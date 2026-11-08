Συναγερμός στη Χαλκίδα: Άνδρας απειλούσε να πέσει από την Υψηλή γέφυρα

Snapshot Άνδρας απειλούσε να πέσει από την Υψηλή γέφυρα στη Χαλκίδα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε και τα οχήματα αποχώρησαν. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στη Χαλκίδα το πρωί της Κυριακής, καθώς άνδρας απειλούσε να πέσει από την Υψηλή γέφυρα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και τα οχήματα έχουν αποχωρήσει από το σημείο.

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