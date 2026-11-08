Συναγερμός στη Χαλκίδα: Άνδρας απειλούσε να πέσει από την Υψηλή γέφυρα
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
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- Άνδρας απειλούσε να πέσει από την Υψηλή γέφυρα στη Χαλκίδα.
- Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
- Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε και τα οχήματα αποχώρησαν.
Συναγερμός σήμανε στη Χαλκίδα το πρωί της Κυριακής, καθώς άνδρας απειλούσε να πέσει από την Υψηλή γέφυρα.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και τα οχήματα έχουν αποχωρήσει από το σημείο.
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