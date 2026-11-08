Ρέθυμνο: 42χρονος τραυματίστηκε με αλυσοπρίονο - Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλό του
Ο άνδρας εκτελούσε αγροτικές εργασίες
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- Ένας 42χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι με αλυσοπρίονο ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες στο Ρέθυμνο.
- Ο τραυματισμός οδήγησε στον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου του χεριού του.
- Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου για νοσηλεία.
Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 42χρονος άνδρας στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να χάσει το ένα δάχτυλο του χεριού του.
Σύμφωνα με το Creta24, ο 42χρονος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του, όταν με μια λάθος κίνηση, τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι με το αλυσοπρίονο.
Άμεσα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εκεί κρίθηκε αναγκαίος από τους γιατρούς ο ακρωτηριασμός του δαχτύλου του.
Ο 42χρονος φέρει και άλλα τραύματα στο χέρι, ενώ νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική κλινική.
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