιατρικής αξιολόγησης.

Ζητήστε επείγουσα βοήθεια για:

  • βαριά ή συνεχή αιμορραγία
  • μαύρα ή σκούρα κόκκινα κόπρανα
  • έντονο πόνο
  • πυρετό
  • πύον
  • ζάλη, η λιποθυμία και η αδυναμία με αιμορραγία
συμπτωματα εσωτερικων αιμορροιδων

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι αιμορροΐδες να επιστρέψουν μετά την εξαφάνιση των συμπτωμάτων;

Ναι. Η ανακούφιση δεν εγγυάται ότι δεν θα επανεμφανιστούν ποτέ. Η διατήρηση μαλακών κοπράνων και ο περιορισμός της καταπόνησης μπορεί να μειώσει περαιτέρω επεισόδια, αν και ορισμένοι χρειάζονται ιατρική περίθαλψη.

Αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι εσωτερικές και οι εξωτερικές αιμορροΐδες;

Και οι δύο ωφελούνται από πιο υγιεινές συνήθειες εντέρου, αλλά οι εσωτερικές αιμορροΐδες συχνά προκαλούν ανώδυνη έντονη κόκκινη αιμορραγία, ενώ οι εξωτερικές μπορεί να προκαλούν φαγούρα ή πόνο. Η θεραπεία εξαρτάται από τον τύπο αιμορροΐδων και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.

Συμπέρασμα

Για τις απλές αιμορροΐδες, οι φυτικές ίνες, τα υγρά και οι πιο ήπιες συνήθειες τουαλέτας είναι τα πιο χρήσιμα σημεία εκκίνησης. Τα ζεστά μπάνια και οι κρέμες μπορεί να ανακουφίσουν τα συμπτώματα, αλλά η επίμονη αιμορραγία, ο έντονος πόνος και τυχόν επιδείνωση των συμπτωμάτων χρήζουν αξιολόγησης από γιατρό.

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